4 loại nước uống "thần thánh" giúp đốt cháy nhanh chóng mỡ bụng vài ngấn, giữ dáng thon thả

Những loại nước ép dưới đây đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng, giúp bạn giảm cân giữ gìn vóc dáng thon thả dễ dàng.

1. Giấm táo và trà xanh Khi bạn tiêu thụ giấm táo, thành phần chính là axit axetic. Nó nhắm mục tiêu chất béo trong cơ thể bằng cách thúc đẩy sự trao đổi chất của cơ thể bạn. Ngoài ra, loại nước giải khát này còn được biết đến với công dụng ổn định lượng đường trong máu của bạn. Kết quả là bạn sẽ kiểm soát tốt hơn cảm giác thèm ăn, do đó sẽ tiêu thụ ít calo hơn. Bạn nên sử dụng giấm táo pha với ít nhất 1 cốc nước và uống trước khi ăn sáng 30 phút. Do tính axit cao của đồ uống này, nó có thể làm hỏng men răng và gây kích ứng cổ họng của bạn. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn không tiêu thụ nhiều hơn 2 muỗng canh mỗi ngày.

Trà xanh đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn. Kết quả là, cơ thể của bạn trở nên hiệu quả trong việc chuyển đổi thức ăn và đồ uống bạn tiêu thụ thành năng lượng. Giấm táo tiêu chất béo trong cơ thể bằng cách thúc đẩy sự trao đổi chất - Ảnh minh họa: Internet 2. Nước ép dưa chuột Các thực phẩm ít calo, chứa nhiều nước có lợi cho việc giảm cân, chẳng hạn như dưa chuột.

Trong một quả dưa chuột (52gr) chỉ chứa 8 calo, 0,1gr chất béo nhưng có nhiều chất xơ và nước. Vậy nên, uống nước ép dưa chuột trước giờ đi ngủ giúp thúc đẩy hoạt động trao đổi chất và đốt cháy calo, duy trì cảm giác no lâu giúp hạn chế việc ăn đêm. Ngoài ra, nước ép dưa chuột còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, có tác dụng làm đẹp da và phòng ngừa các bệnh mãn tính do stress gây ra như tiểu đường, ung thư, tim mạch... Nước ép dưa chuột còn chứa nhiều chất chống oxy hóa - Ảnh minh họa: Internet 3. Nước dừa Đây là chất điện giải tự nhiên có thể giúp bạn giữ nước trong khi tập luyện. Nó ít calo và chứa kali, có thể giúp điều chỉnh huyết áp. Nước dừa cũng là một chất chống oxy hóa tuyệt vời, có thể giúp bảo vệ các tế bào của bạn khỏi bị hư hại. ‏Nước dừa là thức uống hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Điều này là do nước dừa có hàm lượng khoáng chất cao, chứa ít calo và ít đường hơn các loại nước trái cây khác. ‏ ‏- Chứa ít calo: Một cốc nước dừa chỉ chứa khoảng 46 calorie và một lượng lớn các dưỡng chất tốt cho sức khỏe bao gồm chất xơ, kali, protein và vitamin C. ‏ ‏- Tăng tỷ lệ trao đổi chất, cải thiện quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, đồng thời giúp đốt cháy mỡ thừa và giảm sự tích tụ chất béo trong cơ thể.

‏Nước dừa là thức uống hỗ trợ giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet 4. Nước ép bưởi Nếu bạn không thích ăn bưởi thì có thể dùng nó để ép lấy nước. Đây là một loại quả có mặt nhiều trong thực đơn ăn kiêng của những người béo phì. Giống với các loại nước ép khác, hàm lượng calo của nước ép bưởi thấp. Đồng thời, nó giúp giảm nồng độ insulin trong cơ thể để dự trữ nguồn năng lượng cần thiết. Giúp đốt cháy mỡ thừa vùng bụng nhanh, tối ưu sau vài ngày dùng. Giống với các loại nước ép khác, hàm lượng calo của nước ép bưởi thấp - Ảnh minh họa: Internet

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