5 loại nước uống tự nhiên giải độc cơ thể: Vừa tốt vừa rẻ bị mọi người lãng quên

Dinh dưỡng 10/04/2023 13:21

Muốn có 1 đời sống khỏe mạnh, làn da đẹp không tì vết và vẻ ngoài trẻ trung tươi tắn thì chị em cần phải chăm sóc bản thân từ "bên trong" trước đã.

1. Nước dừa

Nước dừa dồi dào vitamin C và các khoáng chất, rất tốt cho da. Uống nước dừa có thể tái tạo da, hỗ trợ chống nhiễm khuẩn vùng da bị mụn, khử độc, giảm tỷ lệ mụn và giảm lượng dầu dư thừa trên da. Tuy nhiên, để hấp thụ dinh dưỡng trong nước dừa, hệ đường ruột cần khỏe mạnh. Uống nước dừa một đến hai lần trong tuần, không uống quá nhiều.

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Uống nước dừa có thể tái tạo da, hỗ trợ chống nhiễm khuẩn vùng da bị mụn, khử độc - Ảnh minh họa: Internet

2. Nước rau má

Chắc hẳn giờ đây khi đây khi đi ngoài đường, chị em sẽ không khó để bắt gặp những cửa hàng bán nước ép rau má to và hoành tráng chẳng kém gì quán cà phê, trà sữa. Đó chính là bởi sức hút không thể chối từ từ loại nước uống dân dã, rẻ bèo mà mang lại vô số lợi ích cho chị em phụ nữ chúng ta.

Hợp chất Quercitrin, Isoquercitrin có trong rau má có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Cụ thể nó giúpkích thích cơ thể thải ra các độc tố, muối, nước và thậm chí là chất béo dư thừa trong cơ thể qua đường tiểu. Quá trình này giúp giảm bớt áp lực đối với thận và nhìn chung giúp thải độc tố nhanh chóng, đồng thời vẫn giữ cơ thể khỏe mạnh và cân bằng dịch.

Rau má còn chứa một số chất làm giảm viêm giúp giảm tình trạng mụn viêm nặng bên cạnh đóthảo dược này còn làm tăng sản sinh collagen nên rất quan trọng cho việctrẻ hóa làn da.

5 loại nước uống tự nhiên giải độc cơ thể: Vừa tốt vừa rẻ bị mọi người lãng quên - Ảnh 2
Rau má còn thanh nhiệt, giải độc cơ thể, ngăn ngừa mụn, phù hợp với những người có mụn trứng cá - Ảnh minh họa: Internet

3. Nước chanh

Thanh lọc cơ thể bằng nước chanh là phương pháp phổ biến. Thức uống này giúp cải thiện mầu da, ngoài ra, chanh còn có tác dụng giảm cân, kháng viêm và tăng cường khả năng miễn dịch. Một ly nước chanh pha loãng mỗi buổi sáng sẽ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, giảm độc tố trong thực phẩm tiêu thụ, giảm nếp nhăn, mờ vết thâm trên da. Tuy nhiên, chanh chứa nhiều axit, không tốt cho dạ dày nếu uống quá nhiều. Nên pha loãng nước chanh với vài giọt mật ong, hoặc nước chanh với vài lát dưa chuột vừa dễ uống vừa tốt cho dạ dày.

5 loại nước uống tự nhiên giải độc cơ thể: Vừa tốt vừa rẻ bị mọi người lãng quên - Ảnh 3
Nước chanh có tác dụng diệt vi khuẩn, giảm bã nhờn trên da do thành phần axit citric - Ảnh minh họa: Internet

4. Trà xanh

Các hợp chất trong lá trà xanh đã được chứng minh tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giảm sản xuất bã nhờn và giúp trị mụn hiệu quả.

Trà xanh có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, cải thiện sắc tố da, chống lão hóa, ngăn ngừa nếp nhăn hiệu quả. Uống hai đến ba cốc mỗi ngày, không uống quá nhiều.

Nếu không uống được trà xanh có thể thay bằng trà atiso, mát gan, giải nhiệt, thải độc cơ thể.

5 loại nước uống tự nhiên giải độc cơ thể: Vừa tốt vừa rẻ bị mọi người lãng quên - Ảnh 4
Trà xanh có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, cải thiện sắc tố da - Ảnh minh họa: Internet

5. Nước rau tía tô

Lá tía tô không chỉ là 1 loại rau gia vị mà nó còn là 1 thần dược trong công cuộc làm đẹp của các chị em phụ nữ. Nó có chứa một số thành phần bao gồm vitamin A, C và một số khoáng chất như canxi, sắt và photphos, kẽm, canxi và một số tinh dầu khác.

Các thành phần này được chứng minh là có khả năng giảm được sự tích tụ melanin dưới da, đồng thời có tính tẩy nhẹ nên có thể làm giảm các hắc tố bám trên da như nám da tàn nhang, sạm da.

Chính vì vậy mà khi nghiên cứu này được đưa ra không ít chị em đã vô cùng hưởng ứng cách trị nám da bằng lá tía tô trở lại, vừa là một mẹo dễ làm tại nhà, ít tốn kém lại an toàn cho da. 

5 loại nước uống tự nhiên giải độc cơ thể: Vừa tốt vừa rẻ bị mọi người lãng quên - Ảnh 5
Lá tía tô không chỉ là 1 loại rau gia vị mà nó còn là 1 thần dược trong công cuộc làm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

 

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