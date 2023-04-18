Thanh nhiệt giải độc là những phương thuốc trị các chứng nhiệt độc thịnh, ung nhọt, đinh nhọt, phát ban, nóng sốt. Trên nguyên tắc là sử dụng các dược vật có công năng tả hỏa, giải độc để lập thành phương như hoàng liên giải độc thang; phổ tế tiêu độc ẩm; tả tâm thang; thanh ôn bại độc ẩm

Được sử dụng để làm trà, đồ uống hàng ngày và ngày càng được nhiều người yêu thích. Có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như tốt cho gan, chứa nhiều chất oxy hóa ngăn ngừa điều trị ung thư, điều tiết sự lưu thông của mật, cải thiện hệ tiêu hóa.

Có thể mua atisô thành phẩm hoặc tươi về nấu lấy nước uống như trà.



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Nước mía

Nếu còn chưa biết uống nước gì mát nhất cho những ngày hè thì nước mía chính là một trong những sự lựa chọn bạn không nên bỏ qua. Với vị ngọt thơm, dễ uống, nước mía được biết đến với nhiều công dụng khác nhau. Chúng có thể ngăn ngừa được cảm cúm, viêm họng, giúp giảm cân. Ngoài ra, trong thành phần của nước mía còn chứa phenolic và flanovoid, có tác dụng chống oxy hóa cho cơ thể.

Chính vì nước mía có nhiều công dụng rất tốt cho sức khỏe, do đó bạn nên uống nước thường xuyên, nhất là vào những ngày nắng nóng.

Nước chanh tươi

Là loại đồ uống giải khát đơn giản được nhiều người sử dụng trong mùa hè với nhiều công dụng như tăng cường hệ miễn dịch, tái tạo da, giải nhiệt cơ sở, hạ sốt, giảm cân. Mỗi khi hoạt động ngoài trời nắng nóng, cần phải uống một ly nước chanh nóng để cân bằng lại nhiệt độ tránh bị cảm nắng.

Nước chanh là một thứ nước giải khát rẻ tiền, dễ mua, dễ làm. Tuy là thức uống giải khát rất tốt nhưng chớ lạm dụng vì dùng nhiều nước chanh cũng gây tác hại cho sức khỏe như làm hỏng men răng, hại dạ dày…



Ảnh minh họa: Internet

Nước vối

Là loại lá dân giã, quen thuộc với vùng quê Việt Nam. Từ lâu, ông bà ta đã sử dụng như một loại nước uống hàng ngày. Nụ, lá, cành non của cây vối đều có hương thơm dễ chịu, vị hơi đắng dùng để làm nước uống hoặc thuốc. Loại nước uống này giúp điều trị các bệnh tiêu hóa, chống oxy hóa, thanh nhiệt giải độc.

Lá vối khô rửa sạch cho vào ấm, cho nước lạnh vào đun đến sôi rồi uống nóng hoặc uống lạnh.

Nước dừa

Nước dừa là một thức uống lành tính, không độc, vị ngọt ấm, có tác dụng tăng cường trí lực. Đồng thời, loại nước này cũng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cực tốt. Do đó, nước dừa là một trong các loại nước mát đẹp da và giải nhiệt cơ thể được nhiều người lựa chọn.

Bạn chỉ cần mua một quả dừa, cho nước ra cốc rồi nạo chút cơm dừa non vào. Sau đó, thêm ít đường và đá lạnh là bạn đã có một thức uống giải khát vừa thơm ngon, vừa bổ dưỡng.