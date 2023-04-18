Hạt cà chua cũng như hạt ổi, trong đường ruột, không tiêu hoá được. Trong quá trình vận chuyển thức ăn của đường ruột, người ta sợ nó lọt vào ruột thừa dễ gây viêm ruột thừa.

Không nên cho trẻ ăn những thực phẩm có nhiều hạt, đặc biệt là những hạt có kèm theo chất camen dễ gây táo bón, trẻ lại nhiều giun thì dễ biến chứng thành thắt ruột do giun, không lợi cho sức khoẻ.

Nhiều người có thói kết hợp cà chua và dưa chuột để làm món salad. Tuy nhiên, việc kết hợp hai loại quả này là hoàn toàn sai lầm bởi cà chua "đại kị" dưa chuột.

Trong thành phần cà chua có chứa số lượng lớn vitamin C. Trong khi đó dưa chuột chứa một loại enzyme catabolic, sẽ phá hủy hàm lượng vitamin C có trong cà chua, sẽ khiến chúng bị phân hủy không còn tác dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Không kết hợp giữa cà chua và cà rốt

Nhiều bà nội trợ thường có thói quen là nấu cà rốt, khoai tây và cà chua chung một món canh, hoặc một món hầm để tăng màu sắc tạo độ hấp dẫn cho món canh.

Nhưng trên thực tế, khi kết hợp các thực phẩm cà rốt, khoai tây chung với cà chua sẽ khiến cho thành phần enzym trong cà rốt phân giải vitamin C có trong cà chua.

Ngoài ra, khi dùng chung hai loại thực phẩm này sẽ làm giảm các thành phần dinh dưỡng của nhau, khiến món ăn kém dinh dưỡng và mất chất ăn kém ngon hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Không ăn cà chua khi đói

Bởi chất pectin và nhựa phenolic chứa nhiều trong cà chua. Khi bạn ăn cà chua vào những lúc đói, những chất này có thể phản ứng với a-xít, ảnh hưởng lớn đến dạ dày. Dạ dày tiêu thụ những chất này có thể gây nên tình trạng nôn mửa, đau bụng. Chính vì vậy, không nên ăn cà chua trong khi đói, nhất là đối với những trường hợp giảm béo với cà chua, cần phải cân nhắc kĩ lưỡng khi sử dụng.

Không ăn cà chua xanh

Cà chua chín thì rất nhiều chất dinh dưỡng nhưng ngược lại nếu ăn chua xanh lại gây nguy hiểm cho sức khỏe. Bởi trong cà chua xanh có chứa số lượng lớn alkaloi, dễ gây ngộ độc thực phẩm. Các triệu chứng ngộ độc do ăn cà chua xanh như buồn nôn, nôn mửa, tiết nước bọt, yếu sức, mệt mỏi… có thể đe dọa tính mạng.