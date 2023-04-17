Đừng vội đổ đi nước vo gạo "đa năng": Chất tẩy an toàn cho da mà hầu như chúng ta đã lãng quên

Nước vo gạo cũng có thể dùng để làm nước rửa bát với đối tượng bát đĩa không nhiều dầu mỡ - Ảnh minh họa: Internet

Ngâm một bát gạo trong nước, lấy tay vò gạo cho đến khi nước có màu sữa đục. Lọc lấy nước riêng và gạo riêng. Gạo đó bạn có thể dùng để nấu cơm luôn mà không cần rửa lại. Còn chỗ nước vo gạo bạn vừa lấy được, sử dụng một miếng vải sạch nhúng đẫm nước và lấy nó mang đi lau chùi, làm sạch bề mặt, đồ vật bạn muốn thôi thôi.

Chỉ với một vài bước vô cùng đơn giản mà quen thuộc đó, chị em chúng ta lại học thêm cho mình một cách tẩy rửa vô cùng hữu ích, vừa sạch, an toàn lại không tốn chi phí rồi đó.

Nếu bạn không dùng hết hoặc có quá nhiều nước vo gạo nhưng hôm nay không dùng đến. Bạn có thể tiết kiệm chúng bằng cách cho vào một bình kín, đậy nắp và cho vào tủ lạnh lưu trữ. Hãy nhớ là chỉ để được tối đa một tuần thôi nhé.

2. Khử mùi tanh của cá

Nước vo gạo khử mùi tanh của cát rất tố. Chúng ta bắt đầu bằng rửa cá kỹ vài ba lần dưới vòi nước, ngâm trong nước vo gạo pha chút muối 10 - 15 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch, để ráo trước khi chế biến.

Nước vo gạo khử mùi tanh của cát rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

3. Làm sạch chất nhờn trong ốc

Một trong những cách để loại bỏ chất nhờn và bùn đất trong ốc đó là ngâm ốc trong nước vo gạo. Đầu tiên mọi người hãy lấy một chiếc chậu rồi đổ đầy nước vo gạo vào, tiếp đó cho vài quả ớt đã cắt nhỏ rồi ngâm ốc trong khoảng 1 - 2 giờ.

Sau khi ngâm xong, tất cả chất bùn trong miệng ốc sẽ tự động nhả ra và vón thành từng mảng chất nhầy.

3. Lau sàn nhà

Nước vo gạo có khả năng làm sạch các vết bẩn trên sàn nhà. Vì vậy, bạn có thể dùng nước vo gạo pha thêm chút xíu kem đánh răng để lau nhà, vừa giúp nhà sạch sẽ vừa có mùi thơm dễ chịu từ kem đánh răng.

4. Loại bỏ gỉ sét trên đồ kim loại

Để loại bỏ gỉ sét trên các loại dao, kéo và đồ kim loại khác, bạn có thể dùng nước vo gạo pha chút kem đánh răng. Sau khi ngâm trong dung dịch khoảng 10 phút, hãy lấy ra và cọ rửa nhẹ nhàng để loại bỏ các vết gỉ sét.

Nước vo gạo có tính axit có thể phản ứng với sắt, giúp loại bỏ các vết gỉ sét một cách hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nước vo gạo có tính axit có thể phản ứng với sắt, giúp loại bỏ các vết gỉ sét một cách hiệu quả. Kem đánh răng cũng giúp tăng hiệu quả làm sạch và ngăn ngừa gỉ sét. Để giữ cho dao, kéo và các đồ kim loại khác luôn sạch sẽ và không bị gỉ, bạn nên thường xuyên sử dụng nước vo gạo và kem đánh răng để lau chùi.