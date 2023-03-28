Thêm vài giọt này vào nước, hoa loa kèn nở đều, cắm 10 ngày hoa vẫn tươi rói

Cắt cành hoa đúng cách là một trong những mẹo giữ hoa hoa kèn tươi lâu mà bạn cần biết. Dùng dao nhỏ sắc để cắt vát chéo cành hoa, không nên cắt ngang. Mẹo này giúp tăng diện tích tiếp xúc của vết cắt với nước, giúp hoa hút nước tốt hơn.

Hoa loa kèn là một loại hoa không những đẹp mà còn có hương thơm đặc trưng thu hút rất nhiều người, tuy nhiên hoa loa kèn rất nhanh héo khiến mọi người rất e ngại khi lựa chọn trang trí nhà cửa bằng loại hoa này,

Để giữ hoa loa kèn được tươi lâu thì việc loại bỏ những chiếc lá dập nát để chúng không bị vi khuẩn phân hủy trong bình và lây lan sang những cánh, lá khác cũng là một phương pháp vô cùng hiệu quả.

Hằng ngày, bạn có thể cắt cành như vậy một lần để hoa tươi lâu. Chú ý nhẹ tay, khéo léo khi rút hoa ra khỏi lọ và cắm lại, tránh để cành bị dập, lá bị nát. Nếu không khéo tay, bạn chỉ nên cắt một lần và cắm cố định cho tới khi hoa héo.

Những chiếc lá phía dưới cành hoa, những chiếc lá bị ngâm trong nước thường dễ bị thối nhanh và trở thành ổ vi khuẩn, gây độc cho nguồn nước nuôi dưỡng hoa, khiến hoa nhanh tàn, cho nên khi cắm hoa bạn nên lưu ý quan sát tránh để lá bị ngập nước nhé.

Ảnh minh họa: Internet

3. Thay nước thường xuyên

Bạn nên thay nước thường xuyên để hoa có môi trường sạch, nhiều oxy, tăng khả năng trao đổi chất và nhận chất dinh dưỡng của cành hoa đồng thời loại bỏ vi khuẩn trong nước. Cách 1 ngày bạn có thể thay nước bình hoa một lần. Hoa loa kèn thường chơi được từ 6-10 ngày.

Khi thay nước, hãy rửa sạch bình và gốc hoa. Có thể cắt gốc hoa (cắt chéo 45 độ) để tăng khả năng hút nước của hoa, giữ hoa tươi lâu hơn.

Bạn nên thay nước thường xuyên để hoa có môi trường sạch, nhiều oxy - Ảnh minh họa: Internet

4. Bổ sung dinh dưỡng cho hoa

Thêm thuốc asprin, vitamin B1 hoặc vitamin C vào nước sẽ giúp hoa tươi lâu hơn. Những thứ này vừa cung cấp dinh dưỡng cho cành hoa vừa ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn.

Bạn cũng có thể sử dụng gói dưỡng hoa được bán sẵn rồi pha vào nước theo hướng dẫn trên bao bì để giữ hoa tươi lâu.

Thêm 2 muỗng giấm hoặc nước cốt chanh vào 1 lít nước rồi dùng nước này để cắm hoa cũng giúp hoa tươi lâu hơn. Giấm và chanh có tính axit, có thể ngăn chặn sự phát triển của các loại vi khuẩn, làm gốc hoa lâu bị thối.

Những loại thuốc như aspirin, B1, vitamin C nếu dùng cho hoa sẽ giúp hoa tươi lâu - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng đường hoặc nước ngọt có gas để cắm hoa. Hòa 2 thìa đường hoặc 1/4 lon nước ngọt với nước sạch rồi dùng nước này để cắm hoa. Đường và nước ngọt sẽ bổ sung dinh dưỡng cho hoa, giúp hoa nở đẹp và tươi lâu.

Lấy 15 gram nước súc miệng hòa với 1 lít nước và dùng nước này để cắm hoa cũng là cách giữ cho hoa tươi lâu.

Với những nụ hoa còn nhỏ, khó nở, bạn có thể dùng tay tách cách đầu hoa ra. Sau đó, cắt bỏ hết nhị và nguy hoa, thả vài cánh nhị hoa vào nước. Cách này giúp hoa nở đẹp hơn.