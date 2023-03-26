Ngâm ngao bằng những cách này, sau 10 phút nhả cát nhanh, thịt tươi ngon

Trong con ngao luôn có cát, ngay cả khi nó đã được rửa nhiều lần, khi nấu xong vẫn không thể hết. Vậy làm cách nào để cho ngao nhả sạch ra cát?

Thịt ngao vốn có vị ngọt tự nhiên, có thể dùng làm các món như hấp, nấu canh, xào, nấu cháo, nấu cùng trứng,… Tuy ngon và bổ dưỡng nhưng con ngao lại sống trong cát nên trong miệng của nó có nhiều cát và bùn. Khi chế biến nếu không biết cách làm sạch thì món ăn bị sạn, bẩn, không ăn được. Vì vậy, để làm sạch ngao bạn có thể tham khảo những cách đơn giản dưới đây.

1. Ngâm ngao với nước muối ớt Sau khi mua ngao về chúng ta rửa sạch ngao bằng nước lạnh, sau đó lấy một chậu nước có pha thêm muối trắng, bỏ thêm 2 quả ớt đã được thái nhỏ vào. Tiếp đến bỏ ngao vào dung dịch trên, ngâm trong khoảng 1-2 giờ, ngao sẽ nhả hết cát và sạn ra. Sau đó, bạn rửa lại thật sạch và chế biến.

Áp dụng những bí quyết nhỏ để chế biến ngao sạch cát làm cho món ăn ngon miệng, sạch sẽ hơn - Ảnh minh họa: Internet 2. Ngâm ngao trong chậu hoặc hộp to Nếu như đang vội, bạn có thể ngâm ngao trong chậu hoặc hộp to, dùng đũa đảo đều theo một chiều rồi đậy nắp lại. Tiếp đến bạn lắc lên lắc xuống trong 10 phút rồi mở nắp ra xem thử. Lúc này rất nhiều bùn bên trong ngao đã được nhả ra, bạn đem rửa ngao lại vài lần là có thể mang đi nấu. 3. Ngâm ngao trong nước ấm Lấy 1 cái nồi, đun nước nóng già, đảm bảo nhiệt độ nước được kiểm soát ở 50 độ C, tắt bếp và cho ngao vào. Đậy nắp nồi và ngâm ngao trong nước ấm 15 phút. Cách làm này nhanh hơn, ngao nhả cát tương đối sạch. Tuy nhiên, bạn phải đảm bảo kiểm soát được nhiệt độ nước thích hợp ở 50 độ C. Nếu nước nóng quá thì ngao sẽ mở tung hết, chín dừ, mùi vị cũng mất ngon. Ở trong nước có nhiệt độ 50 độ, ngao sẽ cảm thấy nguy hiểm và sẽ tự bảo vệ mình để hấp thụ nhiều nước hơn, do đó hoạt động nhả cát sẽ được đẩy nhanh - Ảnh minh họa: Internet 4. Ngâm ngao với giấm gạo và nước Bạn cho ngao vào nước sạch, thêm 3 thìa giấm gạo vào nước và ngâm trong vòng 40 phút. Cách này cũng rất hiệu quả vì ngao nhả cát rất nhanh trong môi trường axit axetic của giấm, giúp rút ngắn thời gian sơ chế.

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