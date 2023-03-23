4 cách đuổi muỗi "triệt để" bằng những nguyên liệu tự nhiên, vừa bảo vệ sức khỏe vừa tiết kiệm chi phí

Cách làm: Vỏ bưởi cắt xoắn ốc cho vào lò nướng để sấy khô. Nướng 4-5 lần, mỗi lần hai phút, đến khi vỏ bưởi khô hoàn toàn là có thể sử dụng. Hoặc có thể phơi vỏ bưởi dưới ánh nắng mặt trời, nhưng quy trình này sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Những loại cây như húng quế, hương thảo, bạc hà, tía tô, xả... đều có khả năng đuổi muỗi hiệu quả. Bạn có thể trồng chúng xung quanh nhà, vừa có thể hái để nấu ăn vừa có tác dụng đuổi muỗi.

Buộc dây thừng vào một đầu của vỏ bưởi khô rồi treo lên, sau đó đốt cháy đầu còn lại. Vỏ bưởi đốt đặt ở cửa ra vào, cửa sổ hay các lỗ thông hơi khác. Chú ý không đặt trong không gian kín, dễ gây ngạt.

Trong đó, xả được xem như loài cây đuổi muỗi hiệu quả nhất. Bạn có thể trồng sả ở chậu nhỏ để trước sân hoặc cũng có thể cắm củ sả vào một bình đựng hoặc ly có một ít nước và thường xuyên thay nước cho chúng.

* Cây sả

Nhiều sản phẩm xua đuổi muỗi trên thị trường có tinh chất từ tinh dầu sả. Tinh dầu sả cũng có thể làm nến, cho vào lồng đèn đốt lên tạo ra một mùi hương thư giãn mà vẫn có tác dụng xua đuổi muỗi một cách an toàn.

* Hoa oải hương

Không chỉ muỗi và nhiều loại con trùng rất ghét mùi hoa oải hương- Ảnh minh họa: Internet

Muỗi, sâu bệnh và nhiều loại côn trùng không tích mùi hoa oải hương. Ngoài tác dụng làm đẹp cho khu vườn, bạn cũng có thể tự làm dung dịch chống côn trùng tự nhiên bằng lá của cây oải hương.

3. Sử dụng dầu gió và tỏi để đuổi muỗi

Dầu gió không chỉ có tác dụng làm dịu vết côn trùng cắn, giảm đau nhức xương khớp mà còn là biện pháp đuổi muỗi hiệu quả. Trong dầu gió có chứa nhiều hoạt chất và tinh dầu có tác dụng đuổi muỗi.

Tỏi là loại gia vị có mùi hăng nồng. Loài muỗi rất ghét mùi của tỏi. Sự kết hợp của tỏi và dầu gió sẽ giúp bạn đuổi muỗi hiệu quả hơn.

Tỏi là nguyên liệu không thể thiếu trong căn bếp, mùi hương của tỏi khiến muỗi tránh xa - Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên, hãy lấy vài tép tỏi bóc vỏ và cắt thành lát mỏng hoặc băm nhỏ. Cắt nhỏ sẽ giúp mùi hương của tỏi tỏa ra tốt hơn. Lấy một chiếc khẩu trang dùng một lần và cắt bỏ một đầu. Tách cách lớp của khẩu trang ra và bỏ tỏi vào bên trong. Nhỏ thêm vài giọt dầu gió vào tỏi rồi buộc chặt khẩu trang lại.

4. Bã cà phê hun khói đuổi muỗi

Bã cà phê được nhiều người tận dụng vì khi đốt lên có mùi rất kỵ với muỗi. Hơn nữa, nó lại không chứa chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Đốt bã cà phê có khả năng đuổi muỗi hiệu quả- Ảnh minh họa: Internet

Đổ bột cà phê vào tờ giấy bạc hoặc lon nước rỗng rồi đốt, đặt tại các góc nhà, gầm giường... Nếu diện tích nhà rộng bạn có thể dùng 3-4 chén bột cà phê để đốt. Khi đốt cần mở cửa để nhà luôn thông thoáng. Cũng có thể để chén bã cà phê ngoài vườn để đốt.

Lưu ý: Bã cà phê khi đốt không tạo ra ngọn lửa nên khi sử dụng cần chú ý an toàn, tránh tai nạn hoặc hỏa hoạn.