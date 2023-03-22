Cảnh báo chị em nội trợ: Mua bát đĩa đừng chọn 4 loại này, dù rẻ, đẹp nhưng chứa đựng hiểm họa khó lường

Mẹo vặt trong bếp 22/03/2023 06:06

Khoa học đã chứng minh những chiếc bát, đĩa xinh xắn có khả năng kích thích vị giác, tạo sự ngon miệng hơn cho người sử dụng. Tuy nhiên, để lựa chọn được những sản phẩm bát đĩa đẹp, chất lượng, an toàn cho sức khỏe không phải là điều đơn giản với các bà nội trợ.

Tại sao cần lựa chọn sản phẩm bát đĩa chất lượng, an toàn?

Bát đĩa là vật dụng không thể thiếu, được sử dụng hàng ngày trong các gia đình. Do đó, việc lựa chọn sản phẩm bát đĩa an toàn, chất lượng là rất cần thiết, bởi chúng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình mà còn kích thích vị giác, tăng độ ngon miệng cho mỗi bữa ăn.

 Đặc biệt với những sản phẩm bát đĩa sứ được tráng men thủ công sẽ sử dụng tương đối nhiều chì, gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe người sử dụng. Vì vậy cần tìm hiểu và lựa chọn địa chỉ mua hàng uy tín, chất lượng. 

Vậy cần phải lựa chọn những sản phẩm bát đĩa như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu một số kinh nghiệm chọn bát đĩa sứ mà chúng tôi đã thu thập được dưới đây:

Các mẹo chọn mua bát đĩa sứ chất lượng, an toàn cho sức khỏe gia đình

Thực tế hiện nay trên thị trường đang có rất nhiều các sản phẩm bát đĩa đa dạng cả về màu sắc, mẫu mã, kiểu dáng và chủng loại. Điều này đã làm cho nhiều người tiêu dùng trở nên khó khăn hơn trong việc lựa chọn các sản phẩm chất lượng. 

Do đó, khi đi mua sắm bát đĩa cho gia đình, bạn nên hạn chế chọn những sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe dưới đây.

 

Bát inox không rõ nguồn gốc

Trong những năm gần đây, bát inox đã trở nên phổ biến và được nhiều người lựa chọn. Chúng có độ bền cao, không dễ vỡ như bát đãi sứ. Những loại bát inox có 2 lớp cách nhiệt sẽ không bị nóng, thuận tiện khi sử dụng. Nhược điểm lớn nhất của chúng là không thể sử dụng trong lò vi sóng.

Khi mua bát inox bạn cần chú ý lựa chọn những sản phẩm rõ nguồn gốc bởi hiện nay trên thị trường chất lượng sản phẩm không đồng đều, có những loại không đạt tiêu chuẩn 316 chứ chưa nói gì đến tiêu chuẩn 304. Chất liệu inox không đạt chuẩn có thể chứa cả kim loại nặng, không tốt cho sức khỏe khi ở nhiệt độ cao.

Do đó, nếu lựa chọn bát đĩa bằng chất liệu inox, hãy chọn những loại inox 304 hoặc 316. Trong quá trình sử dụng, không nên dùng bát đĩa inox để đựng những sản phẩm có tính kiềm mạnh như baking soda hoặc tính axit như cà chua, nước cam, nước chanh. Nếu đựng những thực phẩm này trong bát inox, inox sẽ bị ăn mòn, làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của đồ vật cũng như gây hại sức khỏe. Khi rửa bát cũng không nên dùng cọ kim loại để chà rửa vì dễ làm inox bị trầy xước.

Cảnh báo chị em nội trợ: Mua bát đĩa đừng chọn 4 loại này, dù rẻ, đẹp nhưng chứa đựng hiểm họa khó lường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bát giả sứ

Bát giả sứ có ưu điểm là đẹp mắt, giá thành rẻ, không dễ bị vỡ. Tuy nhiên, các loại bát giả sứ kém chất lượng thường được làm từ nhựa melamine. Khi sử dụng để đựng đồ nóng, nó có thể giải phóng ra formaldehyde - một chất cực kỳ nguy hiểm với sức khỏe, tiếp xúc lâu dài có thể gây ra K vòm họng, K hạch bạch huyết, u não, bệnh bạch cầu...

Cảnh báo chị em nội trợ: Mua bát đĩa đừng chọn 4 loại này, dù rẻ, đẹp nhưng chứa đựng hiểm họa khó lường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bát đĩa có hoa văn vẽ trên men

Bất đĩa sứ là lựa chọn phổ biến nhất trong các gia đình. Chúng có mẫu mã đa dạng, giá thành chia làm nhiều phân khúc khác nhau phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng, khả năng chịu nhiệt tốt, tương đối an toàn.

Tuy nhiên, khi lựa chọn bát đĩa sứ, bạn cần chú ý một số điều sau đây.

Hiện nay có 2 kỹ thuật tráng men. Kỹ thuật vẽ trên men (Over glazed enamel) - chỉ lớp phủ ở bề mặt gốm sứ và kỹ thuật vẽ dưới men (Under glazed enamel) - nói đến những hoa văn chìm dưới lớp tráng men.

Những màu men nổi có thể gây hại cho sức khỏe khi chúng gặp ma sát hoặc nhiệt độ cao trong quá trình sử dụng. Các chất tạo màu rất dễ thôi ra thực phẩm. Một số nhà sản xuất có thể chọn bột màu hóa học giá rẻ có chứa kim loại nặng (như chì, thủy ngân, cadmium) để làm giảm giá thành sản phẩm. Khi nhiễm độc chì, người bệnh sẽ bị sụt cân, buồn nôn, đau bụng, tăng nguy cơ cao huyết áp, về lâu dài sẽ gây bệnh cho thận và não.

Do đó, khi mua bát, đừng nên chọn những sản phẩm có quá nhiều màu sắc và có họa tiết vẽ trên men. Các loại bát đĩa tráng men chìm sẽ không bị tác động và không giải phóng kim loại nên sẽ là lựa chọn an toàn hơn. Để phân biệt, bạn chỉ cần sờ lên lớp men của bát đĩa. Nếu cảm thấy không mịn, có sự lồi lõm, cảm nhận được đường nét của các hoa văn thì đó là loại vẽ trên men. Trong khi đó, nếu bề mặt món đồ phẳng, mịn thì nó được tráng men toàn bộ.

Cảnh báo chị em nội trợ: Mua bát đĩa đừng chọn 4 loại này, dù rẻ, đẹp nhưng chứa đựng hiểm họa khó lường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Bát gồ ghề, họa tiết phức tạp

Loại bát này không chỉ khó sử dụng mà còn gây phiền phức trong khâu vệ sinh do kết cấu phức tạp của bát, khiến vi khuẩn dễ tích tụ, cặn thực phẩm không dễ được làm sạch. Loại bát này không chỉ gây mất vệ sinh mà còn có thể khiến cơ thể dễ nhiễm khuẩn, đặc biệt là các căn bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa.

Cảnh báo chị em nội trợ: Mua bát đĩa đừng chọn 4 loại này, dù rẻ, đẹp nhưng chứa đựng hiểm họa khó lường - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Vậy khi đi chợ, nên chọn những bộ đồ ăn như thế nào là an toàn?

Chúng ta nên sử dụng những bộ bát màu trắng để tránh nguy cơ ngộ độc chì. Trong tất cả các chất liệu bát thì bát thủy tinh là loại an toàn nhất, nhưng nếu chọn bát thủy tinh có hoa văn thì nên dùng móng tay cạo lớp men, nếu cạo ra có thể là hàng kém chất lượng, có kim loại nặng vượt tiêu chuẩn và không nên mua. Khi dùng bát thủy tinh, không nên đổ nước quá nóng vì có thể làm vỡ.

Cảnh báo chị em nội trợ: Mua bát đĩa đừng chọn 4 loại này, dù rẻ, đẹp nhưng chứa đựng hiểm họa khó lường - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Khi mua bát sứ, bạn nên dùng đũa gõ vào miệng bát, khi bát phát ra âm thanh giòn nghĩa là bát cao cấp có thể mua được. Lưu ý không chọn loại men sứ có hoa văn, tốt nhất là men đồng màu, càng đơn giản càng tốt.

Bệnh tật từ miệng mà ra, chúng ta phải kiểm soát chặt chẽ mọi nguy cơ gây bệnh liên quan đến chế độ ăn uống. Không nên vì ham rẻ, ham đẹp mà đánh đổi sức khỏe của mình.

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