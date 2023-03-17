Một số món ăn khi để qua đêm có thể biến chất và gây hại cho sức khỏe , đặc biệt là tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Vậy những món ăn đó là gì?

Nếu pha trà nóng rồi để qua đêm thì sẽ làm mất đi một lượng lớn vitamin đồng thời trở thành nơi sinh sôi vi khuẩn và nấm mốc. Nếu uống trà để qua đêm thường xuyên có thể gây tổn thương lá lách và dạ dày. Lý do là vì hầu hết các vitamin trong trà để qua đêm sẽ bị mất đi. Chưa nói đến chuyện hộp đựng trà có sạch sẽ, bảo quản kỹ trước đó hay không.

Với hàm lượng nitrat cao, rau xanh khi để qua đêm có thể tạo ra nitrit - chất từng được WHO công nhận có khả năng dẫn đến ung thư. Ngoài ra, các vitamin và chất folate trong rau xanh đậm cũng rất nhạy cảm với nhiệt cao. Khi được hâm nóng lại, chúng sẽ bị phá hủy và tạo thành độc tố. Vì thế, tốt nhất là ăn rau xanh trong vòng 4 tiếng sau khi chế biến và tránh ăn lại rau đã để qua đêm dù cho nó được bọc kín và cất trong tủ lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Các món gỏi, nộm

Do không được nấu chín nên những thức ăn từ gỏi, nộm dễ xuất hiện các độc tố lạ gây nguy hiểm cho sức khỏe. Trong món gỏi, nộm có chứa gia vị như mắm, muối, bột ngọt…những chất này gây ra phản ứng hóa học khiến cơ thể bị ngộ độc, lâu dài sẽ phá hủy tủy xương, thiếu máu, suy thận, suy gan, thậm chí ung thư…

Ảnh minh họa: Internet

Canh, súp đã chế biến

Đây là những món ăn phổ biến mà nhiều gia đình ăn mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu để chúng qua đêm thì không tốt cho sức khỏe. Nhất là với những bát canh, súp có nhiều dầu mỡ sẽ chứa hàm lượng protein cao hoặc được nêm nếm nhiều loại gia vị trong quá trình chế biến.

Nhiều nhà còn có thói quen cất luôn nồi canh thừa vào tủ lạnh chứ không trút canh ra bát thủy tinh nên cũng dễ xảy ra phản ứng hóa học khi lưu trữ canh.

Ảnh minh họa: Internet

Hải sản đã chế biến

Khi nấu chín, các loại hải sản như tôm, cua, cá nên ăn hết trong bữa ăn và không để lại lưu cữu trong nhiều ngày. Điều này đặc biệt quan trọng bởi vì khi để qua đêm, một số loại hải sản có thể sản sinh ra nhiều nitrat gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra, việc hâm nóng và sử dụng lại hải sản cho ngày hôm sau có thể dẫn đến sự biến chất và mất đi hương vị tươi ngon ban đầu, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa của con người. Do đó, việc ăn hết các loại hải sản trong bữa ăn ban đầu là cách tốt nhất để đảm bảo sức khỏe và tránh các vấn đề sức khỏe có thể xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Trứng còn lòng đào

Hàm lượng protein trong trứng luộc hay trứng ốp đều khá cao nên mỗi ngày ăn một bữa trứng là đủ. Tuy nhiên, chế biến trứng hơi tái hoặc để qua đêm sẽ làm giảm lượng dinh dưỡng và tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi. Bên cạnh đó, trứng dễ bị nhiễm khuẩn Salmonella, E.coli nếu chế biến không đảm bảo vệ sinh.