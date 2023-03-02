Khô mắt vì nhìn máy tính liên tục 8 tiếng đồng hồ? Sau đây là mẹo giúp dân văn phòng có đôi mắt sáng khoẻ

Đôi mắt cần được nghỉ ngơi sau ngày dài hoạt động, nếu bạn ngủ không đủ giấc làm mắt bị quá tải. Đầu tiên mắt sẽ xuất hiện quầng thâm gây mất thẩm mĩ, lâu ngày yếu đi lão hóa sớm. Vì vậy hãy phân bổ thời gian sinh hoạt hợp lý, ngủ đủ giấc cho đôi mắt khỏe đẹp.

Cá, đặc biệt là cá hồi, bổ sung rất nhiều dinh dưỡng cho đôi mắt. Trong các loài cá, đặc biệt là cá hồi có chứa axit béo omega-3. Đây là những chất béo lành mạnh. Axit béo omega-3 có thể góp phần phát triển thị giác và sức khỏe của võng mạc phía sau mắt, ngăn ngừa khô mắt.

Trứng

Trứng là một thực phẩm tuyệt vời giúp mắt sáng khỏe. Lòng đỏ trứng chứa vitamin A, lutein, zeaxanthin và kẽm vô cùng cần thiết để có đôi mắt sáng. Vitamin A giúp bảo vệ giác mạc. Giác mạc là bề mặt của mắt. Lutein và zeaxanthin làm giảm nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng về mắt như thoái hóa điểm vàng do t.uổi tác và đục thủy tinh thể. Kẽm góp phần bảo vệ sức khỏe của võng mạc.

Hạt hạnh nhân

Hạnh nhân rất tốt cho sức khỏe đôi mắt. Hạnh nhân chứa vitamin E giúp chống lại các phân tử không ổn định nhắm vào các mô khỏe mạnh của đôi mắt. Tiêu thụ lượng vitamin E thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng do t.uổi tác cũng như đục thủy tinh thể. Các loại hạt khác có chứa vitamin E bao gồm hạt hướng dương, hạt phỉ và đậu phộng.

Sản phẩm bơ sữa

Các sản phẩm từ sữa chứa vitamin A cũng như khoáng chất kẽm rất cần thiết cho đôi mắt. Vitamin A bảo vệ giác mạc trong khi kẽm giúp vận chuyển vitamin A từ gan đến mắt. Kẽm có rất nhiều trong đôi mắt, đặc biệt là võng mạc.

Ảnh minh họa: Internet

Đắp mặt nạ cho mắt

Bạn có thể tự làm mặt nạ tự nhiên cho riêng mình với những nguyên liệu dễ tìm thấy như là dưa leo, khoai tây,…

Cách thực hiện:

Cắt dưa leo hoặc khoai tây thành những lát mỏng.

Đắp lên vùng da quanh mắt trong vòng 30 phút trước khi ngủ.

Với cách thực hiện này sẽ giúp da căng mịn hơn và mờ đi các vết thâm do thức khuya.

Ảnh minh họa: Internet

Một số mẹo khác:

Không nên đọc sách quá gần (người lớn là khoảng 35-40 cm, trẻ nhỏ là từ 25-30 cm)

Không nên đọc sách, xem điện thoại trên các phương tiện chuyển động ( xe buýt, xe gắn máy,…)

Áp dụng nguyên tắc 20-20-20, cứ mỗi 20 phút làm việc trên điện thoại, máy tính, bạn hãy dành ra 20 giây để tập trung nhìn vào một vật ở khoảng cách 20 feet (6,8 mét).

Đeo kính râm

Kính râm sẽ giúp bảo vệ đôi mắt khỏi tia cực tím của mặt trời. Phơi nhiễm với quá nhiều tia cực tím làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

Hãy chọn loại kính có thể ngăn 99% tới 100% tia UVA và UVB. Mắt kính phân cực có thể giúp giảm lóa khi lái xe.

Nếu đang đeo kính áp tròng, hãy lựa chọn một số loại có khả năng bảo vệ trước tia cực tím. Và đeo kính râm cùng lúc là một ý tưởng tốt để tạo thêm một hàng rào bảo vệ mắt.