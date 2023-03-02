Đắk Lắk: Cụ bà tử vong khi đang truyền nước ở phòng khám tư

Tin y tế 02/03/2023 15:10

Lực lượng chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân cụ bà tử vong khi đang truyền nước ở phòng khám tư.

Theo Tuổi Trẻ,  trưa 2-3, trung tá Nguyễn Danh Bằng - trưởng Công an thị xã Buôn Hồ - xác nhận đang điều tra nguyên nhân cụ bà tử vong khi đang truyền nước ở phòng khám tư tại địa phương.

Nạn nhân là bà Trương Thị Hùng (sinh năm 1952, trú thôn 3, xã Tân Lập, huyện Krông Búk, Đắk Lắk). Hiện thi thể bà được đưa về nhà đại thể Bệnh viện đa khoa Hòa Bình (thị xã Buôn Hồ).

"Công an thị xã đang lấy lời khai, phối hợp Sở Y tế xác định nguyên nhân tử vong của cụ Hùng. Hiện chưa có thông tin cụ thể", ông Bằng nói.

 

Cũng theo Báo Người Lao Động, theo phản ánh của gia đình bệnh nhân, sáng cùng ngày, bà H. than đau bụng, mệt mỏi nên gia đình chở tới Phòng khám đa khoa Buôn Hồ (phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ) để kiểm tra sức khỏe.

Đắk Lắk: Cụ bà tử vong khi đang truyền nước ở phòng khám tư - Ảnh 1

Phòng khám đa khoa nơi cụ bà tử vong khi đang truyền nước - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tại đây, các bác sĩ đã yêu cầu bà H. nằm lại, truyền nước. Khoảng 15 phút sau, bà H. tím tái rồi lịm đi. Sau đó, bà H. được đưa đến Bệnh viện đa khoa Hòa Bình và được các bác sĩ xác định tử vong.

"Anh cả tôi chở mẹ đến Phòng khám đa khoa Buôn Hồ (phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ) để khám. Tại đây, bác sĩ yêu cầu mẹ tôi nằm lại, truyền nước cho bà. Khoảng 15 phút sau, mẹ tím tái rồi lịm đi, tắt thở. Phòng khám đưa mẹ lên Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Tại đây các bác sĩ xác định mẹ tôi đã tử vong trước khi vào bệnh viện", anh Nguyễn Khắc Đức (con trai cụ Hùng) thông tin trên Báo Tuổi trẻ.

Khi nghe tin có sự cố thì tôi mới về. Hiện công an đang làm việc nên cũng chưa thể nói gì thêm", ông Sơn thành viên hội đồng thành viên của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình chia sẻ thêm.

"Tôi mong muốn cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định pháp luật"- anh Nguyễn Khắc Đức (con trai bà H.) đề nghị.

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