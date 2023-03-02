Hy hữu: Chuỗi 30 viên bi kẹt trong ‘cậu nhỏ’ nam thanh niên 21 tuổi phải cầu cứu bác sĩ

Tin y tế 02/03/2023 11:13

Khi bị ‘kẹt’ trong niệu đạo, nam thanh niên đã không thể lấy ra được và phải cầu cứu đến bác sĩ.

Thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay BSCK2 Trần Văn Sóng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM), cho hay các bác sĩ nam học nơi đây vừa xử trí cấp cứu một thanh niên bị tai nạn hy hữu sau khi tự nhét 30 viên bi kim loại vào "cậu nhỏ".

Bệnh nhân là N.V.M.H (21 tuổi), nhập viện trong tình trạng tiểu ra máu. Anh H. cho biết trước đó tự nhét các viên bi kim loại (đường kính khoảng 5 mm) có từ tính vào niệu đạo rồi không lấy ra được. Các viên bi tụt sâu vào trong bàng quang khiến anh tiểu ra máu.

Qua kiểm tra, chụp X-quang bụng, các bác sĩ phát hiện dị vật là các hạt kim loại có từ tính dính với nhau thành chuỗi và phẫu thuật lấy ra 30 viên bi kim loại nhiều màu trong bàng quang anh H.

Hy hữu: Chuỗi 30 viên bi kẹt trong ‘cậu nhỏ’ nam thanh niên 21 tuổi phải cầu cứu bác sĩ - Ảnh 1

 30 viên bi kim loại lọt vào trong bàng quang của bệnh nhân. Ảnh: Người Lao Động

Thông tin trên Báo Sức khỏe và đời sống, BS. Lê Vũ Tân cho biết: Cho đến nay, chưa có minh chứng cho việc cấy, gài dị vật vào dương vật sẽ giúp tăng khoái cảm cho bạn tình. Trong khi đó, đã có nhiều trường hợp dương vật có bi gây đau cho nữ giới khi quan hệ tình dục. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến các bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Tình trạng nhiễm trùng thường do trong quá trình phẫu thuật, dụng cụ không đảm bảo cũng như không tuân thủ tốt các quy tắc vô khuẩn, hoặc chăm sóc vết thương sau phẫu thuật không tốt.

Biến chứng thường gặp khi cấy, gài dị vật vào dương vật là nhiễm trùng dương vật, thủng niệu đạo, cương đau dương vật kéo dài, cong vẹo dương vật, xơ hóa vật hang.

Hy hữu: Chuỗi 30 viên bi kẹt trong ‘cậu nhỏ’ nam thanh niên 21 tuổi phải cầu cứu bác sĩ - Ảnh 2

Một ca phẫu thuật gắp bi trong dương vật tại Trung tâm Nam học - Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Nhiều trường hợp nam giới cài dị vật vào "cậu nhỏ" đã gặp biến chứng thủng vật hang chảy, hoại tử dương vật, thậm chí phải cắt cụt dương vật, gây nhiễm khuẩn máu. Ngoài ra, dị vật có thể gây đau đớn cho bạn tình khi quan hệ như: thủng âm đạo, gây rách tầng sinh môn…

Bên cạnh đó, hậu quả của việc cho các dị vật vào dương vật luôn tiềm ẩn những nguy cơ gây nhiễm trùng cho nam giới, dễ lây lan các căn bệnh qua đường tình dục như HIV, thậm chí có nhiều trường hợp biến chứng gây hoại tử da rất nặng nề.

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Từ khóa:   tiểu ra máu phẫu thuật gắp bi gài dị vật

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