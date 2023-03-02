Thu hồi khẩn 14 loại sữa rửa mặt, kem làm trắng, chống nắng đang lưu hành trên thị trường

Tin y tế 02/03/2023 10:04

14 sản phẩm này của cùng một công ty đã bị cơ quan chức năng thu hồi, tiêu hủy.

Thông tin từ VietNamNet cho hay, giữa tháng 10/2022, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Nguyễn Hoàng Na (Địa chỉ: 2/79B Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) và phát hiện công ty không đáp ứng các điều kiện về nhân sự, nhà xưởng sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng theo quy định.

Sau đợt kiểm tra này, tháng 11/2022, Sở Y tế Cần Thơ ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đã cấp cho công ty.

Trong công văn do Phó Cục trưởng Tạ Mạnh Hùng ký ban hành ngày 28/2, Cục Quản lý dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 14 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH một thành viên SX - TM Nguyễn Hoàng Na sản xuất, đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Thu hồi khẩn 14 loại sữa rửa mặt, kem làm trắng, chống nắng đang lưu hành trên thị trường - Ảnh 1
Tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định. Ảnh: Zing

Trong danh sách 14 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi, đình chỉ lưu hành, nhiều loại là kem chống nắng, serum chấm mụn, kem nám, kem trắng da nhãn hiệu Linh Chi Vàng; kem tắm trắng, dung dịch rửa tay khô, kem làm trắng, sữa rửa mặt, serum Acnes nhãn hiệu HT Gold... Nhiều sản phẩm mới được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm chưa đầy 1 năm.

 

Cũng theo Zing, Cục Quản lý dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 14 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH một thành viên SX - TM Nguyễn Hoàng Na sản xuất, đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Trong danh sách 14 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi, đình chỉ lưu hành, nhiều loại là serum chấm mụn, kem nám, kem trắng da, kem chống nắng nhãn hiệu Linh Chi Vàng; kem tắm trắng, dung dịch rửa tay khô, kem làm trắng, sữa rửa mặt, serum Acnes nhãn hiệu HT Gold...

Bộ Y tế yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Nguyễn Hoàng Na phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 14 sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả về từ các cơ sở kinh doanh. Tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định. Sở Y tế TP Cần Thơ trực tiếp giám sát việc thu hồi, tiêu hủy này.

Cơ quan này cũng yêu cầu sở y tế các địa phương thông báo cho cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi 14 sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Trước đó, theo Tuổi Trẻ, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cũng đã có công văn thu hồi ba loại mỹ phẩm được sản xuất tại Pháp do hai công ty chịu trách nhiệm đưa ra thị trường không trung thực về tài liệu giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố sản phẩm.

Cụ thể, các sản phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc gồm:

1: Sản phẩm mỹ phẩm Bioderma Crealine H2O Solution Micellaire 500ml; nhà sản xuất: Naos Les Laboratoires, France; Công ty TNHH MTV XNK Thành Nam chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

2: Sản phẩm mỹ phẩm Bioderma Sebium H2O Purifying Cleansing Micellar Water 500ml/16.9 Fl.Oz; nhà sản xuất: Naos Les Laboratoires, France; Công ty TNHH MTV XNK Thành Nam chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

3: Sản phẩm mỹ phẩm Bioderma Purifying Cleansing Micelle Solution; nhà sản xuất: Laboratoires Léa, France; Công ty TNHH Đào tạo và Cung ứng dịch vụ chăm sóc gia đình chuyên nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Cục Quản lý dược nêu rõ lý do thu hồi sản phẩm do hai công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nêu trên không trung thực về tài liệu giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm. Việc thu hồi các sản phẩm nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Cục Quản lý dược yêu cầu sở y tế các địa phương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên ở địa bàn ngừng ngay việc lưu thông, sử dụng, tiến hành thu hồi sản phẩm và trả về cơ sở cung ứng sản phẩm; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

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