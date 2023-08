Thông tin từ Báo Dân Trí cho biết, ngày 1/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai ghi nhận 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Người tử vong được xác định là bà Đ.T.C (53 tuổi), ngụ xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai).

Trước đó vào ngày 17/2, bà C than mệt, đau bụng vùng thượng vị nên được người nhà đưa đi khám bệnh tại một phòng khám tư gần nhà và được chẩn đoán là nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn. Bà C được đưa về nhà nghỉ ngơi, uống thuốc nhưng bệnh tình vẫn không thấy bớt.