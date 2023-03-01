Dịch COVID-19: Số ca nặng tăng cao gấp 3, số người tiêm vắc-xin tăng vọt

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.917 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.488 ca nhiễm).

Theo Báo Người Lao Động, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 27-2 đến 16 giờ ngày 28-2, cả nước ghi nhận 12 ca mắc, tăng trong 24 giờ qua.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Trong ngày, có thêm 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.614.769 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 5 ca, trong đó có 1 ca thở máy xâm lấn.

Số lượng người tiêm vắc xin cao. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Ngày 27-2, có 18.085 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm, tăng hơn 9 lần so với ngày trước đó. Đến nay, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.304.199 liều, tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều tỉnh, thành tiêm chậm vắc-xin COVID-19 mũi 3, cho người trên 18 tuổi và tiêm vắc-xin mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Cũng theo Báo Sức khỏe và đời sống, hơn 263 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, tổng số mũi tiêm vaccine COVID-19 ở nước ta đến nay là: 266.320.673 mũi. Số mũi tiêm thực hiện trong ngày 28/2 là 16.474 mũi tiêm tại 25 tỉnh, trong đó 10.154 mũi tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên và 6.320 mũi tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.

Đối với nhóm từ 18 tuổi trở lên:

- Tiêm mũi 3: Tổng số có 51.953.761 mũi tiêm (81,5%) tăng 0,1%, trong ngày có 19 tỉnh triển khai với 3.052 người được tiêm

5 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm thấp: Quảng Nam (63,6%); Bình Định (64,5%); Phú Yên (63,2%); Đồng Nai (53,9%); Đồng Tháp (60,7%).

3 tỉnh có tỷ lệ tiêm cao: Bắc Giang (98,1%); Nghệ An (100%); Sóc Trăng (100,4%).

- Tiêm mũi 4: Tổng số có 17.588.220 mũi tiêm (87,8%), trong ngày có 21 tỉnh triển khai với 6.374 người được tiêm

Nhóm từ 12-17 tuổi: Số tiêm mũi 3 có 5.809.629 mũi tiêm (69,1%)

5 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm thấp: Đà Nẵng (43,7%); Phú Yên (48,6%); Bình Thuận (44,1%); TP. HCM (36,4%); Đồng Nai (43,1%).

3 tỉnh có tỷ lệ tiêm cao: Bắc Giang (99,3%); Sóc Trăng (103,5%); Bến Tre (94,9%).

Nhóm từ 5 - dưới 12 tuổi: Tổng số mũi tiêm đã thực hiện là 18.562.908 mũi tiêm:

- Mũi 1: 10.268.506 mũi tiêm (92,9%) tăng 0,1%

5 tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp: Hà Nội (77,5%); Quảng Trị (78,9%); Đà Nẵng (68,5%); TP HCM(64,7%), Bà Rịa- Vũng Tàu (73,3%)

- Mũi 2: 8.294.402 mũi tiêm (75%)

Tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp: Quảng Bình (56,2%); Đà Nẵng (37%); Quảng Nam (49,4%); TP HCM (41,2%), Bà Rịa - Vũng Tàu (44,6%).