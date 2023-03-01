Nhận định nguyên nhân ban đầu khiến hàng loạt trẻ em nghỉ ốm tại TP.HCM

Tin y tế 01/03/2023 09:57

Mới đây, tại TP.HCM xuất hiện trường hợp hàng loạt học sinh nghỉ ốm bất thường, triệu chứng sốt, mệt, đau họng, chóng mặt.

Trước đó, theo Báo Người Lao Động, chiều 28-2, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) nhận được báo cáo của Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh về việc học sinh của 2 Trường THCS Lam Sơn và THCS Lê Văn Tám nghỉ ốm tăng cao bất thường.

Theo đó, trong 3 ngày (22 đến 24-2) số học sinh phải xuống phòng y tế của 2 trường trên tăng nhanh đột biến. Cụ thể, tại Trường THCS Lê Văn Tám là 230 học sinh; Trường THCS Lam Sơn là 106 học sinh. Các học sinh xuất hiện triệu chứng như: Đau họng, sốt, mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt. Ngoài ra, còn ghi nhận khoảng 10%-15% trường hợp có tiêu chảy, buồn nôn, nôn.

Y tế địa phương đã lấy mẫu giám sát ngẫu nhiên 18 trường hợp để làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả tất cả đều âm tính với COVID-19. Bên cạnh đó, trung tâm y tế đã phối hợp với Ban An toàn thực phẩm TP HCM kiểm tra 2 đơn vị cung cấp thực phẩm và nước uống ghi nhận các đơn vị đều thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.Trước tình hình trên, Sở Y tế TP HCM đã chỉ đạo các bác sĩ nhi khoa thuộc HCDC phối hợp cùng địa phương và các chuyên gia về nhi khoa của 3 bệnh viện nhi đến 2 trường trên tiếp tục khám, chẩn đoán lâm sàng cho các học sinh còn triệu chứng.

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Y tế địa phương đã lấy mẫu giám sát ngẫu nhiên 18 trường hợp để làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Ảnh: Tiền Phong

Cũng theo Báo Tiền Phong, được biết, cả hai trường đều có cùng nguồn cung cấp thức ăn và nước uống. Tuy nhiên, qua kiểm tra, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm xác định đơn vị cung cấp thực phẩm và nước uống đều thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nên nguyên nhân ngộ độc thực phẩm được loại trừ.

Sở Y tế đã cử các bác sĩ Nhi khoa có nhiều kinh nghiệm do BS Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 làm trưởng nhóm đến hai trường trên để khám và chẩn đoán cho các học sinh có biểu hiện bệnh.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện xét nghiệm, các chuyên gia nhi khoa nhận định nguyên nhân gây bệnh ở những học sinh này khả năng cao là do là nhiễm siêu vi hô hấp. Đây là bệnh lý khá thường gặp ở trẻ em, bệnh do các tác nhân virus hay gây bệnh ở trẻ em như rhinovirus, adenovirus, coronavirus gây ra. Thực tế cho thấy, đa phần trẻ có biểu hiện bệnh đều diễn tiến nhẹ tự khỏi và không cần nhập viện.

Ngoài ra, tổ công tác cũng ghi nhận có hiện tượng một số học sinh nghỉ học do cá nhân các em hoặc phụ huynh quá lo lắng, đây là “hiệu ứng đám đông”.

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Các chuyên gia y tế cảnh báo hiện số trường hợp bệnh nhân mắc bệnh hô hấp gia tăng. Ảnh: Người Lao Động

 

Từ sự việc trên, các chuyên gia y tế cảnh báo hiện số trường hợp bệnh nhân mắc bệnh hô hấp gia tăng, đặc biệt là ở trẻ em do khu vực phía Nam hiện có sự thất thường của thời tiết khi giữa mùa khô vẫn có những cơn mưa thất thường. Phụ huynh cần giữ ổn định sinh hoạt của trẻ như cho trẻ uống đủ nước, ngủ đủ giấc, vệ sinh mũi họng, giữ ấm cho trẻ, chú ý đeo khẩu trang nhằm tránh gió, bụi, giảm nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với trẻ hay người lớn đang bị bệnh hô hấp.

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Từ khóa:   học sinh nghỉ ốm TP.HCM bệnh hô hấp

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