Nghệ An: Tường đè sập khiến bé trai 8 tuổi vỡ phổi

Bé trai ngất xỉu, nhập viện trong tình trạng mất máu rất nặng.

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, toàn viện đã báo động đỏ cứu bé trai. Theo lời gia đình kể, trước đó, cách vào viện 4 tiếng, trong lúc chơi ở nhà, cháu D. trèo tường bờ rào, bất ngờ bị tường đổ đè trúng người từ cổ trở xuống. Trẻ ngất xỉu trong đau đớn. Bệnh nhi là Nguyễn Văn D. (8 tuổi, trú huyện Thanh Chương). Ngay lập tức, người nhà đưa cháu xuống Bệnh viện huyện Thanh Chương để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên trẻ được chỉ định chuyển cấp cứu tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Bệnh nhi tới viện trong tình trạng sốc mất máu do đa chấn thương, kích thích vật vã, niêm mạc rất nhợt, SpO2 80%, mạch không bắt được, huyết áp khó đo; phải tối cấp đặt nội khí quản, truyền dịch, máu chống sốc, cấp cứu ngừng tim, hút dẫn lưu màng phổi kín liên tục… Bé trai nhập viện trong tình trạng vỡ phổi. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Trước tình trạng nguy kịch, bệnh nhân được cấp cứu chống sốc kịp thời. Quá trình thăm khám lâm sàng kết hợp kết quả phim chụp X-Quang lồng ngực tại giường, các bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp sốc mất máu do chấn thương ngực kín có tổn thương mạch máu và phổi gây tràn máu, khí màng phổi phải lượng nhiều.

Hệ thống báo động đỏ kích hoạt toàn viện. Bệnh nhân được chuyển thẳng lên khoa Gây mê Hồi sức để tiến hành phẫu thuật khẩn trương. Các chuyên khoa Ngoại, Hồi sức tích cực ngoại khoa, Gây mê hồi sức, Xét nghiệm huyết học phối hợp chặt chẽ cấp cứu giành giật sự sống cứu bé D. ThS. BSNT Tạ Thị Quỳnh Anh – Trưởng khoa HSTC Ngoại nhận định, cháu D. bị đa chấn thương, nhập viện trong tình trạng rất nặng, suy hô hấp và suy tuần hoàn diễn tiến rất nhanh. Đặt lại dẫn lưu màng phổi mới, êkip cấp cứu hút ra 700ml máu và khí, giúp giảm áp lực cho lồng ngực. Báo động đỏ toàn viện cấp cứu bé trai. Ảnh: Zing Cũng theo Zing, ê-kíp đã kẹp thắt động mạch, tĩnh mạch phổi, khâu phế quản, cắt bỏ thùy phổi bị dập nát, đặt dẫn lưu khoang màng phổi. Bác sĩ đã truyền 2 lít máu và chế phẩm máu để bù cho bé D. Theo các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, sốc mất máu, tràn máu màng phổi là tình trạng rất nặng trong chấn thương ngực. Hiện tượng này xuất hiện do các tổn thương nặng như chấn thương vỡ eo động mạch chủ, rách động mạch liên sườn, đứt dây chằng đỉnh phổi, rách nhu mô phổi… Trường hợp bệnh nhi D., nếu không được nhanh chóng tiến hành xử trí cấp cứu, bệnh nhi có thể sốc mất máu và suy hô hấp dẫn đến tử vong. Hiện tại, sức khỏe bé D. ổn định và được xuất viện về nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-an-tuong-e-sap-khien-be-trai-8-tuoi-vo-phoi-560664.html