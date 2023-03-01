Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên, hai bệnh nhân tử vong do mắc sốt xuất huyết được ghi nhận tại xã Hòa Hiệp Bắc (thị xã Đông Hòa) và xã Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa).

Thông tin từ Báo Tin Tức cho hay, mặc dù năm 2023 được xác định không phải là chu kỳ của dịch sốt xuất huyết tại tỉnh Phú Yên , nhưng chỉ trong 2 tháng đầu năm, địa phương đã ghi nhận 2 trẻ tử vong do sốt xuất huyết, số ca mắc cũng tăng hơn 1,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Toàn tỉnh ghi nhận 15 ổ dịch sốt xuất huyết , tăng 12 ổ dịch so với cùng kỳ năm ngoái, địa phương tăng cao nhất là thành phố Tuy Hòa (6 ổ dịch).

Đến tuần 8/2023, tỉnh Phú Yên ghi nhận 328 ca mắc sốt xuất huyết, số ca mắc tăng 188 ca (tăng 1,3 lần) so với cùng kỳ năm 2022. Địa phương có số ca mắc tăng so cùng kỳ năm ngoái là huyện Tây Hòa 77 ca (tăng 65 ca), thành phố Tuy Hòa 57 ca (tăng 25 ca), huyện Tuy An 47 ca (tăng 32 ca). Huyện có số ca mắc giảm là Phú Hòa (giảm 7 ca), Đồng Xuân (giảm 5 ca).

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên, hai bệnh nhân tử vong do mắc sốt xuất huyết được ghi nhận tại xã Hòa Hiệp Bắc (thị xã Đông Hòa) và xã Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa). Ảnh: Báo Tin Tức

Năm 2022 là năm chu kỳ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Phú Yên, đã ghi nhận 4.642 ca mắc sốt xuất huyết với 218 ổ dịch; 3 bệnh nhân tử vong. “Đuôi” dịch sốt xuất huyết đã kéo qua quý I/2023 khiến cho số ca mắc tăng cao.

Cũng theo VOV trước đó, gia đình bệnh nhi phát hiện bé có triệu chứng sốt vào ngày 6/2, điều trị tại nhà đến ngày 8/2. Sau đó, cháu bé được đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên với những dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết nặng. Bệnh diễn tiến nhanh. Ngày 11/2, cháu bé tử vong.

Bác sĩ Biện Ngọc Tân, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Phú Yên khuyến cáo: “Phú Yên cũng là 1 trong những tỉnh lưu hành sốt xuất huyết tương đối cao. Số ca mắc lớn, số ổ dịch lớn. Vừa rồi đi giám sát hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương triển khai kịp thời các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết; truyền thông người dân nhận biết các dấu hiệu khi phát hiện đến cơ sở y tế sớm, tránh tình trạng đến muộn ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng”.

Cũng theo Báo Công an nhân dân, sở Y tế tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường đẩy mạnh các biện pháp giám sát ca bệnh, kịp thời xử lý các ổ dịch, nhất là những nơi ghi nhận có trường hợp ghi nhận tử vong. Bên cạnh đó, nhân viên y tế khẩn trương thực hiện điều tra côn trùng định kỳ hàng tháng tại các xã trọng điểm và định kỳ hàng quý tại các huyện không trọng điểm.

Bên cạnh đó ngành y tế khuyến người dân phải chủ động trong phòng bệnh sốt xuất huyết, thường xuyên vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, ngủ trong màn... Khi nghi ngờ mắc sốt xuất huyết cần đến ngay cơ sở y tế để khám, xét nghiệm chẩn đoán và điều trị, không nên tự điều trị tại nhà để tránh hâu quả xấu có thể xảy ra.