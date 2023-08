Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên, hai bệnh nhân tử vong do mắc sốt xuất huyết được ghi nhận tại xã Hòa Hiệp Bắc (thị xã Đông Hòa) và xã Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa).

Thông tin từ Báo Tin Tức cho hay, mặc dù năm 2023 được xác định không phải là chu kỳ của dịch sốt xuất huyết tại tỉnh Phú Yên, nhưng chỉ trong 2 tháng đầu năm, địa phương đã ghi nhận 2 trẻ tử vong do sốt xuất huyết, số ca mắc cũng tăng hơn 1,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến tuần 8/2023, tỉnh Phú Yên ghi nhận 328 ca mắc sốt xuất huyết, số ca mắc tăng 188 ca (tăng 1,3 lần) so với cùng kỳ năm 2022. Địa phương có số ca mắc tăng so cùng kỳ năm ngoái là huyện Tây Hòa 77 ca (tăng 65 ca), thành phố Tuy Hòa 57 ca (tăng 25 ca), huyện Tuy An 47 ca (tăng 32 ca). Huyện có số ca mắc giảm là Phú Hòa (giảm 7 ca), Đồng Xuân (giảm 5 ca).

Toàn tỉnh ghi nhận 15 ổ dịch sốt xuất huyết, tăng 12 ổ dịch so với cùng kỳ năm ngoái, địa phương tăng cao nhất là thành phố Tuy Hòa (6 ổ dịch).