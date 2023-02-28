An Giang: Tai nạn khiến bé gái vỡ gan, tràn mủ màng phổi: nguy kịch và phức tạp nhất từ trước đến nay

Tin y tế 28/02/2023 10:00

Sau 45 ngày tích cực điều trị, dự kiến sắp tới, bé gái được xuất viện và trở về sau cơn nguy kịch trước đó.

Theo Báo Giáo dục thời đại, chiều 27/2, thông tin từ Bệnh viện Sản – Nhi An Giang cho biết, bé gái Ng.T.N.Y. (8 tuổi, nặng 20kg, ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang), đi Tết cùng mẹ và bị tai nạn giao thông, được Bệnh viện huyện Tân Hiệp chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi An Giang lúc 22 giờ, ngày 22/1/2023 (nhằm mùng 1 Tết Quý Mão) sẽ được xuất viện sau 45 ngày nằm viện điều trị.

Bé Y. được chẩn đoán bị chấn thương bụng kín, vỡ gan, gãy xương đùi phải trong tình trạng huyết áp bằng không, mất máu 2.200 ml… Sau khi hồi sức, ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi An Giang đã tiến hành mổ cấp cứu cho bé Y. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ mới hoàn thành.

An Giang: Tai nạn khiến bé gái vỡ gan, tràn mủ màng phổi: nguy kịch và phức tạp nhất từ trước đến nay - Ảnh 1
Bé cấp cứu trong dịp Tết. Ảnh: Giáo dục thời đại

Bé được nằm phòng hồi tỉnh sau đó chuyển Hồi sức Nhi (ICU), hồi sức nhi. Bé bị tràn mủ màng phổi phải, được mổ dẫn lưu màng phổi phải và được rút dẫn lưu ngày 24/2.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Ngãi, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, cho biết thêm: "Trường hợp của bé Y. là ca vỡ gan nặng và phức tạp nhất từ trước đến nay. Bé bị vỡ gan phức tạp hạ phân thuỳ 4 ,5,6,7,8 (toàn bộ gan phải); đứt động mạch túi mật, việc cắt, khâu túi mật, khâu gan cầm máu khó khăn... Hầu như bé mất toàn bộ máu 2.200ml) phải truyền 10 đơn vị máu và 2 đơn vị huyết tương tươi bằng cách bơm trực tiếp”.

Hiện bé Y khỏe, ăn uống tốt và sẽ được xuất viện trong tuần tới qua sự tận tình cứu chữa của đội ngũ Y, Bác sĩ Bệnh viện Sản – Nhi An Giang cùng sự quan tâm ủng hộ kinh phí từ các nhà hảo tâm, quý nhà hảo tâm.

Trước đó, theo VOV, một tai nạn tại tỉnh Long An cũng khiến bé gái 8 tuổi gặp tai nạn nghiêm trọng. Theo đó, bé V. L. N. T, 8 tuổi ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á vào 20h sau một tai nạn giao thông.

Êkip bác sĩ cấp cứu ngay lập tức đánh giá được tình trạng nguy kịch của bé T. do nạn nhân có dấu hiệu da xanh, khó thở, bụng chướng và huyết áp rất thấp.

Đánh giá đây có thể là một ca xuất huyết nội do chấn thương trong tai nạn giao thông, các bác sĩ cấp cứu đã ngay lập tức sơ cứu cần thiết, đồng thời chỉ định siêu âm và chụp CT để đánh giá chính xác tình trạng của bé T.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy rất rõ lá gan của bé T. bị rách một đường khá dài và xuất huyết nghiêm trọng. Nhận thấy việc cầm máu do vỡ gan là cần thiết và cấp bách, Khoa Cấp cứu đã phối hợp với các chuyên khoa khác để thực hiện ca phẫu thuật phức tạp.

Sau 3 giờ phẫu thuật, bé T. đã được cứu sống. Các bác sĩ cho biết nếu không phẫu thuật cấp cứu kịp thời thì bé T. sẽ khó lòng qua khỏi.

 

 

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