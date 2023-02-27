Trắng đêm ghép tạng cứu người và hành trình mang lại sự sống kì diệu của hai bệnh viện đầu ngành

Tin y tế 27/02/2023 16:12

Hai bệnh viện đầu ngành đã kịp thời tiếp nhận nguồn tạng hiến và thực hiện liên tiếp nhiều ca ghép tạng thành công ở hai đầu đất nước.

Theo Tiền Phong, món quà sự sống của người bệnh càng trở nên cao quý hơn đúng vào dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Theo đó, một tai nạn bất ngờ khiến nam thanh niên (35 tuổi, quê An Giang) phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân đã rơi vào tình trạng chết não không thể phục hồi.

Người mẹ lặng lẽ gạt nước mắt và vượt lên nỗi đau để quyết định hiến tặng các tạng còn chức năng hoạt động của con với hy vọng một phần cơ thể của con sẽ nối tiếp sự sống trên những người bệnh đang cần tạng ghép. Ngay lập tức, Bệnh viện Chợ Rẫy đã báo cáo với Trung tâm điều phối hiến ghép tạng Quốc gia tiếp nhận sự hiến tặng đa mô tạng của trường hợp hiến chết não.

Trắng đêm ghép tạng cứu người và hành trình mang lại sự sống kì diệu của hai bệnh viện đầu ngành - Ảnh 1
 

 

Trắng đêm ghép tạng cứu người và hành trình mang lại sự sống kì diệu của hai bệnh viện đầu ngành - Ảnh 2

 Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành nhận tạng vào lúc 1 giờ 30 sáng 26/2. Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau khi xem xét các chỉ số tương thích với nhóm máu B, trái tim của bệnh nhân được điều phối đến bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 2 quả thận, 2 giác mạc và da của người hiến.

Do bệnh nhân được chỉ định ghép tim tại bệnh viện Việt Đức đang ở xa, đêm 25/2 bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy đã mang mẫu máu của người hiến ra Hà Nội để thực hiện phản ứng chéo. Cùng thời điểm này, ê kíp ghép tạng của bệnh viện Việt Đức cũng lên máy bay vào TPHCM ngay trong đêm để chuẩn bị cho việc tiếp nhận và vận chuyển trái tim về Hà Nội.

Trắng đêm ghép tạng cứu người và hành trình mang lại sự sống kì diệu của hai bệnh viện đầu ngành - Ảnh 3

Từng bộ phận được tiếp nhận được cẩn trọng bảo quản theo đúng quy trình nghiêm ngặt. Ảnh: VnExpress

Lúc 1 giờ 30 sáng ngày 26/2 các bác sĩ đã cúi đầu dành một phút đọc lời mặc niệm tri ân tấm lòng cao thượng của người hiến cùng gia đình. Lúc 4 giờ sáng cùng ngày ê kíp ghép tạng của bệnh viện Việt Đức đã rời Bệnh viện Chợ Rẫy vận chuyển quả tim của người hiến ra sân bay về Hà Nội. Ê kíp ghép tạng của bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục nhận 2 quả thận và 2 giác mạc cùng da của người hiến. Sáng cùng ngày, thi thể người quá cố đã được bàn giao cho gia đình làm lễ mai táng.

Với kinh nghiệm đã thực hiện nhiều ca ghép, các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã nhanh chóng ghép thành công 2 quả thận cho 2 bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối. Người may mắn được ghép thận là 2 nữ bệnh nhân trẻ và đều có hoàn cảnh khó khăn. Bộ phận da được hiến cũng nhanh chóng được ghép cho một nữ bệnh nhân trẻ bị bỏng lửa xăng, mất da trên diện rộng. 2 giác mạc dự kiến sẽ được Bệnh viện Chợ Rẫy ghép cho 2 bệnh nhân trẻ trong ngày 27/2.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Việt Đức, sau khi nhanh chóng vận chuyển trái tim hiến của người bệnh, ê kíp hơn 40 y bác sĩ đã ghép thành công cho người bệnh bị suy tim giai đoạn cuối. Trái tim của người quá cố đã đập đều nhịp trong một cơ thể mới. Sau ghép, chỉ số sinh hiệu của bệnh nhân nhận tim đã ổn định, hiện đang được theo dõi hồi sức hậu phẫu.

Trắng đêm ghép tạng cứu người và hành trình mang lại sự sống kì diệu của hai bệnh viện đầu ngành - Ảnh 4

 

Trắng đêm ghép tạng cứu người và hành trình mang lại sự sống kì diệu của hai bệnh viện đầu ngành - Ảnh 5

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã nhanh chóng ghép thành công trái tim được hiến tặng, cứu bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối. Ảnh: TPO

Cũng theo VnExpress, theo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, nhu cầu ghép tạng hiện nay rất cao, tuy nhiên nguồn tạng hiến khan hiếm, đặc biệt là tạng từ người cho chết não. Mỗi năm cả nước chỉ có khoảng 10 người chết não hiến tặng mô tạng. Năm 2019 nhiều nhất, có 20 người chết não hiến tạng.

30 năm qua, Việt Nam thực hiện hơn 6.500 ca ghép tạng thành công. Trong đó, hơn 6.000 ca ghép thận, 384 ca ghép gan, 59 ca ghép tim. Đến nay Việt Nam có 16 cơ sở y tế ghép thận, 5 nơi ghép gan, 3 nơi ghép tim.

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