Hy hữu: Ghi nhận bệnh nhân nhiễm sán chó, ăn sâu tận trong tim với kích thước to bằng quả bóng bàn

Tin y tế 27/02/2023 15:57

Tại bệnh viện, nang sán được ghi nhận ở tim và có kích thước khổng lồ, gây nguy cơ sốc phản vệ, đột tử.

Thông tin từ VietNamNet cho hay, ngày 27/2, PGS.TS Nguyễn Hoàng Định, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch người lớn, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết, nơi đây đã tiếp nhận và điều trị trường hợp nhiễm sán chó ở tim rất hiếm gặp.

Bệnh nhân là bà P.T.B (75 tuổi, Quảng Nam). Hơn một năm nay, bà B. cảm thấy khó thở, mệt nhiều khi gắng sức nên đi khám ở khắp các bệnh viện từ Quảng Nam đến TP.HCM, trong đó, có các bệnh viện chuyên khoa về tim và truyền nhiễm.

Các bệnh viện nhận định bà B. có nang to chèn ép ở cơ tim, khiến cho tim giảm khả năng co bóp. Tình trạng này gây ra các triệu chứng giống như suy tim. Bệnh nhân cũng được xét nghiệm ký sinh trùng nhưng kết quả âm tính.

Khi đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, các bác sĩ tiến hành chụp MRI, hội chẩn để tiến tới quyết định phải phẫu thuật bóc tách nang ở tim của bà cụ.

Hy hữu: Ghi nhận bệnh nhân nhiễm sán chó, ăn sâu tận trong tim với kích thước to bằng quả bóng bàn - Ảnh 1

Ê-kíp bác sĩ bóc tách nang sán từ buồng tim bệnh nhân. (Ảnh: VietNamNet)

“Nang sán có vỏ rất mỏng, nằm trong buồng tim. Tim co bóp, ma sát liên tục nên nguy cơ vỡ rất cao. Khi đó, bệnh nhân có thể sốc phản vệ, đột tử. Chúng tôi quyết định phải phẫu thuật”, bác sĩ Định nói.

Suốt 3 giờ phẫu thuật, ê-kip căng thẳng, cẩn trọng bóc tách. Nang sán bộc lộ rõ kích thước 4cm, to như quả bóng bàn, nằm ở thất trái. Quá trình phẫu thuật, người bệnh có thể rơi vào cơn rung thất, chèn mạch vành gây suy tim hoặc vỡ nang khiến sán và dịch phát tán. Các biến chứng đều có nguy cơ dẫn đến gây tử vong.

Cũng theo Zing News, Tuy nhiên, bác sĩ Định đã bóc trọn vẹn “quả bóng bàn” chứa đầy sán và dịch, tạo hình thất trái nhằm đảm bảo chức năng co bóp của tim. Trong vài ngày tới, bà cụ sẽ được xuất viện.

Ngay sau ca phẫu thuật, tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Huệ Vân, Trưởng bộ môn Vi sinh - Ký sinh, Đại học Y Dược TP.HCM, tiến hành xét nghiệm nang sán. Hình ảnh thu được cho thấy sán vẫn còn sống, kết quả định danh là sán dây chó thuộc giống Echinococcus.

Bác sĩ Vân cho hay người mắc bệnh thường do nuốt phải trứng sán dây chó khi ăn uống các loại thực phẩm bị nhiễm trứng sán hoặc do tiếp xúc trực tiếp với chó, cáo, chồn nhiễm bệnh. Đáng lưu ý, người nuôi chó có tỷ lệ nhiễm sán dây chó cao hơn bình thường 21 lần.

Bệnh thường phát triển chậm, có thể không biểu hiện triệu chứng trong một thời gian dài. Các nang sán phổ biến nhất là ở gan, phổi, sau đó là thận, lách, tim, não hoặc xương.

“Nang sán ở tim rất hiếm gặp. Bệnh nhân có thể đã nhiễm nhiều năm mà không biết. Tại Việt Nam, đây là trường hợp thứ 2 được ghi nhận. Ca trước đó được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai”, bác sĩ Vân cho hay.

Để phòng ngừa nhiễm sán dây chó, người dân cần cắt đường lây truyền bằng cách không cho chó ăn các phủ tạng chưa được nấu chín, giám sát các lò mổ súc vật, rửa tay trước khi ăn, rửa kỹ rau sống.

Người nuôi chó và thú cưng không cho chó liếm mặt và tay, rửa tay với xà phòng sau khi ôm vật nuôi, không để chó đi tiêu bừa bãi, tẩy sán cho chó một quý/lần.

 

 

Cứu sống bé trai mắc bệnh hiếm gặp

Cứu sống bé trai mắc bệnh hiếm gặp

Bệnh viện Trung ương Huế vừa cứu sống thành công một trường hợp bé trai mắc bệnh tiêu cơ vân cấp tính hiếm gặp.

Xem thêm
Từ khóa:   sán chó bệnh nhân nhiễm sán dấu hiệu nhiễm sán

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 4 giờ 57 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg