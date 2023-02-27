Nối thành công cho nam công nhân đứt lìa cả hai cẳng tay vì… đồng nghiệp sơ ý

Tin y tế 27/02/2023 10:00

Các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật thành công trong 5 tiếng đồng hồ, nối lại hai cẳng tay bị đứt lìa cho nam công nhân.

Thông tin từ Báo VnExpress cho biết, bệnh nhân nam 43 tuổi, đang sửa máy cắt sắt thì đồng nghiệp khởi động máy khiến hai tay anh đứt lìa. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, huyết áp 90/60.

Khai thác bệnh sử cho thấy một ngày trước, bệnh nhân đang sửa máy cắt sắt thì đồng nghiệp khởi động máy, làm đứt lìa hai cẳng tay của người đàn ông. Anh được đồng nghiệp và nhân viên y tế công ty sơ cứu, sau đó đưa đến bệnh viện.

Ban đầu, bệnh nhân được hồi sức truyền máu, thở oxy, đặt ống theo dõi nước tiểu. Ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng sau đó đã khâu nối phần tay bị đứt lìa cho người bệnh.

"Ngoài ra, còn quá sớm để nói đến sự thành công của ca mổ. Những ngày kế tiếp bệnh nhân tiếp tục được hồi sức, truyền dịch, kháng sinh, theo dõi vấn đề sống của bàn, ngón tay, vấn đề nhiễm trùng, hoại tử cơ", bác sĩ nói.

Theo TPO, thời điểm nhập viện, bệnh nhân đang trong tình trạng sốc chấn thương, cẳng tay 2 bên bị đứt lìa, được bảo quản bằng túi nilon giữ lạnh trong thùng đá.

Nối thành công cho nam công nhân đứt lìa cả hai cẳng tay vì… đồng nghiệp sơ ý - Ảnh 1

Nam công nhân đã được bác sĩ thực hiện thành công cuộc phẫu thuật nối lại 2 cẳng tay. Ảnh: TPO

Khai thác bệnh sử anh H đang sửa máy chấn tôn (thiết bị uốn ép các thanh kim loại, tấm kim loại thành các hình dáng theo yêu cầu) thì đồng nghiệp vô tình bật công tắc khởi động thiết bị. Lưỡi dao của máy chém xuống khiến anh H bị đứt lìa cả 2 cẳng tay.

Ngay lập tức, nạn nhân được sơ cứu tại hiện trường rồi hỏa tốc chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM cùng 2 cẳng tay bị đứt lìa trong giờ đầu kể từ khi xảy ra tai nạn. Dù vậy, do vết thương quá nghiêm trọng, khi nhập viện, nạn nhân đã rơi vào tình trạng sốc mất máu, tụt huyết áp…

Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu và nhanh chóng chuyển người bệnh đến phòng phẫu thuật. Bệnh nhân được truyền máu bổ sung, thở oxy, sử dụng thuốc kháng sinh chống nhiễm trùng.

BS Văn Tiến Chương cùng 2 đồng nghiệp của khoa Vi phẫu Tạo hình đã tiến hành kết hợp xương cẳng tay cho người bệnh, đồng thời vi phẫu khâu nối gân cơ gấp các ngón tay, gấp cổ tay; khâu nối gân cơ duỗi các ngón tay, duỗi cổ tay; khâu nối vi phẫu bó mạch thần kinh quay, bó mạch thần kinh trụ, thần kinh giữa; khâu 4 tĩnh mạch...

 

Sau gần 5 giờ khẩn trương cứu chữa cho bệnh nhân trong phòng mổ, ê kíp phẫu thuật đã nối thành công cả 2 cẳng tay bị đứt lìa. Một ngày sau ca phẫu thuật, qua thăm khám, phần chi đứt lìa được nối lại vào cơ thể đã tưới máu tốt, các ngón tay hồng, ấm, cử động được. Bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi hồi sức hậu phẫu, các chỉ số sinh hiệu ổn định.

Đây là trường hợp hy hữu do sơ suất đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khiến bệnh nhân đứt lìa cả 2 cẳng tay. Nhờ nỗ lực khẩn cấp hồi sức chống sốc (sốc mất máu, sốc do đau) và kịp thời thực hiện vi phẫu để khâu nối 2 cẳng tay, các bác sĩ đã giúp người bệnh có cơ hội giữ lại đôi tay của mình.

BS Hòa Khánh cho biết, bệnh nhân sẽ tiếp tục được hồi sức, truyền dịch, kháng sinh, theo dõi khả năng sống của bàn tay, ngón tay đồng thời điều trị nội khoa kết hợp chăm sóc vết thương để ngăn chặn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử cơ.

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