Phẫu thuật thẩm mỹ chui, người phụ nữ suýt mù mắt

Tin y tế 26/02/2023 16:00

Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, người phụ nữ gặp các dấu hiệu mắt sưng bầm, chảy máu không cầm, thị lực giảm 1/10.

Theo thông tin từ VnExpress cho hay, ngày 26/2, đại diện Bệnh viện Mắt cho biết bệnh nhân nhập viện ba hôm trước, mắt phải phù sưng to, tụ máu mi trên, xuất huyết kết mạc nghi ngờ tụ máu hốc mắt. Mắt phải bệnh nhân thị lực còn 1/10, mắt trái thị lực 8/10 và bầm nhẹ.

Các bác sĩ phẫu thuật giải áp hốc mắt, lấy máu tụ và dẫn lưu hốc mắt. Sau mổ, mắt phải của bệnh nhân tăng được thị lực lên 8/10.

Bệnh nhân cho biết trước đó đã phẫu thuật mí mắt tại một viện thẩm mỹ tại quận Bình Thạnh, TP.HCM.

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Cơ sở thẩm mỹ thời điểm kiểm tra. Ảnh: VnExpress

Cơ quan chức năng sau đó đã đến kiểm tra đột xuất. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở phẫu thuật nơi bệnh nhân thực hiện không có khách, nhưng tầng hai là phòng phẫu thuật có hai giường, đèn phẫu thuật, máy monitor theo dõi, tủ thuốc chứa thuốc và trang thiết bị dụng cụ y tế, thùng rác đựng rác thải y tế.

Lực lượng chức năng niêm phong trang thiết bị phẫu thuật gồm bình oxy, giường phẫu thuật, hai đèn mổ, máy monitor, máy hút đờm, thuốc; thu giữ một bảng giá dịch vụ, hai hồ sơ lưu trữ khách hàng, một sổ thu phí dịch vụ.

Website của cơ sở đăng tải nội dung các dịch vụ quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh thẩm mỹ; tuy nhiên nơi đây chưa được cấp phép cho các hoạt động này.

Cơ sở bị yêu cầu ngưng ngay hoạt động khám, chữa bệnh thẩm mỹ khi chưa có hồ sơ pháp lý; ngừng đăng tải các nội dung quảng cáo về dịch vụ khám, chữa bệnh sai quy định.

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Bệnh nhân nhập viện vì thẩm mỹ. Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Cũng theo Tuổi Trẻ Online, từng có trường hợp mù mắt vì tiêm filler nâng mũi tại spa trường hợp xảy ra sự cố là chị T.T.V. (27 tuổi, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), bị mù mắt phải.

Gia đình chị V. cho biết vào tối 9-8, chị V. đến tiệm spa có địa chỉ tại đường Tạ Hiện (quận Hải Châu, Đà Nẵng) để tiêm filler nâng mũi.

Chị V. được một nhân viên tên Tr. tiêm vào mặt. Tuy nhiên chỉ chừng 5 phút sau, mắt chị V. bị sụp mí, vết bầm tím lan rộng, đau nhức khiến chị không mở được mắt.

Chị V. liên hệ với chủ cơ sở spa này thì được tư vấn "nằm hít thở, thả lỏng thoải mái".

Thậm chí người này còn kê đơn thuốc luôn cho chị gồm "medrol 16mg, 6 long huyết, 6 zinax".

Sau đó chị T.T.V. đã được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng thì được chẩn đoán bị tắc mạch vùng mắt phải do tiêm filler chất làm đầy (H.A gel) biến chứng mất thị lực mắt phải; liệt dây thần kinh số 2-3-4-5, viêm hoại tử mô quanh mắt.

Do bệnh chuyển nặng, Bệnh viện Đà Nẵng đã chuyển tuyến cho chị V. đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Đến ngày 10-8, chị V. đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng thị lực mắt phải mất hoàn toàn, mi mắt sưng nề, bầm tím.

Sau quá trình điều trị, đến ngày 23-8, tình hình sức khỏe của chị đã tạm ổn định và được cho xuất viện. Tuy nhiên, mắt phải chị đã mất thị lực.

Gia đình chị V. cung cấp bệnh án của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với chẩn đoán "biến chứng mất thị lực mắt phải, hoại tử tổ chức quanh mắt phải sau tiêm filler".

Với trường hợp nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe, lãnh đạo địa phương cho hay cần có đơn tố cáo gởi đến cơ quan công an, khuyến cáo người dân trước khi đi làm đẹp cần tìm đến những địa chỉ uy tín, những cơ sở được ngành y tế cấp phép được đăng tải trên trang web của sở.

Trong khi đó, theo người nhà chị V., đến nay ngoài việc chi trả khoản tiền viện phí, điều trị ở Hà Nội hơn 200 triệu đồng, chủ spa đã chặn hết số điện thoại của chị V. và người nhà. Gần đây, Thanh tra Sở Y tế TP HCM liên tiếp xử phạt, đình chỉ hoạt động nhiều cá nhân và cơ sở thẩm mỹ, phòng khám sai phạm. Người dân được khuyến cáo tìm hiểu kỹ và chọn lựa cơ sở cung cấp dịch vụ khi có nhu cầu làm đẹp.

 

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