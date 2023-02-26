TP.HCM: Bé trai 15 tháng tuổi mắc kẹt móc khóa dây kéo trong đường thở

Tin y tế 26/02/2023 15:55

Khi bé trai ngậm móc khóa dây kéo không may lọt vào họng, dị vật nằm ở phế quản khiến bé ho sặc sụa.

Thông tin cảnh báo

Thông tin từ Báo VnExpress, ngày 25/2, đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết móc khóa kẹt trong họng khiến bệnh nhi ho sặc sụa, khò khè. Bác sĩ nội soi phát hiện dị vật nằm ở phế quản bé, gắp ra thành công. Hiện sức khỏe bệnh nhi ổn định, ăn uống bình thường.

TP.HCM: Bé trai 15 tháng tuổi mắc kẹt móc khóa dây kéo trong đường thở - Ảnh 1

Móc khóa kéo được gắp ra từ phế quản gốc phải bé trai. Ảnh: Bệnh viện cung cấp. Ảnh: VnExpress

Theo bác sĩ Lý Phạm Hoàng Vinh, khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Nhi Đồng 1, trẻ em sặc, hóc dị vật là rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong.

"Do vậy, khi hóc dị vật, người nhà cần sơ cứu ngay với thủ thuật vỗ lưng ấn ngực ở trẻ nhỏ hay thủ thuật Heimlich ở trẻ lớn", bác sĩ Vinh nói và khuyến cáo thêm sau đó cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện để xử trí kịp thời. Ngoài ra, cần tránh vừa ăn vừa cười nói để phòng ngừa nguy cơ hóc dị vật.

Trước đó, ngày 17/2, theo Zing, các bác sĩ phòng khám Cấp cứu lưu, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, cho biết bé N.G.H. (6 tháng tuổi, trú tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) bị hóc dị vật thực quản. Trên phim chụp chiếu, niêm mạc thực quản 1/3 của bé - nơi dị vật đang nằm - bị phù nề, xung huyết do thanh, khí quản bị chèn ép.

Dị vật kẹt trong đường thở này khiến bệnh nhi suy hô hấp. Đặc biệt, bé còn đang bị viêm tai giữa và viêm mũi cấp, khiến tình trạng suy hô hấp ở trẻ nặng hơn.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã thực hiện thông khí đường thở và nội soi cấp cứu, gắp dị vật là mặt dây chuyền kim loại kích thước 2x2 cm. Sau thủ thuật, trẻ qua cơn nguy hiểm và hiện sức khỏe ổn định.

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Cảnh Nhật, khoa Hô hấp - Tim mạch - Tiêu hóa - Thần kinh, cho biết dị vật đường thở là tai nạn nguy hiểm thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt bé dưới 2 tuổi, do vật lạ chèn ép hoặc làm tắc hoàn toàn đường thở.

Đây là tình trạng cấp cứu khẩn cấp. Nếu không xử lý kịp thời, trẻ có thể gặp những hậu quả nặng nề như tổn thương não không hồi phục, thậm chí tử vong.

Trẻ hóc dị vật thường có biểu hiện đột ngột ho sặc sụa, khó thở, không khóc, tím tái nhanh chóng, lờ đờ hoặc hôn mê tùy mức độ hóc và kích thước dị vật.

Trẻ hóc dị vật: Xử trí nhanh, tỷ lệ cứu sống trên 90%

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, khi trẻ bị hóc, phụ huynh cần tuyệt đối bình tĩnh và không làm trẻ hốt hoảng, vì khi đó trẻ thường cố nuốt dị vật xuống. Phải thực hiện động tác sơ cứu ngay, bất kỳ ai cũng đừng chần chừ khi phát hiện trẻ bị hóc dị vật vì sau 4 phút không lấy được dị vật ra ngoài, trẻ sẽ bị ảnh hưởng tính mạng. Với trẻ nhỏ, phụ huynh đặt bé nằm úp trên cánh tay, tay còn lại vỗ mạnh vào lưng trẻ. Trẻ lớn hơn thì quàng tay quanh ngực, sốc mạnh trẻ về phía sau. Động tác cấp cứu này nếu làm đúng sẽ khiến dị vật văng ra ngoài, tỷ lệ cứu sống lên tới trên 90%.

Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng biết cách sơ cứu để giúp trẻ nôn ói dị vật, nhiều người đã thò tay móc họng làm dị vật lọt sâu thêm, hay có thể làm trầy xước vùng họng gây phù nề khiến trẻ khó thở hơn. Nếu trẻ vẫn đang thở bình thường, phụ huynh nên nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện hoặc các cơ sở y tế để gắp dị vật ra. Nếu hóc dị vật cứng nhỏ, trẻ có cơ may sống sót cao hơn vì dị vật này có thể rớt vào đường thở nhưng không bít hết. Nhưng khi ăn thạch rau câu to, mềm, trẻ sặc sẽ bị bít chặt đường thở, không ho ra được. Việc gắp cục thạch ra cũng rất khó bởi nó rất trơn.

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Hóc dị vật ở trẻ nhỏ là tình trạng rất nguy hiểm nếu không có biện pháp xử trí kịp thời. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Cẩn trọng với dị vật bỏ quên

Thực tế, có nhiều trẻ cũng bị hóc dị vật nhưng ở dạng “hội chứng xâm nhập thoáng qua” nên dễ bị bỏ qua. Biểu hiện khi vừa bị hóc, trẻ khó thở, tím tái, hốt hoảng, khóc thét nhưng sau đó dị vật trôi xuống khí quản, phế quản thì giảm hoặc hết triệu chứng nên nhiều người nhầm tưởng dị vật đã được trôi xuống, bé hết hóc.

Tuy nhiên sau đó, trẻ bị khó thở, ho dai dẳng, sau đó do dị vật vẫn còn nằm trong thực quản, đường thở ép vào thanh quản, khí quản. Biểu hiện ban đầu khò khè, sốt, khàn tiếng, thường rất dễ nhầm với viêm phổi, hen suyễn kéo dài. Có những trường hợp điều trị viêm phổi kéo dài nhiều tháng không đáp ứng, đến khi chụp phim mới thấy ứ khí trong phế quản.Một số dị vật, bác sĩ phải soi mới thấy, chụp phim không phát hiện được các dị vật không cản quang (ví dụ như hạt bí, hạt dưa...). Nếu không được chẩn đoán và xử lý kịp thời, dị vật sẽ làm áp-xe phổi, nguy cơ tử vong cao.

Vì thế, sau cơn ho của trẻ, dù trẻ đỡ triệu chứng, trở lại bình thường thì cha mẹ cũng cần quan sát, theo dõi trẻ, nếu vẫn thấy trẻ húng hắng ho, khò khè thì nên đưa trẻ tới bệnh viện để được kiểm tra chính xác.

Trong mọi thời điểm, luôn cần để mắt đến trẻ. Nhất là trong ngày Tết, với quá nhiều đồ ăn là các loại hạt nguy hiểm cho trẻ, chỉ 1 phút lơ đãng có thể nguy hiểm cho con bạn. Khi đó, Tết sẽ không còn ý nghĩa. Tốt nhất, cha mẹ không nên cho trẻ ăn thạch, nhất là với trẻ dưới 2 tuổi bởi phản xạ đường thở chưa hoàn thiện rất dễ hóc hoặc dùng thìa dằm nhỏ rồi mới cho trẻ ăn... Cũng cần lưu ý, trẻ rất hay vừa ăn vừa chạy nhảy và rất dễ bị hóc. Vì thế, hãy tập cho trẻ thói quen khi ăn không cười đùa, chạy nhảy.

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