Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Tin y tế 13/09/2026 11:47

Gia đình đưa bé đến nhiều cơ sở y tế để điều trị nhưng tình trạng tiếp tục diễn biến xấu. Sau đó, người nhà đưa bé về nhà. Bé T. tử vong vào rạng sáng 9/9.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 12/9, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai cho biết, sáng 7/9, em K.P.T. (4 tuổi, trú tại xã Gào, Gia Lai) xuất hiện các triệu chứng sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, chán ăn. Gia đình đã đưa trẻ đến phòng khám tư nhân để kiểm tra và cho trẻ tự uống thuốc tại nhà.  

Chiều 8/9, T. có biểu hiện mệt mỏi, buồn nôn, sợ nước, sốt và đau đầu. Gia đình đưa đến Trạm Y tế xã Gào thăm khám. Sau đó, T. được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai điều trị.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc bệnh dại. Đến sáng 9/9, gia đình xin đưa em về nhà và nạn nhân đã tử vong cùng ngày. 

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại - Ảnh 1
Bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại ở Gia Lai. Ảnh: Báo Dân trí. 

Theo thông tin báo Thanh Niên, theo người nhà, đầu tháng 7, gia đình nhận nuôi 3 con mèo con từ một hộ hàng xóm có mèo mới đẻ. Trong thời gian nuôi, bé T. thường xuyên ôm ấp, chơi và ngủ cùng những con mèo này.

Sau đó, 2 con mèo lần lượt ốm rồi chết bất thường, cách nhau khoảng một tuần. Xác mèo được gia đình vứt tại một rẫy hoang. Con mèo thứ 3 hiện vẫn còn sống.

Đáng chú ý, 2 con mèo cùng lứa được một hộ khác nhận nuôi cũng chết trong khoảng thời gian tương tự.

Tuy nhiên, theo người nhà, họ không phát hiện vết cào hoặc vết cắn nào trên cơ thể bé T.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai phối hợp Trạm Y tế xã Gào đang điều tra dịch tễ, rà soát những người tiếp xúc gần với bệnh nhi và các trường hợp có tiền sử bị chó, mèo cào, cắn trong thời gian gần đây.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, đây là ca tử vong thứ 5 do bệnh dại tính từ đầu năm 2026 đến nay ở tỉnh Gia Lai.

Chó dại tấn công nhiều người và vật nuôi ở Hà Nội

Chó dại tấn công nhiều người và vật nuôi ở Hà Nội

Một con chó dại xuất hiện đã cắn 4 người, khiến 5 người khác có nguy cơ phơi nhiễm do tiếp xúc với dịch tiết và tham gia giết mổ con vật tại xã Thạch Thất (TP. Hà Nội).

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 4 tuổi tử vong bệnh dại tin y tế

TIN MỚI NHẤT

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Người đàn ông ngừng tim 15 lần liên tiếp được cứu sống kỳ diệu

Người đàn ông ngừng tim 15 lần liên tiếp được cứu sống kỳ diệu

Phát hiện hạt hồng xiêm nằm sâu trong phế quản bệnh nhân

Phát hiện hạt hồng xiêm nằm sâu trong phế quản bệnh nhân