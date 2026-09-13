Gia đình đưa bé đến nhiều cơ sở y tế để điều trị nhưng tình trạng tiếp tục diễn biến xấu. Sau đó, người nhà đưa bé về nhà. Bé T. tử vong vào rạng sáng 9/9.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 12/9, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai cho biết, sáng 7/9, em K.P.T. (4 tuổi, trú tại xã Gào, Gia Lai) xuất hiện các triệu chứng sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, chán ăn. Gia đình đã đưa trẻ đến phòng khám tư nhân để kiểm tra và cho trẻ tự uống thuốc tại nhà.

Chiều 8/9, T. có biểu hiện mệt mỏi, buồn nôn, sợ nước, sốt và đau đầu. Gia đình đưa đến Trạm Y tế xã Gào thăm khám. Sau đó, T. được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai điều trị.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc bệnh dại. Đến sáng 9/9, gia đình xin đưa em về nhà và nạn nhân đã tử vong cùng ngày.

Bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại ở Gia Lai. Ảnh: Báo Dân trí.

Theo thông tin báo Thanh Niên, theo người nhà, đầu tháng 7, gia đình nhận nuôi 3 con mèo con từ một hộ hàng xóm có mèo mới đẻ. Trong thời gian nuôi, bé T. thường xuyên ôm ấp, chơi và ngủ cùng những con mèo này.

Sau đó, 2 con mèo lần lượt ốm rồi chết bất thường, cách nhau khoảng một tuần. Xác mèo được gia đình vứt tại một rẫy hoang. Con mèo thứ 3 hiện vẫn còn sống.

Đáng chú ý, 2 con mèo cùng lứa được một hộ khác nhận nuôi cũng chết trong khoảng thời gian tương tự.

Tuy nhiên, theo người nhà, họ không phát hiện vết cào hoặc vết cắn nào trên cơ thể bé T.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai phối hợp Trạm Y tế xã Gào đang điều tra dịch tễ, rà soát những người tiếp xúc gần với bệnh nhi và các trường hợp có tiền sử bị chó, mèo cào, cắn trong thời gian gần đây.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, đây là ca tử vong thứ 5 do bệnh dại tính từ đầu năm 2026 đến nay ở tỉnh Gia Lai.

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