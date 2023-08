Theo Báo Công Luận cho hay, tổ chức Y tế Thế giới (WHO), giới chức y tế Campuchia và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), loại virus khiến 2 người ở Campuchia nhiễm H5N1 là dòng cúm gia cầm đặc hữu đã lưu hành nhiều năm ở nước này, không phải chủng mới qua đó không quá lo ngại.

Cũng theo VnExpress, Campuchia đã xét nghiệm H5N1 cho ít nhất 12 người vào tuần trước, sau khi một bé gái 11 tuổi tử vong. Đây là ca nhiễm đầu tiên tại nước này trong gần một thập kỷ. Cha của bệnh nhân cũng xét nghiệm dương tính virus, nhưng không có bất kỳ triệu chứng nào, Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bunheng thông tin.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang làm việc chặt chẽ với chính quyền Campuchia để theo dõi các trường hợp nhiễm virus. WHO cho biết tình hình hiện đáng lo ngại do số ca nhiễm ở chim và động vật có vú gia tăng trong thời gian gần đây.

Cúm gia cầm là bệnh truyền nhiễm ở các loài chim. Ảnh: Internet

Cúm gia cầm là bệnh truyền nhiễm ở các loài chim, do virus cúm type A gây ra. Căn bệnh được xác định lần đầu ở Italy hơn 100 năm trước và lây lan toàn thế giới. Virus cúm gia cầm chủ yếu tồn tại ở các loài chim di cư, chim hoang dã sống dưới nước, có thể lây nhiễm cho gia cầm cũng như các loại động vật khác.

Các triệu chứng nhiễm H5N1 ở người gồm sốt cao trên 38 độ C, khó chịu, ho, đau họng, đau cơ. Một số bệnh nhân có thể bị đau bụng, tức ngực và tiêu chảy. Nhiễm virus ban đầu có thể tiến triển nhanh chóng thành bệnh hô hấp nghiêm trọng, với các biểu hiện như khó thở, thở gấp, viêm phổi, hội chứng suy hô hấp cấp tính. Người bệnh cũng gặp các thay đổi về thần kinh, chẳng hạn co giật.

Theo WHO, người bệnh cần được điều trị kịp thời tại các bệnh viện, một số người cần chăm sóc chuyên sâu. Bác sĩ có thể kê đơn thuốc kháng virus oseltamivir, giúp giảm mức độ nghiêm trọng, ngăn ngừa tử vong.

Trước tình hình cúm gia cầm ở Campuchia, UBND TP HCM yêu cầu giám sát chặt người nhập cảnh từ vùng có dịch cúm H5N1, phát hiện ca viêm phổi nặng điều trị tại bệnh viện, kiểm dịch gia cầm nhằm chủ động ngăn chặn virus. Viện Pasteur TP HCM cũng cảnh báo 20 tỉnh thành phía Nam cảnh giác với cúm A/H5N1, tăng cường giám sát viêm phổi nặng do virus.