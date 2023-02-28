bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết đơn vị này vừa điều trị cho bé gái L.B.T.A. (11 tuổi, sống tại tỉnh Bình Dương) bị viêm cơ tim tối cấp .

Theo Zing, nữ sinh 11 tuổi bị sốt nhẹ , mệt, ói trong 3 ngày. Sau đó, em bất ngờ ngất xỉu khi đang tập thể dục tại trường và nhập viện trong tình trạng sốc, rối loạn nhịp tim.

Lúc này, bé đã rơi vào tình trạng sốc, rối loạn nhịp, phải hỗ trợ hô hấp. Sau đó, bé tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Ba ngày trước khi nhập viện, bé bị sốt nhẹ, mệt mỏi, đau bụng, tiêu lỏng. Đến ngày thứ 3, nữ sinh ngất xỉu trong lúc tập thể dục ở trường và được đưa vào bệnh viện địa phương.

Bé gái được chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp, phải duy trì sự sống bằng ECMO dù trước đó triệu chứng bệnh rất nhẹ. Ảnh: Zing

Tại đây, bệnh nhi lơ mơ, môi tái, mạch chậm, nhịp tim không đều. Qua các xét nghiệm, bé được chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp, sốc tim và rối loạn nhịp tim.

Ngay lập tức, nữ sinh được đặt nội khí quản giúp thở, vận mạch adrenaline, điều trị với thuốc chống loạn nhịp, truyền máu, tiểu cầu và kháng sinh chống bội nhiễm phổi. Nhận thấy tình hình nguy kịch, ê-kíp quyết định can thiệp ECMO để duy trì sự sống cho bé.

ECMO là phương pháp oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể. Đây là một thiết bị hỗ trợ sự sống, có khả năng thay thế chức năng của tim và phổi.

Sau 8 ngày chạy ECMO, các chuyển biến bất thường của nhịp tim, cơ tim và huyết động đều được cải thiện. Tình trạng bệnh nhi ổn định dần, được cai ECMO và tiếp tục điều trị hỗ trợ tại khoa Hồi sức tích cực.

Cũng theo VietNamNet, trước đó, trong vòng 1 tháng, các bệnh viện nhi khác ở TP.HCM cũng tiếp nhận 4 trẻ bị viêm cơ tim tối cấp, trong đó, 2 trẻ phải chạy ECMO.

Bác sĩ Tiến cảnh báo thời điểm tháng 1-3 thường xuất hiện các trường hợp nhiễm siêu vi biến chứng viêm cơ tim. Triệu chứng thường gặp là sốt nhẹ, mệt mỏi, đau đầu, ói, đau bụng, sắc mặt xanh tái, tay chân tái, móng chân tay tái, ngất, đau ngực.

Vì vậy, khi có biểu hiện bất thường, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để được thăm khám, định bệnh chẩn đoán sớm viêm cơ tim và xử trí thích hợp.

Viêm cơ tim là bệnh lý cấp tính với đặc trưng diễn tiến nhanh, dễ gây nguy hiểm tính mạng. Nguyên nhân của bệnh thường là siêu vi.

Do đó, khi phát hiện trẻ có dấu hiệu sốt nhẹ, mệt mỏi, đau đầu, ói, đau bụng, mặt và tay chân xanh tái, móng chân tay tái, đau ngực, ngất... phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để thăm khám, chẩn đoán sớm viêm cơ tim và xử lý thích hợp.