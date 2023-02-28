TP.HCM: Thêm một ca mổ ‘bắt con’ khiến các bác sĩ ‘mỏi tay’ với số cân nặng khủng gần 6kg, hai mẹ con đều ổn định

Tin y tế 28/02/2023 11:19

Thời gian gần đây, các bệnh viện cùng nhiều gia đình liên tục nhận tin vui khi con chào đời với số kí lớn.

Theo bệnh viện Hùng Vương mới đây, tại bệnh viện đã có ca mổ sanh bé trai nặng 5,770 gram, mẹ có vết mổ cũ, thai 38,5 tuần thành công. Các bác sĩ thuộc ekip mổ đã khá ‘mỏi tay’ khi ‘bế’ em bé từ trong bụng mẹ ra. Thông tin chia sẻ khiến các bố mẹ rất vui mừng, thậm chí còn có nhận xét bằng hẳn 1 đứa trẻ 3 tháng.

TP.HCM: Thêm một ca mổ ‘bắt con’ khiến các bác sĩ ‘mỏi tay’ với số cân nặng khủng gần 6kg, hai mẹ con đều ổn định - Ảnh 1
Bé sơ sinh tại bệnh viện Hùng Vương. Ảnh: Bệnh viện Hùng Vương

Thông thường ‘con to’ thường gặp ở mẹ tiểu đường thai kỳ, khi đó bé dễ bị suy hô hấp và nhiễm trùng huyết, viêm phổi. Tuy nhiên, trường hợp này thì mẹ bé không ghi nhận có tiểu đường thai kỳ, hiện tại mẹ và bé đều có sức khỏe ổn định.

TP.HCM: Thêm một ca mổ ‘bắt con’ khiến các bác sĩ ‘mỏi tay’ với số cân nặng khủng gần 6kg, hai mẹ con đều ổn định - Ảnh 2
 

 

TP.HCM: Thêm một ca mổ ‘bắt con’ khiến các bác sĩ ‘mỏi tay’ với số cân nặng khủng gần 6kg, hai mẹ con đều ổn định - Ảnh 3
 

 

TP.HCM: Thêm một ca mổ ‘bắt con’ khiến các bác sĩ ‘mỏi tay’ với số cân nặng khủng gần 6kg, hai mẹ con đều ổn định - Ảnh 4
Bé chào đời khóc to, sức khỏe mẹ và bé ổn định. Ảnh: Bệnh viện Hùng Vương

Theo Dân Trí trước đó, một sản phụ ở Hà Tĩnh đã được các bác sĩ mổ đẻ, đón em bé có cân nặng 6kg. Đây là trường hợp kỷ lục, hiếm gặp. Đây là lần 3 chị H. mang thai. Các bác sĩ chẩn đoán thai to hơn bình thường, trong khi sản phụ có 2 vết mổ đẻ cũ.

Đến 14h cùng ngày, bác sĩ chỉ định mổ đẻ cấp cứu. Bé gái chào đời với cân nặng đến 6kg, da hồng hào, khóc to. Cân nặng của bé cao gấp đôi một đứa trẻ sơ sinh bình thường.

Những trường hợp như thế này khi mang thai có nhiều nguy cơ như vỡ tử cung, khi mổ có thể dễ chảy máu đờ tử cung. Về phía bé, sau sinh dễ bị hạ đường huyết hoặc bị rối loạn chuyển hóa.

TP.HCM: Thêm một ca mổ ‘bắt con’ khiến các bác sĩ ‘mỏi tay’ với số cân nặng khủng gần 6kg, hai mẹ con đều ổn định - Ảnh 5
Bé gái ở Hà Tĩnh nặng 6kg, khóc to khi chào đời. Ảnh: Dân Trí

"Nhưng trường hợp sản phụ H. rất may sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định, đang tiếp tục theo dõi tại bệnh viện", bác sĩ Thọ nói.

Vào năm 2017, theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, đã có Kỷ lục em bé sơ sinh nặng 7,1 kg

Bé sơ sinh là con thứ 2 của vợ chồng anh Q. ở Vĩnh Phúc, chào đời ngày 14-10, với cân nặng sơ sinh ghi nhận là lớn nhất từ trước tới nay ở Việt Nam: 7,1 kg. Bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ và mẹ tròn con vuông.

TP.HCM: Thêm một ca mổ ‘bắt con’ khiến các bác sĩ ‘mỏi tay’ với số cân nặng khủng gần 6kg, hai mẹ con đều ổn định - Ảnh 6
Trẻ sơ sinh nặng 7,1kg. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước bé sơ sinh nặng nhất kể trên, đã có một bé sơ sinh chào đời ở tỉnh Gia Lai nặng gần 7 kg. Ngoài ra, năm 2016 đã có một bé 6,1 kg sinh ở Nam Định và từng có hai bé 6,5 kg sinh ở Đà Nẵng.

Tuy nhiên, đây là bé sơ sinh vừa sinh ngày 14-10 là bé có trọng lượng nặng nhất từ trước đến nay.

Trên mạng xã hội đang rầm rộ chia sẻ hình ảnh em bé 7,1 kg, thế giới cũng đã từng có bé sơ sinh nặng trên 7 kg, thậm chí là 8 kg.

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Từ khóa:   trẻ sơ sinh sản phụ tin y tế

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