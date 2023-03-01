Khai thác bệnh sử, người nhà bệnh nhân cho biết, là con một trong gia đình, tiền sử sản nhi phát triển bình thường. Cách đây 1 năm, người bệnh có cân nặng khoảng 67 kg, chiều cao 1m56. Trong khi chơi đùa, có lúc bị bạn bè trêu và nói rằng người bệnh béo, thân hình không cân đối làm người bệnh suy nghĩ nhiều, nghĩ rằng mình thực sự béo, xấu nên cảm thấy tự ti với mọi người nên quyết tâm giảm cân .

Thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống cho hay, nam bệnh nhân 13 tuổi được gia đình đưa đến Viện sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng mệt mỏi, ăn uống kém, gầy sút cân... Tình trạng này kéo dài suốt hơn 1 năm.

Sau đó, trẻ tự tìm hiểu về các phương pháp giảm cân trên mạng xã hội và tự giảm tất cả lượng thức ăn nạp vào cơ thể, đồng thời thực hiện các bài tập thể dục đốt cháy mỡ thừa (HIT) với cường độ cao ( khoảng 1-2 tiếng/ngày) nhằm giảm cân.

Vì sợ bị chê béo nên dần dần trẻ không thích chơi với các bạn, không thích tham gia các hoạt động ở trường lớp như trước nhưng không nói với ai và muốn giảm cân để trở nên cân đối hơn, không bị trêu chọc nữa.

Nhiều bệnh nhân luôn ám ảnh mình béo phì, dù chỉ số cân nặng ở mức suy dinh dưỡng báo động. Ảnh: Dân Trí

Theo bố mẹ bệnh nhân, trong quá trình này trẻ bước vào giai đoạn dậy thì, chiều cao tăng nhanh chóng, cân nặng cũng giảm thân hình cân đối, tuy nhiên trẻ vẫn tiếp tục duy trì việc ăn kiêng và tập luyện như trước, sau đó thân hình trẻ dần trở nên gầy gò, có biểu hiện mệt mỏi, hoạt động chậm chạp hơn trước.

Tuy nhiên trẻ vẫn cho rằng cơ thể mình bình thường, cảm thấy phần tay chân và bụng vẫn còn béo, cho nên tiếp tục duy trì chế độ ăn kiêng và tập luyện như cũ vì cho rằng nếu mình ăn thịt cá như bình thường thì sẽ trở nên rất béo và sẽ bị các bạn bè chế nhạo.

2 tháng trước thời điểm đưa con đến bệnh viện, bệnh nhân có chiều cao m73 và nặng 51 kg. Thấy thể trạng con hơi gầy nên bố mẹ và mọi người xung quanh khuyên bệnh nhân nên ngừng việc ăn kiêng và luyện tập thể dục điều độ hơn nhưng trẻ luôn có cảm giác tăng cân bất cứ lúc nào và tiếp tục ăn uống rất ít.

Cũng theo Báo Dân Trí, ngày 28/2, Ths.BS Nguyễn Phương Linh, Viện Sức khỏe tâm thần cho biết, bệnh nhân vào viện trong tình trạng gầy, cao 1m73 cm nhưng chỉ nặng 51kg. Đáng nói, cậu bé luôn có ám ảnh béo phì, luôn thấy bụng mình to, nhiều mỡ khi soi gương nên tiếp tục ăn uống rất ít, gần như không ăn thịt cá, kể cả rau củ quả cũng ăn với lượng nhỏ (1 vài cọng rau trong ngày), chỉ ăn bánh bao chay buổi sáng, và 1 vài thìa cơm trắng vào buổi trưa và tối. Hôm nào bận học không tập thể dục được cậu bé thấy bứt dứt, khó chịu.

Thời gian này, cậu bé cũng bước vào tuổi dậy thì nên cao lên nhanh chóng, cân nặng cũng giảm đi, thân hình cân đối. Tuy nhiên, cậu bé không giảm cường độ luyện tập và ăn kiêng, vì thế thân hình người bệnh dần trở nên gầy gò, có biểu hiện mệt mỏi, hoạt động chậm chạp hơn trước.

"Đáng nói, cậu bé luôn ám ảnh mình béo phì. Khi nhìn vào gương, bệnh nhân vẫn cho rằng phần tay chân và bụng vẫn còn béo nên cắt bỏ khỏi thực đơn tất cả các loại thịt cá vì sợ béo phì, sợ béo lại bị các bạn bè chế nhạo", BS Linh thông tin.

Người bệnh trở nên ít nói chuyện với mọi người, kể cả bố mẹ và bạn bè trong lớp học, giảm hứng thú với các sở thích trước đó (bóng đá, bơi lội, …), chỉ tập trung vào việc tập thể dục và ăn kiêng để giữ cân nặng.

"Ở thời điểm trước nhập viện 1 tuần, mạch của người bệnh chỉ dao động thường xuyên trong khoảng 36-50 nhịp/phút, cân nặng 49kg, BMI 16,37 Kg/m2 người bệnh được yêu cầu khám thêm chuyên khoa Tâm thần và có chỉ định nhập viện Viện sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai", BS Linh cho biết.

Ths.BS Vũ Sơn Tùng, Viện Sức khỏe tâm thần cho biết, các bệnh nhân chán ăn tâm thần thường đi khám nhiều chuyên khoa trước khi đến chuyên khoa tâm thần. Bệnh nhân được đi khám dinh dưỡng, tiêu hóa, thậm chí tim mạch vì người luôn cảm thấy mệt mỏi.

"Khi được giới thiệu sang khoa Tâm thần khám có bệnh nhân phản ứng, mình hoàn toàn bình thường sao lại đi khám tâm thần", BS Tùng nói.

BS Tùng lưu ý, vấn đề khởi phát để nghĩ đến chán ăn tâm thần, là họ luôn ám ảnh, sợ hãi tăng cân, dù gầy gò nhưng cứ nhìn gương là ám ảnh mình béo quá mức.

"Bệnh nhân có nỗi sợ mãnh liệt về sự tăng cân, luôn bóp méo hình ảnh bản thân, cho rằng mình béo, dù chỉ số cân nặng ở ngưỡng báo động nhưng lúc nào cũng sợ tăng cân", BS Tùng nhấn mạnh.

Không chỉ hạn chế ăn, hạn chế tất cả các nguồn năng lượng đưa vào cơ thể, có những người sau ăn còn móc họng để nôn hết thức ăn.

Bệnh chán ăn tâm thần ở nữ giới cao gấp 3 lần ở nam giới. Xuất hiện nhiều tuổi 13 - 18 tuổi, khi cơ thể bắt đầu có nhiều thay đổi. Những trẻ này có nguy cơ ảnh hưởng thể lực, gây ảnh hưởng học hành, thậm chí thiếu máu, loãng xương, gặp các vấn đề về tim mạch, rối loạn kinh nguyệt, gặp các vấn đề về đường tiêu hóa, rối loạn điện giải...

"Bạn trẻ, nhất là nữ giới, khi luôn có các biểu hiện ám ảnh về cân nặng, nên đi khám chuyên khoa tâm thần. Như bệnh nhân này, sau 2 tháng điều trị, cậu bé đã ăn uống ngon miệng hơn, ngày ăn 6 bữa dù mới đạt 1/2 lượng yêu cầu, nhưng đã có hứng thú với ăn uống", BS Linh cho biết.