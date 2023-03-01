TP.HCM: Thiếu nữ đi du học bụng phình to trở về, gia đình đi xét nghiệm mới biết khối u quái khổng lồ

K.L đang đi du học ở nước ngoài và mới đây về thăm gia đình. Thấy hình dáng của con có biểu hiện bất thường với vùng bụng phình to và căng cứng, gia đình đã đưa K.L đến Bệnh viện Hùng Vương thăm khám.

Theo Báo Tiền Phong, ngày 1/3, thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp mang u quái khổng lồ, bệnh nhân là bé gái K.L (14 tuổi, ngụ tại thành phố Thủ Đức).

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có khối u nang buồng trứng bên trái (u bì buồng trứng - teratoma) và quyết định mổ nội soi bóc u nhằm bảo tồn chức năng buồng trứng. Sau gần 2,5 giờ thực hiện phẫu thuật, các bác sĩ đã bóc trọn khối u và bảo tồn thành công buồng trứng cho người bệnh.

Khi siêu âm, các bác sĩ phát hiện trong vùng bụng bệnh nhân có khối u lớn chiếm gần hết hố chậu trái và ổ bụng dưới (kích thước 18x14x8cm), khối u có mạch máu nuôi.

Cũng theo Báo Dân Trí, theo bác sĩ Hoàng Lê Minh Hiền, Phó Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hùng Vương chia sẻ, u bì buồng trứng hình thành trong giai đoạn bào thai, thường là u lành tính. Với tốc độ phát triển rất chậm và triệu chứng không đặc trưng, tình trạng này dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh lý khác, vì thế. Vì thế, khối u rất ít khi được phát hiện khi các bé gái còn nhỏ.

Thông thường, khi khối u bì phát triển lớn, bệnh nhân mới xuất hiện các dấu hiệu như rối loạn tiêu hóa, bụng đau âm ỉ liên tục, đầy bụng, âm đạo có thể chảy máu bất thường, chu kỳ kinh nguyệt rối loạn...

Nếu không điều trị kịp thời hoặc đúng cách, u nang bì buồng trứng có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như: xoắn gây hoại tử buồng trứng, vỡ gây tràn máu, tràn dịch ổ bụng dẫn đến viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng, nguy hiểm đến tính mạng…

Các thành phần nang tóc và cấu trúc xương được bác sĩ phát hiện trong khối u sau phẫu thuật. Ảnh: Tiền Phong

U bì buồng trứng có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng thường xuất hiện nhất trong độ tuổi sinh đẻ. Về phương diện điều trị, có thể lựa chọn 1 trong 2 kỹ thuật để cắt bỏ khối u buồng trứng, là phẫu thuật nội soi và phẫu thuật mở bụng cắt u.

Bác sĩ Hoàng Lê Minh Hiền cho biết thêm, bệnh nhân L. là trường hợp khối u có kích thước lớn nhất được phẫu thuật nội soi thành công tại Bệnh viện Hùng Vương từ trước đến nay.

Những năm gần đây, ngày càng có nhiều trường hợp trẻ ở độ tuổi nhỏ và rất nhỏ phát hiện u buồng trứng. Bác sĩ nhận định, ngành y tế nên xem xét việc khuyến cáo người dân cần tầm soát u nang buồng trứng ở lứa tuổi trẻ hơn, để tránh những tai biến đáng tiếc có thể xảy ra.

Trước đó, theo Thanh Niên, ngày 2.11, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) thông tin về trường hợp nữ bệnh nhân K.T.M.L (18 tuổi) có khối u to như bụng bầu, nặng 22 kg, đã được các bác sĩ bệnh viện phẫu thuật thành công. Bệnh nhân nhập Bệnh viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Kết quả siêu âm cho thấy vùng dưới bụng hai bên có cấu trúc dạng nang, bên trong có nhiều vách tạo hốc dịch có kích thước 370 x 316 mm.