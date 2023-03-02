TP.HCM: Người phụ nữ 37 tuổi bị tắc động mạch phổi, nghi sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày trên 15 năm

Tin y tế 02/03/2023 09:55

Các bác sĩ nghi ngờ việc người phụ nữ tắc động mạch phổi, suy tim do việc sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày trên 15 năm.

Theo bác sĩ Võ Tấn Được, Khoa Nội tim mạch - Lão học, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) thông tin trên VietNamNet, bệnh nhân là một phụ nữ 37 tuổi, đã có 2 con. Chị sử dụng thuốc tránh thai loại uống hàng ngày đã trên 15 năm.

Khai thác bệnh sử ghi nhận, người phụ nữ mệt khi gắng sức, khó thở, đau ngực suốt 2 tuần. Chị đi khám nhiều nơi nhưng không tìm được nguyên nhân.

Tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, người bệnh cho biết chị chỉ đi vài bước chân đã không chịu đựng được. Tiến hành siêu âm tim, bác sĩ ghi nhận chị bị suy tim, có thể tắc động mạch phổi.

Kết quả chụp CT ngực cho thấy chị bị tắc động mạch phổi hai bên 90%. Bệnh nhân được điều trị tại Đơn vị hồi sức tim mạch, Khoa Nội tim mạch - Lão học điều trị.

TP.HCM: Người phụ nữ 37 tuổi bị tắc động mạch phổi, nghi sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày trên 15 năm - Ảnh 1
Bệnh nhân 37 tuổi bị tắc động mạch phổi. Ảnh: VietNamNet

Cũng theo Báo Dân Trí, các bác sĩ đã cho bệnh nhân sử dụng thuốc chống đông ngay lập tức. Sau hội chẩn, bệnh nhân được dùng thuốc tiêu sợi huyết, làm tan cục máu đông trong động mạch phổi. Qua 3 ngày điều trị, bệnh nhân hết mệt và khó thở, sinh hoạt bình thường, Sau đó tiếp tục sử dụng thuốc chống đông. Hiện tại, bệnh nhân đã được xuất viện với tình trạng suy tim cải thiện.

Bác sĩ Được chia sẻ, khi xác định người phụ nữ chưa đến 40 tuổi bị tắc nghẽn mạch máu, ekip điều trị đã truy tìm tất cả nguy cơ gây bệnh. Tuy nhiên, xét nghiệm về rối loạn đông máu di truyền không có bất thường, bệnh nhân không có tiền căn chấn thương hay gợi ý về bệnh lý huyết học. Nguy cơ lớn nhất là việc sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày trên 15 năm.

Bác sĩ Được cho hay, tỷ lệ bệnh nhân bị thuyên tắc mạch do dùng thuốc tránh thai đường uống có tỷ lệ rất thấp, chiếm khoảng 1/10.000 trường hợp. Dù vậy, ông cũng từng điều trị cho một phụ nữ bị thuyên tắc tĩnh mạch nội sọ vì nguyên nhân này.

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Theo thông tin tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), dù đã nỗ lực điều trị nhưng bệnh nhân nữ không qua khỏi.

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