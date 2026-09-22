Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 22/09/2026 19:00

Tôi buồn quá. Những buổi chiều chồng tôi vẫn cứ mang một gương mặt của một người chồng tử tế. Anh ta khen những món ngon vợ nấu. Quả thật lúc ấy, tôi chỉ muốn tát anh ta cho thỏa hờn ghen nhưng tôi kìm lại được.

Người ta vẫn thường hay nói rằng, đàn ông đã ngoại tình thì còn níu kéo, quay lại để làm gì nữa. Thực sự, tôi cũng vô cùng đau đớn khi chồng phản bội nhưng tôi không muốn ly hôn. Bởi gần hai mươi năm qua, công sức tôi bỏ ra cho gia đình không ít. Tôi muốn giữ tài sản cho con, giữ mái ấm trọn vẹn cho con lớn lên. Để níu kéo chồng quay về, tôi không đánh ghen, không hùng hổ chửi bới mà cho chồng thấy được ả nhân tình đến với anh ta là vì điều gì.

Vợ chồng tôi không nói là giàu có nhưng cũng có của ăn của để. Chồng tôi làm chủ một công ty nhỏ. Để có được ngày hôm nay, chúng tôi đã lăn lộn, cực khổ rất nhiều. Trong sự nghiệp của chồng có mồ hôi, nước mắt của tôi. Trong từng viên gạch để xây nhà, công lao của tôi có một nửa. Ngày biết chồng ngoại tình, tôi gần như ngã quỵ. Nhưng bình tĩnh lại, tôi không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện. Muốn chồng quay về, tôi phải đi đường vòng thôi. 

Nhân tình của chồng tôi còn rất trẻ, chỉ hơn con gái đầu của tôi vài tuổi. Công bằng mà nói thì cô ấy đẹp, vóc dáng rất hoàn hảo, chẳng trách chồng tôi mê như điếu đổ. Anh ta cung phụng cho nhân tình hết mực. Theo tìm hiểu, thì anh ta thuê nhà cho cô ta, mua cho một chiếc tay ga đắt tiền. Họ thường xuyên đi ăn, đi chơi ở những nơi đắt đỏ.

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi buồn quá. Những buổi chiều chồng tôi vẫn cứ mang một gương mặt của một người chồng tử tế. Anh ta khen những món ngon vợ nấu. Quả thật lúc ấy, tôi chỉ muốn tát anh ta cho thỏa hờn ghen nhưng tôi kìm lại được. Tôi hiểu tính chồng, làm um sùm mọi chuyện lên sẽ khiến anh ta tức tối mà đến với nhân tình nhiều hơn.

Tôi có một đứa em họ rất điển trai, giỏi ăn nói, ăn mặc vô cùng bảnh bao. Tôi hẹn nó đi cà phê, kể chuyện chồng mình ngoại tình và nhờ em giúp. Tôi bảo rằng ả đàn bà kia chỉ nhắm vào ví tiền dày cộm của chồng. Bây giờ cần một ví tiền dày hơn, một người đàn ông trẻ hơn, đẹp hơn để quyến rũ cô ta. Em họ tôi đồng ý giúp.

Em họ tôi lân la làm quen và bắt chuyện với ả. Ban đầu cô ta không chú ý lắm nhưng vẻ ngoài quá điển trai của nó khiến cô ta ngã gục. Tôi đã đưa em một số tiền, bảo cứ chi tiêu hào phóng cho cô ta. Nó vung tiền, mua tặng cô ta những bó hồng, những món quà sang trọng, dắt cô ta đi ăn những nơi chốn đắt đỏ. Chỉ hai tuần, em tôi đã dụ được cô ta vào khách sạn. Dĩ nhiên, giữa hai người đàn ông cùng có tiền thì cô ta sẽ chọn gã đàn ông đẹp hơn, trẻ hơn. Tôi đã chụp lại hình ảnh hai người ôm hôn thân mật, cùng dắt nhau vào một phòng trong khách sạn. Tôi chỉ cần có vậy và em họ tôi cũng kết thúc vai diễn của mình.

Tôi đến công ty tìm chồng và để những tấm hình của nhân tình lên bàn. Xem hình, anh ta sửng sốt không nói nên lời. Khi đó, tôi mới nhẹ nhàng bảo: “Anh đừng nghĩ em không biết chuyện anh ngoại tình. Em đã theo dõi và biết cô ta còn nhiều nhân tình giống như anh vậy. Anh bị cô ta dắt mũi rồi. Thử nghĩ xem, nếu anh không có tiền, không cung phụng thì cô ta có đến với anh không. Khi gặp một người đàn ông khác trẻ hơn, có nhiều tiền hơn thì anh sẽ bị cho ra rìa”.

Nói xong, tôi bước chân ra về. Nhìn gương mặt sửng sốt của chồng tôi hiểu mình đã thắng. Sống với nhau hai chục năm, hơn ai hết tôi hiểu tính chồng. Với anh, đau nhất chính là bị đâm sau lưng như vậy. Chiều hôm đó, chồng về nhà và xin lỗi, mong muốn chuộc lại sai lầm của mình. Và tôi biết, mình đã khiến cho chồng phải quay đầu.

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Đến một lần nhậu nhẹt với bạn bè, vì quá chén mà tôi phát sinh tình một đêm với phụ nữ lạ. Đó là Thư, một cô nàng trẻ đẹp làm trong quán bia. Qua mấy lần gặp mặt, tôi thấy Thư cũng hiền lành nên dần nảy sinh tình cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Tâm sự Eva 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Video 1 giờ 12 phút trước
Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Video 2 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Video 3 giờ 12 phút trước
Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên