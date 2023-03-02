Nhiễm uốn ván sau vết xước nhẹ ở tay trái, cụ bà 83 tuổi tử vong

Tin y tế 02/03/2023 15:55

Khi đến khám ở một phòng khám tư, bệnh nhân được chẩn đoán gãy kín lồi cầu xương cánh tay phải, có xây xước nhẹ bàn tay trái, sau đó được chỉ định đắp lá thuốc phục hồi.

Thông tin từ Báo An Ninh Thủ Đô cho hay, bệnh nhân là cụ bà 83 tuổi ở thôn Hạ Hòa, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai. Hơn 10 ngày sau khi bó lá, cụ bà thấy tay đau nhiều hơn. Bệnh nhân lại được đưa đi khám và bó bột. Tuy nhiên, 3 ngày sau, bệnh nhân cảm thấy khó thở, mệt mỏi nhiều kèm theo cơn co cứng nên được gia đình đưa vào Bệnh viện Quân y 103 điều trị.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán tăng huyết áp, rung nhĩ, suy tim trên nền bệnh uốn ván. Dù được điều trị tích cực nhưng tình trạng bệnh không cải thiện nên gia đình đã xin cho bệnh nhân về, bệnh nhân tử vong tại nhà.

Các bác sĩ cho biết, uốn ván là bệnh nặng, thời gian điều trị kéo dài, chi phí cao, có tỷ lệ tử vong cao. Vi khuẩn thường đến từ những vết thương ở da, có thể chỉ là xây xát ngoài da, vết đâm do tăm tre mà người dân thường hay chủ quan. Để phòng bệnh, người dân nên chủ động đi tiêm vaccine phòng uốn ván.

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Nhiều người tử vong vì nhiễm uốn ván từ vết thương rất nhỏ. Ảnh: VietNamNet

Cũng theo VietNamNet, gần đây, không ít cơ sở y tế tiếp nhận bệnh nhân uốn ván nặng vì chủ quan với một vết thương nhỏ, xây xát ngoài da, vết đâm do tăm tre... nhưng không tiêm phòng.

Theo Bộ Y tế, uốn ván là bệnh có tỷ lệ tử vong cao do ngoại độc tố của trực khuẩn uốn ván (Clostridium tetani) gây ra. Bệnh có thể gặp ở mọi nơi. Các triệu chứng của bệnh là những cơn co cứng cơ kèm theo đau, trước tiên là các cơ nhai, cơ mặt, cơ gáy, sau đó là cơ thân.

Với bệnh uốn ván ở người lớn và trẻ em, bệnh có biểu hiện như co cứng cơ nhai và các cơ ở mặt, làm cho bệnh nhân có nét mặt “cười nhăn”.

Bệnh nhân có thể bị co cứng cơ gáy, cơ lưng, cơ bụng, đôi khi co cứng ở vùng bị thương. Tùy theo nhóm cơ co cứng chiếm ưu thế mà bệnh nhân có một trong những tư thế đặc biệt như sau: Cong ưỡn người ra sau, thẳng cứng cả người như tấm ván, cong người sang một bên, gập người ra phía trước. Các cơn co giật toàn thân thường xảy ra do bị kích thích bởi va chạm, ánh sáng chói, tiếng ồn…

Nhiễm uốn ván sau vết xước nhẹ ở tay trái, cụ bà 83 tuổi tử vong - Ảnh 2

Vi khuẩn uốn ván có thể xâm nhập qua những vết xây xát ngoài da. Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Thời gian ủ bệnh uốn ván (từ khi vi khuẩn xâm nhập đến khi biểu hiện triệu chứng) là từ 3 ngày đến 1 tháng, cũng có thể từ 1 ngày cho tới vài tháng, phụ thuộc vào đặc điểm, độ lớn và vị trí của vết thương. Hầu hết các trường hợp bệnh xuất hiện trong vòng 14 ngày.

Các vết thương bị nhiễm bẩn nặng, thời gian ủ bệnh ngắn hơn và bệnh nặng hơn, tiên lượng xấu hơn. Đây là bệnh lý hoàn toàn có thể phòng ngừa được bằng vắc xin với chi phí khá thấp.

Những điều nên và không nên làm khi bị thương

- Với vết thương hở, cần rửa dưới vòi nước sạch và xà phòng.

- Sát trùng vết thương, băng cầm máu rồi để thoáng mát, tránh băng kín tạo môi trường cho vi khuẩn kị khí phát triển. Đến cơ sở y tế để được tư vấn, xử trí đề phòng nhiễm trùng.

- Không bôi bất cứ gì lên vết thương theo kinh nghiệm dân gian truyền miệng như nước mắm, kem đánh răng… Vi khuẩn trong các chất đó sẽ xâm nhập vào vết thương tạo nguy cơ nhiễm trùng và áp-xe tổn thương.

 

 

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