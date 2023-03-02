Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo 5 loại quả càng ăn càng béo, cân nặng cứ thế tăng vù vù, nguy hiểm hơn thịt, chị em cần tránh xa

Hè tới, đúng mùa của sầu riêng, các mẹ chắc cũng dang tranh thủ tận hưởng vị ngon, thơm, ngọt ngào của trái cây này trước khi em ấy hết mùa. Nhưng ăn thì ăn, nhớ giữ dáng các mẹ ơi vì trong sầu riêng chứa rất nhiều chất khác nhau, 16% là chất béo, 147 calo/100g. Chính vì thế mà chị em nào có ý định diện đồ bơi du lịch hè này thì nhớ né né sầu riêng hoặc ăn ít lại một chút nha.

Cũng là một trong những loại trái cây đặc trưng của mùa hè, nhiều chị em thích vì mọng nước và thơm ngọt. Nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhãn có thể khiến cơ thể nóng hơn và dễ tăng cân. Không ai muốn thời tiết nóng mà cơ thể của mình cũng râm ran nóng trong người, dẫn đến những vấn đề không tốt cho hệ tiêu hóa và da dẻ cũng kém sắc.

Ảnh minh họa: Internet

Vải thiều

Cũng giống như sầu riêng, loại quả này không thể ăn quanh năm, chính vì thế một khi đã vào mùa thì phải ăn cho sướng miệng. Vải thiều thơm, ngon, ngọt đấy nhưng ăn nhiều thì dễ tăng cân vì một số nghiên cứu đã chỉ ra, cứ 8 quả vải thiều sẽ cung cấp 100 calo cho cơ thể. Thậm chí hàm lượng đường trong loại này chiếm tới 20% và vải thiều còn chứa các độc tố glycine làm ức chế quá trình sản xuất glucose của cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Dứa

Nhiều người cho rằng dứa là loại trái cây mát và làm đẹp da nên đã ăn rất nhiều. Phải nói rằng dứacó vị ngọt hấp dẫn, và có giá trị dinh dưỡng cao, giàu vitamin với các loại chất khoáng.

Tuy nhiên, giống như chuối, bản thân dứa chứa lượng đường khá cao nên bạn hãy cân nhắc sử dụng chúng cho phù hợp để giữ vóc dáng hoàn hảo mà bạn mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Quả bơ

Bơ là một loại trái cây có hàm lượng dinh dưỡng cao và thơm ngon. Nhưng bơ chứa chất béo đơn không bão hòa và hàm lượng protein cao nhất so với các loại quả khác, cao gần tương đương với sữa. Một quả bơ chín có thể cung cấp cho bạn đến khoảng 370 calo. Vì vậy, nếu không muốn bị tăng cân quá nhanh, bạn nên xếp bơ vào những loại quả nên tránh khi giảm cân.