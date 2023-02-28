Cùng với tiêu chuẩn đẹp “có phần khắt khe” của ngày nay, hàng sa số những chế độ ăn kiêng được quảng bá là “giúp lấy lại dáng nhanh chóng” ra đời và gây ảnh hưởng tới nhiều người, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Tuy nhiên, không thể chế độ nào cũng tốt, cũng hiệu quả cho một mục tiêu là “ giảm cân lành mạnh”, thậm chí, có những chế độ giảm cân độc hại còn có thể rút ngắn tuổi thọ của bạn đó. Cụ thể là những chế độ giảm cân độc hại nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Cốt lõi của mọi kế hoạch 'ăn kiêng' với ý định giảm cân là sự hạn chế. Nó nhằm mục đích đưa người ăn kiêng vào tình trạng thiếu calo, vì vậy cơ thể sử dụng các nguồn dự trữ năng lượng khác. Điều này khiến cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng và phải làm mọi cách để tiết kiệm năng lượng.

Đây là một kiểu nhịn ăn gián đoạn phổ biến, trong đó bạn sẽ nhịn ăn trong 20 giờ một ngày và ăn trong khoảng thời gian 4 giờ vào ban đêm. Đây là phiên bản nghiêm ngặt hơn nhiều của chế độ nhịn ăn 16:8 thời thượng, trong đó bạn nhịn ăn trong 16 giờ (thường là qua đêm) và ăn trong khoảng thời gian 8 giờ, chẳng hạn từ 1 giờ đến 8 giờ tối. Những lần nhịn ăn như thế này có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, nhưng chúng thường dẫn đến giảm cân vì hạn chế lượng calo. Cuối cùng, bạn sẽ hấp thụ ít calo hơn trong "thời gian ăn uống" cô đọng.

Cơ thể không biết sự khác biệt giữa ăn kiêng và trạng thái bị đói. Trong trường hợp cực kỳ hạn chế, cơ thể có thể làm chậm nhịp tim, quá trình trao đổi chất và ngừng sản xuất đủ hormone sinh sản, cùng những thứ khác, để tiết kiệm năng lượng. Đây là một phản ứng bảo vệ, nhưng nó cũng có thể không tốt cho sức khỏe.

2. Chế độ ăn kiêng của người sói (hay còn gọi là Chế độ ăn kiêng mặt trăng)

Chế độ ăn kiêng người sói là chế độ chỉ uống nước lọc và trái cây trong suốt 24h!

Không liên quan đến tiếng hú, nhưng bạn phải để mắt đến mặt trăng. Khi mặt trăng tròn đầy, là lúc bạn phải nhịn ăn trong 24 giờ, và chỉ được tiêu thụ nước và nước trái cây trong suốt quá trình áp dụng chế độ ăn kiêng này.

Đây là cách nó được cho là hoạt động: Vì cơ thể con người chủ yếu là nước nên chế độ ăn kiêng được cho là tận dụng lực hấp dẫn mạnh mẽ của mặt trăng để giúp bạn thanh lọc cơ thể và giảm cân, theo trang web Moon Connection. Mục tiêu giảm cân: 6 pound trong suốt một đêm.

3. Chế độ ăn kiêng thải mỡ trong 24 giờ (Fat Flush)

Nhà dinh dưỡng học Ann Louise Gittleman đã giới thiệu chế độ ăn kiêng này trong một cuốn sách năm 2002 và từ đó đã tạo ra các kế hoạch giảm cân phụ, một dòng thực phẩm bổ sung và sách dạy nấu ăn. Fat Flush là một kế hoạch được gọi là "giải độc" hạn chế lượng calo từ chất lỏng ở mức khoảng 300 calo và loại bỏ thức ăn đặc trong 24 giờ.

Tiến sĩ Su-Nui Escobar, bác sĩ dinh dưỡng lâm sàng cho biết nhịn ăn 24 giờ không có khả năng gây hại cho hầu hết mọi người ngoại trừ việc có thể gây khó chịu, mức năng lượng thấp, đau đầu và não phản ứng chậm. Nhưng cô ấy khuyên không nên thử chế độ ăn kiêng theo kiểu thanh lọc cơ thể hoặc nhịn ăn.

Bởi chế độ giảm cân này thì phản tác dụng và không tạo ra bất kỳ thay đổi có ý nghĩa nào. Và bất kỳ sự giảm cân nào cũng đều do giảm trọng lượng nước trong cơ thể bạn mà thôi.

4. Chế độ ăn kiêng 48 giờ thần kỳ của Hollywood

Chế độ ăn kiêng 48h thần kỳ của Hollywood là một chế độ ăn kiêng không bền vững!

Bạn muốn giảm tới 10 pound và vài inch chỉ trong hai ngày? Đây là chế độ ăn kiêng dành cho bạn. Nhưng hãy chú ý: bạn sẽ đói và chế độ này có thể kết thúc bằng việc bạn bị ốm. Bởi trong chế độ ăn kiêng này, bạn uống 4 ounce hỗn hợp nước trái cây pha với nước bốn lần một ngày và kiêng thức ăn cũng như đồ uống khác trừ nước. Cuối cùng, bạn chỉ tiêu thụ 400 calo mỗi ngày từ nước trái cây.

Nói chung, bất cứ thứ gì dưới 1.000 calo mỗi ngày đều được gọi là chế độ ăn kiêng rất ít calo. Nó chỉ nên được thực hiện dưới sự giám sát y tế trong thời gian ngắn. Vì nếu bạn càng giảm lượng calo trong chế độ ăn kiêng thì càng có nhiều khả năng là chế độ ăn kiêng đó sẽ không bền vững, nghĩa là nó sẽ có thể giúp bạn giảm ít hoặc nhiều, nhưng sẽ đi kèm với các hệ quả cho sức khỏe, và cơ thể bạn cũng nhanh chóng trở lại với mức chưa áp dụng chế độ ăn kiêng này.

5. Chế độ ăn kiêng sư tử

Chế độ ăn kiêng sư tử không có chất xơ và là một chế độ không hợp lý!

Nếu bụng bạn cồn cào sau một đêm ăn kiêng theo chế độ ăn kiêng người sói, thì bạn có thể bị hấp dẫn bởi chế độ ăn của sư tử, trong đó bạn chỉ ăn thịt đỏ, nước và muối. Đó là một chế độ ăn kiêng được thiết kế để xác định độ nhạy cảm với thực phẩm, giảm viêm và cho phép đường ruột lành lại. Tuy nhiên, tiền đề này là không hợp lý vì chế độ ăn kiêng sư tử đã loại bỏ các loại thực phẩm chống viêm và có thể tốt cho đường ruột như trái cây, rau, quả hạch, hạt và ngũ cốc nguyên hạt,...

Trong khi, dù bạn ăn bất kỳ loại thịt hoặc chế độ ăn kiêng nào từ động vật thì đều gây viêm nhiễm. Ngược lại, các thực phẩm chống viêm gần như 100% đến từ thực vật.

Cụ thể, con người không được thiết kế để ăn như sư tử, việc áp dụng chế độ ăn kiêng này quá mức sẽ khiến sức khỏe của bạn gặp nguy hiểm. Vì việc thêm muối thì rất nguy hiểm cho những người bị tăng huyết áp. Còn vấn đề hấp thụ nhiều chất béo bão hòa sẽ gây căng thẳng cho quá trình trao đổi chất và hệ tim mạch của bạn.

Tóm lại, chế độ ăn kiêng này không có chất xơ - một chất rất cần thiết cho tiêu hóa, sức khỏe tim mạch và kiểm soát lượng đường trong máu của bạn.

6. Chế độ ăn kiêng Teatox

Bạn cần lưu ý những thành phần nguyên liệu có trong các loại thức uống này!

Điều này đề cập đến các kế hoạch ăn kiêng khác nhau, mà bạn uống các loại trà thảo dược thường được pha với chất kích thích, thuốc lợi tiểu và thuốc nhuận tràng nhằm "giải độc" cơ thể của bạn.

Theo Tiến sĩ Lee: “Sử dụng thuốc nhuận tràng và các chất lợi tiểu khiến bạn đi tiêu và đi tiểu thường xuyên hơn không phải là cách hiệu quả để giảm cân theo bất kỳ cách có ý nghĩa nào, vì bạn chủ yếu loại bỏ trọng lượng nước. Chính vì vậy, ngay sau khi bạn uống đủ nước, bao gồm cả các sản phẩm teatox, trọng lượng của bạn sẽ quay lại mức cũ ngay lập tức.”

Bên cạnh đó, bạn nên kiểm tra danh sách thành phần trên các sản phẩm teatox trước khi tiêu thụ. Vì những sản phẩm này không được quản lý hợp lý, nên cũng có thể có những thành phần ẩn không được liệt kê có khả năng gây hại hoặc gây tương tác với các loại thuốc thông thường.

7. Chế độ ăn kiêng Master Cleanse

Chế độ ăn kiêng Master Cleanse chỉ có công hiệu trong một khoảng thời gian ngắn!

Chế độ ăn kiêng quen thuộc với nước chanh, ớt cayenne và xi-rô cây phong vẫn tiếp tục gây xôn xao trên mạng xã hội, đặc biệt là sau kỳ nghỉ lễ và trước mùa đi biển. Cái gọi là giải độc, được Beyoncé phổ biến cách đây nhiều năm, liên quan đến việc uống từ 6 đến 12 ly hỗn hợp này trong ngày.

Thông thường, bạn sẽ thử áp dụng chế độ này trong vài ngày và đạt được một số thành công, nhưng thành công này không thể duy trì lâu dài, và chẳng mấy chốc mà bạn sẽ tăng cân trở lại ngay thôi. Thật vậy, bất cứ thứ gì tuyên bố là 'làm sạch' hoặc 'giải độc' đều hoàn toàn là một trò đùa. Miễn là bạn có một lá gan hoạt động bình thường, cơ quan đó sẽ thực hiện mọi công việc giải độc mà bạn cần.

Tổng kết

Tóm lại, trừ khi đó là một chế độ ăn kiêng hợp thời cũng được hỗ trợ bởi khoa học như chế độ ăn kiêng Địa Trung Hải, tốt nhất là bạn nên tránh tất cả các chế độ ăn kiêng theo mốt nhất thời.

Hãy tìm một chế độ ăn lành mạnh giúp bạn có một sức khỏe và cân nặng có thể duy trì suốt đời!

Hãy tìm một chế độ phù hợp với lối sống, giúp bạn đạt được cân nặng khỏe mạnh và có thể duy trì đến hết đời. Việc này có thể bắt đầu đơn giản mà khoa học bằng việc thay thế thực phẩm chế biến sẵn bằng nhiều nguồn protein tươi, rau và ngũ cốc nguyên hạt,... một thay đổi nhỏ hữu dụng này sẽ đưa bạn vào con đường giảm cân lành mạnh. Và đừng quên duy trì thói quen tập thể dục thường xuyên, để duy trì sự cân đối và dẻo dai của cơ thể và thể lực của bạn nhé!

Trên đây là tổng hợp 7 chế độ ăn kiêng độc hại có thể rút ngắn tuổi thọ của bạn. Hy vọng các thông tin trên đây sẽ hữu ích tới các chị em nhé! Chúc bạn luôn sống khỏe và xinh tươi mỗi ngày!