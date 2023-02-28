Vi nhựa trong cà phê của bạn? Nguy hiểm khi uống cà phê từ cốc giấy dùng một lần mà bạn cần biết!

Bạn là người yêu thích cà phê và ngày của bạn bắt đầu và kết thúc bằng một tách cà phê nóng? Mặc dù có thể thưởng thức món thức uống nóng này với cốc sứ, thủy tinh hoặc kim loại, nhưng nhiều người vẫn thích rót cà phê hoặc trà nóng vào cốc giấy dùng một lần có sẵn hơn, có thể là bởi sự tiện lợi và mang danh thân thiện với môi trường. Nhưng những chiếc cốc này nhìn thì có thể “thân thiện” với môi trường của chúng ta hơn so với cốc nhựa, nhưng thực tế không hẳn là thân thiện với sức khỏe người dùng, vì bên trong những chiếc cốc này cũng được bọc bằng nhựa. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Nhựa hầu như có ở mặt khắp mọi nơi. Bạn có thể dễ dàng đếm được hàng sa số những vật dụng bằng nhựa xung quanh chúng ta. Đã có những cảnh báo định kỳ về cách thức vi nhựa có thể xâm nhập vào cơ thể chúng ta.

Theo nghiên cứu, việc tiếp xúc với chất lỏng nóng chỉ trong 15 phút có thể khiến cốc giấy dùng một lần được tráng nhựa giải phóng hàng nghìn hạt nhựa nhỏ ngoài các chất có hại khác vào chất lỏng và nếu một người uống ba tách trà hoặc cà phê trong cốc giấy, họ sẽ ăn phải 75.000 hạt vi nhựa cực nhỏ vào cơ thể.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu cho biết, những vi nhựa gần như vô hình này đang trở thành mối đe dọa lớn đối với sức khỏe con người. Chúng thường có đường kính nhỏ hơn 5mm, thậm chỉ có thể lớn chỉ bằng 1/5 chiều rộng sợi tóc của con người.

Thật vậy, không phải vô cớ mà các quốc gia đang cấm sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Tuy nhiên, tất cả điều này vẫn còn những tác động hạn chế. Giữa tất cả những điều này, những lo ngại cũng đang được đặt ra xung quanh việc sử dụng cốc giấy một lần mà chúng ta đang dùng để đựng đồ uống nóng như trà, cà phê và súp,... mỗi ngày.

Hiểm họa từ cốc giấy dùng một lần

Những chiếc cốc này có thể tốt cho hành tinh hơn là nhựa, nhưng không chắc là chúng tốt cho BẠN?! Đó là một bãi mìn đang chờ ngày nổ! Việc uống trà hoặc cà phê nóng từ cốc giấy dùng một lần có thể khiến bạn có nguy cơ vô sinh, các vấn đề về đường ruột hoặc ung thư. Bởi bên trong cốc giấy mang đi này được tráng một lớp nhựa.

Trung bình uống 3 ly nước ấm nóng với cốc giấy dùng 1 lần, là bạn đã nuốt phải 75.000 hạt vi nhựa!

Cụ thể hơn, một nghiên cứu tại Ấn Độ được thực hiện bằng cách đổ nước nóng và những ly cốc giấy này, và đã phát hiện ra rằng việc tiếp xúc với chất lỏng nóng trong 15 phút làm cho cốc giấy dùng một lần được tráng nhựa giải phóng 25.000 hạt nhựa nhỏ, các ion có hại và kim loại nặng vào chất lỏng. Đồng thời, nghiên cứu cũng đã tìm thấy các ion như florua, clorua, nitrat và sunfat, và các kim loại nặng độc hại như chì, crom, cadmium và asen trong các mẫu nước.

Chính vì vậy, chỉ với trung bình 3 ly nước ấm nóng được sử dụng trong cốc giấy dùng 1 lần này, bạn đã “nuốt” vào cơ thể vô vàn các hợp chất có hại và dẫn tới nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe của mình.

Có an toàn để uống đồ uống lạnh trong cốc giấy dùng một lần?

Cũng theo nghiên cứu trên, các chuyên gia không tìm thấy hạt nhựa nào có trong cốc giấy đựng nước ở nhiệt độ phòng, do đó bạn vẫn có thể an tâm sử dụng các cốc giấy này để uống các đồ uống lạnh nhé!

Cách an toàn để thưởng thức cà phê của bạn

Hãy sử dụng các vật dụng cách nhiệt khác để thay thế và đảm bảo cho sức khỏe của bạn hơn!

Để tránh tiêu thụ nhiều hạt vi nhựa với đồ uống nóng mang đi, hãy đầu tư vào một chiếc cốc thủy tinh hoặc silicon có thể tái sử dụng. Đó là cách tốt hơn cho sức khỏe của bạn và cho hành tinh.

Tóm lại, với cuộc sống hiện đại bận rộn và đề cao sự nhanh chóng, tiện lợi như ngày nay, việc sử dụng các món đồ tiết kiệm thời gian như ly cốc, hộp đựng đồ ăn bằng giấy dùng 1 lần là gần như chưa thể xóa bỏ được. Nhưng với chính bản thân bạn, hãy bắt đầu bằng cách hạn chế sử dụng các sản phẩm dùng một lần này và thay thế bằng các vật dùng bằng thủy tinh, kim loại nhé! Hãy vì một tương lai thật dài cho sức khỏe của chính bạn nhé! Hy vọng các thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích với quý bạn đọc.