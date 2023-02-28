Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 28/02/2023 của 12 cung hoàng đạo

Tình yêu: Cuộc sống lãng mạn của bạn có thể được cải thiện nếu bạn dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia của mình.

Có thể cải thiện đáng kể về mặt tiền tệ. Tìm hiểu về các cơ hội nghề nghiệp và kỹ năng mới nếu có thể, ngay hôm nay. Một số bạn có thể được yêu cầu ra nước ngoài để tham gia hội nghị hoặc hội thảo kinh doanh. Học sinh sẽ không gặp khó khăn trong việc đối phó với sự lo lắng trong kỳ thi nếu học tập chăm chỉ. Sửa đổi chế độ ăn uống của bạn để bao gồm nhiều rau xanh hơn có thể có tác dụng tốt cho làn da của bạn.

Kim ngưu (21/4-20/5)

Bạn có thể cần phải đa dạng hóa nguồn thu nhập của mình để theo kịp chi phí gia tăng. Những sai lầm ngớ ngẩn trong các nhiệm vụ liên quan đến công việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sự nghiệp của bạn. Thể chất có thể cải thiện với thói quen tập thể dục thường xuyên. Có thể giải quyết nhanh chóng các tranh chấp tài sản nhờ ý kiến ​​chuyên gia. Một số sinh viên có thể yêu cầu hỗ trợ với các môn học đầy thử thách của họ. Đi du lịch đến một điểm đến kỳ lạ có thể đặc biệt có ý nghĩa đối với một số bạn.

Tình yêu: Bạn nên kiểm soát cảm xúc của mình trong chuyện tình cảm để tránh những căng thẳng trong mối quan hệ.

Con số may mắn: 15

Màu may mắn: Xanh dương

Song Tử (21/05 - 21/06)

Đầu tư tiền vào cổ phiếu và cổ phiếu, và bạn có thể nhận được lợi nhuận tài chính. Một vị trí thực tập tại một công ty nổi tiếng là một khả năng thực tế đối với sinh viên mới tốt nghiệp. Hôm nay bạn có thể được truyền cảm hứng bởi sự sáng tạo của mình. Những người hy vọng thực hiện các chuyến đi dài nên lên kế hoạch trước để tránh những rắc rối không cần thiết. Tuy vậy, tính cách quá thẳng thừng của bạn có thể gây ra những vấn đề ở nhà với gia đình bạn.

Tình yêu: Một số bạn có thể muốn đưa mối quan hệ của mình lên một tầm cao mới.

Con số may mắn: 2

Màu may mắn: Hồng baby

Cự giải (22/6 - 22/7)

Khi công ty của bạn phát triển, bạn sẽ thấy tài chính cá nhân của mình tăng lên. Hôm nay có thể là một ngày đáng thất vọng cho những sinh viên đang hy vọng đi du học. Mọi thứ dường như không quá sáng sủa trên phương diện nghề nghiệp. Tuy vậy, đầu tư vào tiền điện tử hoặc bất động sản có khả năng mang lại kết quả tốt cho một số người. Ngoài ra, tham gia một chuyến du lịch thú vị với bạn bè có thể giúp bạn tạo nên những kỷ niệm vô giá.

Tình yêu: Hôm nay có thể là ngày mà những người độc thân nhận được sự chú ý nghiêm túc.

Con số may mắn: 8

Màu may mắn: Nâu

Sư tử (23/07 - 23/08)

Một số bạn có thể muốn mua một chiếc xe hơi hoặc nâng cấp một tài sản. Việc đạt được các mục tiêu tài chính của một người có thể là kết quả của việc lập kế hoạch và hành động tỉ mỉ. Tổ chức các hoạt động vui chơi với gia đình có thể làm sáng một ngôi nhà buồn tẻ. Cuối cùng bạn cũng nhận được những thành quả từ phương diện sự nghiệp, sau những nỗ lực của mình. Những người muốn đi du lịch nước ngoài có thể được yêu cầu phải trải qua một số thủ tục. Có thể là các học sinh hài lòng với kết quả học tập của họ. Cần phải có một chế độ ăn uống cân bằng, nghỉ ngơi đầy đủ và tập thể dục thường xuyên để giữ dáng.

Tình yêu: Một mối quan hệ có thể bị ảnh hưởng bởi những hiểu lầm; tránh làm như vậy.

Con số may mắn: 16

Màu may mắn: Nâu

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Lợi nhuận từ cổ phiếu có thể cho phép bạn mua ngôi nhà mơ ước của mình. Lợi nhuận có thể rất lớn từ các giao dịch bất động sản. Bạn có thể giúp đồng nghiệp của mình học những kỹ năng mới và trở nên hiệu quả hơn. Một số sinh viên có thể cần học tập chăm chỉ hơn để thành công trong học tập. Sức khỏe của bạn có thể giữ cho bạn tràn đầy năng lượng. Thành công bất ngờ về tài chính có thể làm hài lòng một số người.

Tình yêu: Hãy thử lên kế hoạch cho một trải nghiệm chung có thể giúp hai bạn xích lại gần nhau hơn.

Con số may mắn: 8

Màu may mắn: Vàng

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Tăng lương là có thể cho những người làm việc trong ngành công nghiệp dịch vụ. Khen thưởng dành cho học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc. Một số bạn có thể sớm đi nghỉ cùng gia đình ở nước ngoài. Trạng thái bình thường dự kiến sẽ được phục hồi khi ngày trôi qua. Bạn nên lập kế hoạch trước, đặc biệt là khi nói đến các giao dịch bất động sản. Nếu bạn không đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu, nó sẽ quay trở lại ám ảnh bạn.

Tình yêu: Để cứu vãn mối quan hệ, hãy hàn gắn các mối quan hệ và lên kế hoạch cho các hoạt động vui vẻ cùng nhau.

Con số may mắn: 5

Màu may mắn: Xám đậm

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Công việc kinh doanh của gia đình có thể tăng tốc và mang lại lợi nhuận gọn gàng. Gia đình bạn có thể đánh giá cao tính cách lạc quan của bạn. Khả năng tập trung kém có thể dẫn đến tổn thất nghiêm trọng tại nơi làm việc. Học sinh có thể cần phải vượt qua sự e ngại vốn có của họ về một số khóa học nhất định để đạt được tiềm năng đầy đủ của họ. Sửa đổi chế độ ăn uống của bạn theo một cách nào đó có khả năng cải thiện sức khỏe của bạn. Thành công về tài chính trong việc kinh doanh bất động sản là điều có thể xảy ra đối với một số người.

Tình yêu: Người độc thân có thể gặp được đối tượng phù hợp với mình.

Con số may mắn: 17

Màu may mắn: Xanh lam

Nhân mã (23/11-21/12)

Có thể thu được lợi nhuận từ các khoản đầu tư trước đó. Ở nhà, có những người thân yêu luôn ủng hộ bạn, ngay cả với những lựa chọn là khó khăn nhất. Học sinh có thành tích kém có thể cần đánh giá lại lịch học. Một số bạn có thể phải đối mặt với những vấn đề không cần thiết trong công việc. Một số khác sẽ tìm được rất nhiều trong thị trường nhà đất. Hãy đi nghỉ cùng những người thân yêu để cho bản thân được nghỉ ngơi và thư giãn. Bạn sẽ tiếp tục là một người đam mê về lối sống và chế độ ăn uống lành mạnh.

Tình yêu: Về phương diện tình cảm, bạn có thể chiếm được cảm tình của đối phương bằng sự ấm áp và tình yêu của mình.

Con số may mắn: 18

Màu may mắn: Bạc

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Bạn có thể thấy khó đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngày càng tăng của mình nếu chi phí sinh hoạt của bạn tiếp tục tăng. Bạn có thể tận hưởng một chuyến du lịch ngoài trời ngắn ngày với bạn bè. Đừng tham gia vào bất kỳ giao dịch bất động sản nào nếu bạn không chắc chắn về kết quả. Trì hoãn các nhiệm vụ tại nơi làm việc có thể không dẫn đến một đánh giá tốt. Hiệu suất kỳ thi của sinh viên có thể đạt yêu cầu. Cuộc sống ở nhà của bạn có thể hơi nhàm chán.

Tình yêu: Về mặt tình cảm, bạn có thể gặp rắc rối vì ai đó có thể cố gắng gây bất hòa trong mối quan hệ của bạn.

Con số may mắn: 15

Màu may mắn: Đỏ tươi

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Có khả năng thu được lợi ích tài chính nhỏ từ một nguồn không lường trước được. Bạn và những người thân yêu của bạn có thể có những bất đồng trong gia đình. Tránh chạy vội vàng khi xem xét các tài liệu tài sản. Trình độ chuyên môn của bạn có thể giúp bạn vượt lên trên đối thủ trong lĩnh vực của mình. Học sinh làm rất tốt, họ có thể mang lại vinh dự cho trường của họ. Sức khỏe có thể được duy trì thông qua tập thể dục thường xuyên và tham gia các môn thể thao.

Tình yêu: Người cũ có thể cố gắng thiết lập lại mối quan hệ.

Con số may mắn: 6

Màu may mắn: Đào

Song ngư (20/02 - 20/03)

Khả năng sinh lời trong kinh doanh có thể được cải thiện bằng cách theo dõi các xu hướng thay đổi của thị trường. Một chú hỗ trợ các việc trong nhà có thể làm cho người thân yêu của bạn rất hạnh phúc. Sếp của bạn có thể chú ý và đánh giá cao sự cống hiến của bạn cho công việc. Một chuyến đi đến một địa điểm chưa từng đến trước đây có thể là một cách tuyệt vời để dành thời gian chất lượng với bạn bè. Lợi nhuận có thể được tìm thấy trong các thương vụ bất động sản. Sức khỏe và sinh lực của Song Ngư có thể sẽ sớm đạt đến đỉnh điểm.

Tình yêu: Sự tự tin mới tìm thấy có thể giúp bạn trở nên chủ động và bạn có thể kết nối tốt hơn với người mình thích.

Con số may mắn: 3

Màu may mắn: Cam

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Hindustan Times