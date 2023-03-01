TOP 5 thực phẩm giúp chị em U40 giảm cân hiệu quả hơn!

Giảm cân 01/03/2023 16:40

Các vấn đề về chuyển hóa chất chậm khiến bạn dễ dàng “thừa cân” hơn ở độ tuổi 40?! 

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TOP 5 thực phẩm giúp chị em U40 giảm cân hiệu quả hơn! - Ảnh 1
 Khi bước vào độ tuổi 40, cơ thể bạn sẽ giảm lượng cơ bắp và tăng nhiều mỡ hơn!

Bạn có cảm thấy khó khăn trong việc giảm cân và duy trì cân nặng không? Khi bạn bước vào độ tuổi 30, bạn sẽ bắt đầu giảm khối lượng cơ bắp sau mỗi 10 năm một cách tự nhiên. Thật không may, sự suy giảm khối lượng cơ bắp khiến bạn dễ dàng tăng mỡ hơn nhiều. Tuy vậy, đừng quá lo lắng! Với khả năng tăng tốc độ đốt cháy chất béo cùng 5 thực phẩm dưới đây, các chị em sẽ nhanh chóng kiểm soát được vóc dáng của mình nhé! Cụ thể là 5 loại thực phẩm nào, hãy cùng chúng tôi đi vào khám phá chi tiết thôi nào!

Top 5 thực phẩm giúp đốt mỡ, giảm cân hiệu quả cho độ tuổi U40

1. Hạt lanh

TOP 5 thực phẩm giúp chị em U40 giảm cân hiệu quả hơn! - Ảnh 2
Hạt lanh giàu chất xơ giúp thúc đẩy cảm giác no! 

Hạt lanh là một nguồn axit béo omega-3 tuyệt vời. Chưa kể, chúng chứa hàm lượng chất xơ dồi dào.

Nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ khoảng 30 gam chất xơ mỗi ngày có thể hỗ trợ nỗ lực giảm cân của bạn. Theo WebMD, chất xơ thúc đẩy cảm giác no mà không khiến bạn phải nạp calo trở lại.

2. Quả mọng

TOP 5 thực phẩm giúp chị em U40 giảm cân hiệu quả hơn! - Ảnh 3
 Quả mọng chứa hàm lượng nước và chất xơ lý tưởng cho quá trình giảm cân hiệu quả!

Nếu bạn đang muốn giảm cân ở độ tuổi 40, hãy cân nhắc thêm một ít quả mâm xôi tươi, dâu tây hoặc quả việt quất vào bột yến mạch, sữa chua hoặc sinh tố của bạn. Hoặc, thưởng thức một cốc quả mọng với một chút mật ong để ăn nhẹ. Medical News Today cũng giải thích rằng loại trái cây này chứa một loạt các chất dinh dưỡng ấn tượng và khi được bổ sung vào lối sống lành mạnh, nó có thể thúc đẩy quá trình giảm cân của bạn hiệu quả hơn.

Cụ thể, các loại quả mọng có chứa hàm lượng nước cao, chất chống oxy hóa giúp chống viêm và chất phytochemical. Chỉ một cốc quả dâu tằm đã có tới 8 gam chất xơ, trong khi một cốc quả mâm xôi có 9,8 gam chất xơ - một hàm lượng chất xơ vô cùng lý tưởng cho quá trình giảm cân của bạn.

3. Quả bơ

TOP 5 thực phẩm giúp chị em U40 giảm cân hiệu quả hơn! - Ảnh 4
 Quả bơ có lượng calo thấp, có công dụng giúp bạn no lâu hơn!

Cùng với hàm lượng nước cao, các loại trái cây còn chứa chất xơ và có lượng calo thấp — và bơ cũng không ngoại lệ. Các nghiên cứu cho thấy: những người ăn bơ được cho là tiêu thụ nhiều rau và trái cây hơn trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời họ cũng ăn ít thực phẩm có chứa đường bổ sung hơn.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu năm 2013 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng cũng tiết lộ rằng: ăn nửa quả bơ vào bữa trưa có thể giúp bạn cảm thấy no trong 3 đến 5 giờ tới.

4. Các loại hạt

TOP 5 thực phẩm giúp chị em U40 giảm cân hiệu quả hơn! - Ảnh 5
 Các loại hạt là món ăn nhẹ vô cùng thích hợp cho chế độ giảm cân của bạn!

Khi được tiêu thụ ở mức độ vừa phải, các loại hạt là một món ăn nhẹ cực kỳ dễ dàng và tốt cho sức khỏe, vô cùng thích hợp để đưa vào chế độ ăn kiêng giảm cân của bạn. Bởi chúng có nhiều chất xơ, protein và chất béo lành mạnh.

Theo Joel Fuhrman, những "thực phẩm tự nhiên" này đang bùng nổ với chất phytochemical và chất dinh dưỡng. Cụ thể, các vi chất dinh dưỡng trong các loại hạt bao gồm chất chống oxy hóa như cerotenoid, tocopherols (vitamin E), flavonoid và resveratrol. Thêm vào đó, nghiên cứu cho thấy ăn các loại hạt có thể giúp giảm cân nhiều hơn và tăng cường độ nhạy insulin.

5. Dưa bắp cải

TOP 5 thực phẩm giúp chị em U40 giảm cân hiệu quả hơn! - Ảnh 6
Men vi sinh trong dưa cải bắp cũng có thể làm giảm quá trình hấp thụ chất béo!

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta có món dưa bắp cải, được làm từ bắp cải lên men. Thực phẩm ngon này có cả men vi sinh và prebiotic.

Theo báo cáo của WebMD, có rất nhiều lý do tại sao dưa cải bắp có thể giúp bạn giảm cân. Nó không có nhiều calo, ít chất béo và chứa nhiều chất xơ, giúp thúc đẩy cảm giác no. Điều này sẽ giúp ngăn chặn mọi cảm giác thèm ăn không lành mạnh và giúp bạn no lâu hơn trong suốt cả ngày. Ngoài ra, men vi sinh trong dưa cải bắp cũng có thể làm giảm quá trình hấp thụ chất béo.

Ngoài lợi ích giảm cân, dưa cải bắp còn chứa các chất dinh dưỡng quan trọng như sắt, folate, mangan, vitamin C, vitamin K1, đồng và kali,... rất tốt cho sức khỏe người dùng.

Trên đây là tổng hợp 5 loại thực phẩm giúp các chị em U40 giảm cân hiệu quả. Với những loại thực phẩm dinh dưỡng như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay vào chế độ giảm cân lành mạnh của mình, để nhanh chóng lấy lại vóc dáng mà vẫn khỏe đẹp nào?! Chúc các chị em áp dụng thành công nhé!

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