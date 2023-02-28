5 thói quen uống có thể âm thầm làm tăng huyết áp của bạn!

Sức khỏe 28/02/2023 15:45

Bạn đang gặp vấn đề về huyết áp cao và không biết nên điều chỉnh những thói quen ăn uống của mình như nào?!

Nội dung bài viết

Huyết áp cao là gì?

5 thói quen uống có thể âm thầm làm tăng huyết áp của bạn! - Ảnh 1
 Huyết áp cao là căn bệnh phổ biến trong độ tuổi từ trung niên đổ đi!

Huyết áp cao, hay còn được gọi là tăng huyết áp, xảy ra khi máu của bạn tạo áp lực quá lớn lên thành động mạch trong một khoảng thời gian dài, điều này có thể dẫn đến những hậu quả nguy hiểm tiềm ẩn cho sức khỏe của bạn, bao gồm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, đột quỵ và rất nhiều các biến chứng nguy hiểm khác nữa.

Nếu bạn đang có vấn đề với bệnh huyết áp cao và cần tìm cách hạ huyết áp, thì điều quan trọng là cần thay đổi lối sống, bao gồm kiểm soát cân nặng, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng và từ bỏ thuốc lá. Ngoài ra, lưu tâm đến thực phẩm và đồ uống bạn tiêu thụ có thể đóng một vai trò trong việc điều chỉnh huyết áp của bạn.

Thật vậy, thói quen ăn uống hàng ngày tưởng chừng chẳng quá quan trọng gì, nhưng lại đóng vai trò là “chìa khóa” giúp bạn kiểm soát hoặc làm trầm trọng hơn chứng cao huyết áp này đấy!  Cụ thể là có tới 5 thói quen uống có thể âm thầm làm tăng huyết áp của bạn. Hãy cùng chúng tôi đi vào khám phá chi tiết ngay thôi nào!

Top 5 thói quen uống có thể âm thầm làm tăng huyết áp

1. Tiêu thụ quá nhiều rượu

5 thói quen uống có thể âm thầm làm tăng huyết áp của bạn! - Ảnh 2
 Uống nhiều hơn 3 ly rượu mỗi ngày sẽ làm tăng huyết áp của bạn tạm thời!

Nếu bạn là người đang phải vật lộn với bệnh cao huyết áp, thì hãy đặc biệt hạn chế lượng rượu mà bạn tiêu thụ. Theo Mayo Clinic, uống nhiều hơn ba ly mỗi ngày có thể làm tăng huyết áp của bạn tạm thời và uống quá nhiều thường xuyên có thể làm tăng huyết áp lâu dài hơn.

Theo nghiên cứu từ Đại học Tim mạch Hoa Kỳ được trình bày tại Phiên khoa học thường niên lần thứ 68, thói quen uống từ 7 đến 13 ly mỗi tuần có liên quan mật thiết đến việc tăng huyết áp ở hơn 17.000 người trưởng thành.

2. Uống nước ngọt, đồ uống có đường

5 thói quen uống có thể âm thầm làm tăng huyết áp của bạn! - Ảnh 3
 Những loại nước uống nhiều đường bổ sung sẽ tác động tiêu cực đến huyết áp!

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, uống đồ uống có đường như soda hoặc nước trái cây có nhiều đường bổ sung, có thể tác động tiêu cực đến mức huyết áp của bạn.

Cụ thể, đồ uống nhiều đường làm tăng huyết áp động mạch và có thể gây nguy hiểm cho người tăng huyết áp. Vì lý do này, bạn nên tránh các loại nước ép đóng chai và các loại nước ngọt. Hầu hết chúng đều chứa nhiều đường, kích thích sản xuất cholesterol xấu và khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim và dẫn đến tăng tỷ lệ mắc bệnh cao huyết áp.

3. Nước tăng lực

5 thói quen uống có thể âm thầm làm tăng huyết áp của bạn! - Ảnh 4
 Caffeine trong nước tăng lực có thể làm huyết áp của bạn tăng lên!

Một thói quen uống khác có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và nguy cơ tăng huyết áp của bạn là uống quá nhiều nước tăng lực thường xuyên.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nước tăng lực có thể gây tăng huyết áp. Một lý do là caffeine trong nước tăng lực có thể làm huyết áp của bạn tăng lên. Ngoài ra, nước tăng lực không bao giờ nên được kết hợp cùng với đồ uống có cồn.

4. Không uống sữa

5 thói quen uống có thể âm thầm làm tăng huyết áp của bạn! - Ảnh 5
 Sữa là loại thực uống hữu ích mà người bị cao huyết áp nên bổ sung mỗi ngày!

Điều này nghe có vẻ lạ, nhưng sữa thực sự là thức uống hữu ích cho huyết áp.

Nghiên cứu cho thấy nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp sẽ giảm khi bạn uống nhiều sữa hơn. Vì vậy, bạn sẽ mất lợi ích này nếu bạn không uống bất kỳ loại sữa nào. Hãy đặt mục tiêu là uống từ 2 đến 3 ly sữa mỗi ngày nhé.

Bên cạnh đó, trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients, người ta cũng phát hiện ra rằng việc tiêu thụ sữa ít béo thường xuyên có liên quan đến việc giảm tỷ lệ mắc bệnh tăng huyết áp ở cả nam và nữ.

5. Uống quá nhiều cà phê

5 thói quen uống có thể âm thầm làm tăng huyết áp của bạn! - Ảnh 6
 Nếu bạn bị vấn đề huyết áp, hãy chú ý đến lượng cà phê mà bạn uống nhé!

Cuối cùng, uống quá nhiều cà phê có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe và nguy cơ tăng huyết áp của bạn.

Đồ uống có chứa caffeine, như trà, cà phê, nước tăng lực và một số loại nước ngọt có ga, có thể làm tăng huyết áp. Không hoàn toàn rõ ràng tại sao điều này lại xảy ra, nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lượng caffein đưa vào cơ thể gây ra sự gia tăng huyết áp có thể đo lường được. Những ảnh hưởng này của caffeine ngắn hạn hơn, nghĩa là huyết áp tăng tương đối nhanh sau khi uống đồ uống có chứa caffeine. Tác dụng phụ này của caffeine có thể kéo dài hoặc không kéo dài và phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm tần suất một người uống caffein và số lượng mà họ đã uống. 

Nếu bạn là người thích uống cà phê và bị huyết áp cao, bạn có thể không cần phải từ bỏ nó hoàn toàn. Tuy nhiên, trước tiên hãy hỏi ý kiến bác sĩ về lượng cà phê mà bạn được phép uống, nhằm ngăn ngừa khả năng gây hại cho sức khỏe và góp phần làm tăng huyết áp của bạn.

Tóm lại, trên đây là 5 thói quen uống có thể âm thầm làm tăng huyết áp của bạn. Hy vọng qua bài viết này, các chị em sẽ biết lưu ý hơn về các thói quen ăn uống và chế độ sinh hoạt của mình hơn, để đảm bảo cho một sức khỏe bền vững nhé!

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