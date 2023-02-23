Siêu thực phẩm cho bữa sáng giúp chị em đốt mỡ toàn thân hiệu quả!

Bắt đầu mỗi ngày với một hoặc hai siêu thực phẩm cho bữa sáng lành mạnh là chìa khóa giúp bạn giảm cân . Một bữa sáng bổ dưỡng có thể giúp bạn tăng cường năng lượng và ngăn bạn đưa ra những lựa chọn không lành mạnh cho bữa ăn quan trọng này!

Cho dù loại quả mọng yêu thích của bạn là quả việt quất, dâu tây, mâm xôi, hay nam việt quất,...thì chúng đều là các loại trái cây vô cùng thêm ngon và dinh dưỡng . Chẳng hạn như quả nam việt quất, đây là loại quả được mệnh danh là một "siêu thực phẩm" vì chứa nhiều chất chống oxy hóa cùng với anthocyanins, có đặc tính chống viêm vô cùng xuất sắc.

Vậy đâu là những siêu thực phẩm mà bạn nên bổ sung vào mỗi buổi sáng để có một quá trình giảm cân lành mạnh hiệu quả nhất? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Chính vì vậy, việc thêm quả mọng tươi vào sinh tố hoặc bột yến mạch của bạn là một lựa chọn thông minh nếu bạn đang muốn giảm cân, vì chúng có hàm lượng calo thấp. Cụ thể, hệ thống Y tế Mayo Clinic giải thích: Chỉ cần một cốc quả việt quất sẽ cung cấp cho bạn 4 gam chất xơ và 25% giá trị vitamin C được khuyến nghị hàng ngày. Thêm vào đó, cả một cốc chỉ có 80 calo, một chỉ số vô cùng tuyệt vời phải không nào?!

2. Hạt chia

Hạt chia giàu chất xơ hòa tan và protein, giúp giảm cảm giác thèm ăn hiệu quả!

Hạt Chia cực kỳ giàu chất dinh dưỡng, chứa axit béo omega 3, canxi, magie, mangan và chất xơ hòa tan. Nghiên cứu đã chứng minh rằng việc kết hợp chất xơ hòa tan vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp hỗ trợ quá trình giảm cân. Hơn nữa, hạt chia còn chứa một lượng protein cao, có công dụng giúp giảm cảm giác đói vô cùng hiệu quả.

Vì vậy, lần tới khi bạn thưởng thức một ly sinh tố tự làm hoặc món sữa chua cho bữa sáng, thì đừng quên thêm một ít hạt chia lên trên nhé!

3. Trứng

Trứng là siêu thực phẩm dinh dưỡng và thơm ngon không thể thiếu cho bữa sáng!

Trứng là một siêu thực phẩm tuyệt vời cho bữa sáng vì chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng. Thêm vào đó, chúng còn rất dễ đánh bông và cực kỳ linh hoạt trong chế biến! Bạn có thể xào, thêm vào bánh mì nướng bơ, hay biến chúng thành món trứng tráng với rau hoặc thưởng thức với yến mạch là đã có ngay những món ngon dinh dưỡng, vô cùng hấp dẫn rồi nhé.

Trứng có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau khiến người ta không bao giờ chán. Hơn nữa, trứng chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tuyệt vời, cực kỳ có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Trứng cũng chứa một lượng protein cao có thể thúc đẩy cảm giác hài lòng và no hơn cho bạn.

4. Quả bơ

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đừng quên quả bơ.

Bơ có chứa rất nhiều hợp chất dinh dưỡng hữu ích và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn!

Bơ được coi là một loại thực phẩm giàu calo, chứa nhiều kali, folate, vitamin C và K. Đặc biệt, bơ cũng chứa nhiều chất xơ và chất béo không bão hòa có lợi cho tim, giúp bạn no lâu giữa các bữa ăn chính/bữa ăn nhẹ hơn đấy nhé!

Trên đây là tổng hợp 4 loại siêu thực phẩm cho bữa sáng, giúp chị em đốt mỡ hiệu quả. Với các siêu thực phẩm vô cùng dinh dưỡng, thơm ngon mà hỗ trợ giảm cân lành mạnh như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay vào thực đơn sáng ngày mai thôi nào?! Chúc quá trình giảm cân lành mạnh của chị em diễn ra suôn sẻ và thành công nhé!