Một người phụ nữ là một vòng tròn đầy đủ, bên trong họ là sức mạnh để sáng tạo, nuôi dưỡng và biến đổi. Thật vậy, có rất nhiều câu nói như vậy của các nhà nữ quyền, tác giả và những nhân vật nổi tiếng về khả năng tuyệt vời của những người phụ nữ không ngần ngại đảm nhận công việc vô hình không được trả lương, nuôi dưỡng gia đình trong khi đóng góp tài chính cho các chi phí gia đình. Đúng vậy, họ là những bà mẹ siêu nhân, những người chị yêu thương, những cô con gái chu đáo, nhưng họ cũng là những người phải vật lộn với các vấn đề sức khỏe tâm thần nhưng không hẳn là thích nói về chúng.

Trong một xã hội, nơi mà cuộc nói chuyện về sức khỏe tâm thần tiếp tục bị bưng bít, việc phụ nữ càng che giấu sự hiện diện của các bệnh về sức khỏe tâm thần thường được hợp lý hóa bằng sự hiện diện của các vấn đề sức khỏe thể chất, các yếu tố gây căng thẳng xã hội hoặc bằng cách giải thích chế giễu như: “Bạn đang suy nghĩ tiêu cực hơn vì bạn là phụ nữ.”

Theo WHO, cứ 5 phụ nữ thì có 1 người mắc một số dạng bệnh tâm thần. Phụ nữ dễ bị tổn thương hơn trước các vấn đề sức khỏe tâm thần do phải gánh quá nhiều trách nhiệm trên nhiều phương diện, như phân biệt đối xử về giới, bạo lực gia đình và vô số yếu tố khác. Tệ hơn, họ có thể không nhờ giúp đỡ vì sợ bị kỳ thị và vô cảm.

Tại sao sức khỏe tâm thần của phụ nữ bị phớt lờ?

Sức khỏe tâm thần của nữ giới có xu hướng không được xét riêng biệt với tư cách cá nhân!



Giới tính là một yếu tố quan trọng trong việc xác định sức khỏe tâm thần và bệnh tật. Thông thường, khi giới hoạch định chính sách y tế và sức khỏe cộng đồng xem xét sức khỏe của phụ nữ, một xu hướng trước hết là liên kết sức khỏe của phụ nữ với sức khỏe của trẻ em và gia đình. Mặc dù quan điểm này là có cơ sở, nhưng sức khỏe tâm thần của một người phụ nữ với tư cách cá nhân không được nêu bật và bị chìm khuất trong những xu hướng này.

Các vấn đề sức khỏe tâm thần ảnh hưởng khác nhau đến nam giới và nữ giới. Mặc dù phụ nữ có thể không thoải mái khi nói về những gì ảnh hưởng đến họ, nhưng đàn ông thường thể hiện cảm xúc của mình thông qua hành vi gây rối hoặc chống đối xã hội. Ở phụ nữ, sức khỏe tâm thần thường dẫn đến trầm cảm, rối loạn ăn uống và tự làm hại bản thân.

Dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe tâm thần ở phụ nữ

Suy sụp, mất tập trung, sợ hãi, gặp các vấn đề về tiêu hóa và giấc ngủ,...là những dấu hiệu phổ biến về sức khỏe tâm thần ở nữ giới!

Theo Tiến sĩ Sanjay Shah, Bác sĩ Đa khoa của Bệnh viện Fortis cho biết: “Một số triệu chứng phổ biến của các vấn đề sức khỏe tâm thần ở phụ nữ bao gồm cảm thấy buồn hoặc suy sụp mà không có lý do, suy nghĩ bối rối hoặc giảm khả năng tập trung, sợ hãi hoặc lo lắng quá mức, hoặc cảm giác tội lỗi tột độ, tâm trạng thay đổi thất thường mạnh mẽ, xa lánh bạn bè và các hoạt động, thường cảm thấy mệt mỏi, năng lượng thấp hoặc các vấn đề về giấc ngủ. Nếu bạn nhận thấy những triệu chứng như vậy ở các thành viên trong gia đình mình, chúng tôi khuyên bạn nên nói chuyện với họ và giúp họ liên hệ với bác sĩ trị liệu sớm nhất. Các nhà trị liệu tâm thần có thể giúp bệnh nhân học các kỹ năng và kỹ thuật đối phó mới để kiểm soát tốt hơn các yếu tố gây căng thẳng hàng ngày và các triệu chứng liên quan đến chẩn đoán – vì vậy hãy luôn tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết.”

Nữ giới và nam giới khác nhau trong cách giao tiếp, xử lý các mối quan hệ, thể hiện cảm xúc và phản ứng với căng thẳng. Trong đó trầm cảm, lo lắng, PTSD, rối loạn ăn uống, rối loạn cơ thể, rối loạn tâm trạng chu sinh và sau sinh, rối loạn tâm trạng chu sinh và sau sinh,... đều ảnh hưởng đến phụ nữ nhiều hơn nam giới. Bên cạnh đó, những khó khăn về sức khỏe tâm thần của phụ nữ cũng gia tăng do hậu quả của dịch bệnh trong những năm gần đây.

Sự kỳ thị của xã hội

Sức khỏe tâm thần của phụ nữ phải được ưu tiên!

Nhiều phụ nữ có trình độ học vấn cũng cảm thấy xấu hổ và không dám nói về các vấn đề sức khỏe tâm thần của mình vì sợ bị đánh giá và không được gia đình hỗ trợ trong điều trị.

Thường thì các cô gái vị thành niên và phụ nữ trưởng thành còn trẻ tuổi muốn tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng lại lo ngại vì sự kỳ thị từ xã hội gắn liền với việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ một chuyên gia sức khỏe tâm thần. Nên họ thường có xu hướng tiếp tục tự kiểm soát các triệu chứng và đương đầu với các tác nhân gây căng thẳng, cho đến khi xảy ra suy nhược thần kinh hoặc suy sụp hoàn toàn. Trong khi đó, can thiệp kịp thời chính là chìa khóa để cải thiện tình trạng này.

Sức khỏe tâm thần của phụ nữ phải được ưu tiên, vì việc bỏ bê có thể dẫn đến các mối lo ngại về sức khỏe tâm thần giữa các thế hệ, cũng như tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất của phụ nữ, dẫn đến các rối loạn như PCOD, suy giáp, tiểu đường và các vấn đề về dạ dày,...

Tại sao việc chăm sóc bản thân lại quan trọng đối với phụ nữ?

Phụ nữ đừng quên dành thời gian cho chính bản thân mình!

Phụ nữ phải biết quý trọng thời gian của mình và coi đó là điều bất khả xâm phạm. Họ phải nhớ rằng đó không phải là điều xa xỉ mà là điều cần thiết đối với họ. Điều cần thiết là khuyến khích những người phụ nữ trong gia đình bạn dành thời gian cho bản thân. Một cách tuyệt vời để làm điều này là thường xuyên sắp xếp những chuyến đi xa cho bản thân.

Tiến sĩ Shah nói: "Để duy trì sức khỏe thể chất và cảm xúc của chính bạn, bạn cần phải thoát khỏi vai trò chăm sóc của mình. Nhận hỗ trợ chăm sóc bổ sung nếu cần, để bạn có thể dành thời gian cho bản thân".

Thật vậy, với cuộc sống hiện đại vẫn còn nhiều bất bình đẳng và nhiều vai trò ngày càng đẩy lên vai người phụ nữ như hiện nay, điều thiết yếu là bạn cần biết yêu thương và dành thời gian cho chính bản thân mình trước, đừng để bị cuốn theo các bộn bề mà bỏ bê sức khỏe của mình. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ sắp tới đây, xin kính chúc tất cả các chị em độc giả luôn vui khỏe, xinh tươi và biết cách tận hưởng cuộc sống mỗi ngày nhé!