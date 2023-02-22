Lịch sử, ý nghĩa và tất tần tật những điều thú vị về Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 mà bạn cần biết!

Đời sống 22/02/2023 16:15

Ngày Quốc tế Phụ nữ ra đời như thế nào? Đâu là chủ đề của ngày Quốc tế Phụ nữ 2023? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu câu trả lời chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Nội dung bài viết

Chủ đề của ngày Quốc tế Phụ nữ 2023 là gì?

Ngày Quốc tế Phụ nữ được tổ chức trên toàn thế giới. Vào ngày này, phụ nữ được công nhận vì những thành tựu, đóng góp và vai trò lãnh đạo của họ.

Lịch sử, ý nghĩa và tất tần tật những điều thú vị về Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 mà bạn cần biết! - Ảnh 1
 Chủ đề của ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2023!

Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 8/3 với chủ đề “Đổi mới và công nghệ vì bình đẳng giới”. Chủ đề này thể hiện mục tiêu ““Đổi mới và thay đổi công nghệ, và giáo dục trong thời đại kỹ thuật số để đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái”.

Tổ chức Observance of IWD của Liên hợp quốc công nhận và tôn vinh những phụ nữ và trẻ em gái đang đấu tranh cho sự tiến bộ của công nghệ chuyển đổi và giáo dục kỹ thuật số. Chủ đề năm nay cũng nhằm mục tiêu sẽ khám phá tác động của khoảng cách giới kỹ thuật số đối với việc gia tăng bất bình đẳng kinh tế và xã hội. Sự kiện này cũng sẽ nêu bật tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em gái trong không gian kỹ thuật số và giải quyết vấn đề bạo lực giới trên cơ sở công nghệ thông tin và trực tuyến.

Lịch sử, ý nghĩa và tất tần tật những điều thú vị về Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 mà bạn cần biết! - Ảnh 2
 Nếu không có phụ nữ thì tầm nhìn nào cũng không thể thực hiện được!

Thật vậy, Ngày Quốc tế Phụ nữ được tổ chức để tập trung vào bình đẳng giới và truyền bá thông điệp rằng nếu không có sự tham gia của một nửa dân số thế giới thì không có tầm nhìn nào có thể được thực hiện.

Lịch sử của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ lần đầu tiên được Liên Hợp Quốc chính thức công nhận vào năm 1977.

Tuy nhiên, một trong những lời kêu gọi đầu tiên về quyền của phụ nữ bắt nguồn từ đầu năm 1848 trong một hội nghị chống chế độ nô lệ, 2 người Mỹ là Elizabeth Cady Stanton và Lucretia Mott đã tập hợp hàng trăm người tại nơi được cho là hội nghị về quyền của phụ nữ đầu tiên ở Hoa Kỳ.

Lịch sử, ý nghĩa và tất tần tật những điều thú vị về Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 mà bạn cần biết! - Ảnh 3
Lịch sử ra đời của ngày Quốc tế Phụ nữ gắn liền với các hoạt động biểu tình vì bình đẳng và tôn trọng! 

Lần đầu tiên Ngày Phụ nữ được tổ chức là ở Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 2 năm 1909. Ngày này tôn vinh cuộc đình công của công nhân may mặc năm 1908 ở New York, nơi phụ nữ phản đối điều kiện làm việc.

Nhiều năm sau, vào năm 1917, phụ nữ ở Nga đã chọn biểu tình và đình công vì "bánh mì và hòa bình" vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 2, tức là ngày 23 tháng 2; ngày này là ngày 8 tháng 3 theo lịch Gregorian. Trước cuộc cách mạng, Nga chưa áp dụng lịch Gregorian nên vào năm 1917, ngày 23 tháng 2 ở Nga tương ứng với ngày 8 tháng 3 ở các nước châu Âu khác.

Đây là cách ý tưởng về Ngày Phụ nữ được tổ chức vào ngày 8 tháng 3 đã ra đời. Và cũng kể từ đó, năm 1975 được kỷ niệm là Năm Quốc tế Phụ nữ và ngày 8 tháng 3 được tổ chức là Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Ở nước ta, ngày 8/3 còn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, 2 vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc, giành lại chủ quyền dân tộc. Niềm tự hào và ý chí vươn lên của phụ nữ Việt Nam một phần cũng có cội nguồn từ truyền thống dân tộc độc đáo đó.

Trong 365 ngày của một năm, phụ nữ có riêng một ngày để được xã hội quan tâm và bù đắp những thiệt thòi, vất vả trong cuộc sống. Họ luôn âm thầm hy sinh và chịu đựng để xây dựng hạnh phúc gia đình. Vì vậy, họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng và quan tâm hơn nữa từ một nửa kia còn lại của thế giới, chia sẻ với họ những khó khăn trong công việc và gia đình.

Lịch sử, ý nghĩa và tất tần tật những điều thú vị về Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 mà bạn cần biết! - Ảnh 4
 Phụ nữ đóng vai trò trong cả cuộc sống gia đình và sự phát triển của xã hội!

Không ai có thể phủ nhận vai trò và trách nhiệm to lớn của người phụ nữ thời hiện đại: Họ vừa là người nội trợ, vừa tham gia lao động xã hội, đóng góp sức lực của mình vào sự phát triển của đất nước, không những thế họ còn giữ một thiên chức cao cả là một người mẹ, mang nặng đẻ đau ra những đứa con và nuôi dạy chúng thành người. Phụ nữ ngày nay đang dần khẳng định mình là phái đẹp chứ không còn là phái yếu như trước kia. 

Và cùng với thời đại kỹ thuật số, cũng rất nhiều các chị em phụ nữ đã và đang nỗ lực đuổi theo dòng chảy này, và họ chắc chắn xứng đáng được công nhận về sự nỗ lực và năng lực của mình.

Nhân đây, chúng tôi cũng xin được gửi lời chúc chân thành tới tất cả các chị em độc giả - những người là một nửa của thế giới, một nửa không thể thiếu - có một ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 thật vui vẻ và hạnh phúc, tận hưởng cùng người thân hay một mình cũng được, hãy chúc mừng vì chính bạn nhé!

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Bên cạnh tặng gì thì “đi chơi đâu ngày 8/3?” cũng là câu hỏi được rất nhiều phái mạnh quan tâm. Vậy thì làm thế nào để chọn được một địa điểm độc đáo và ý nghĩa khiến mẹ/vợ/bạn gái đều bất ngờ? Hãy cùng tìm hiểu ngay nhé.

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