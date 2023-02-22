Đi đâu chơi ngày 8/3? Những địa điểm không thể bỏ qua ở Hà Nội và Sài Gòn!

Hà Nội và Sài Gòn đều có rất nhiều địa điểm tuyệt vời, lý tưởng để bạn dẫn mẹ/vợ/bạn gái đi chơi vào ngày 8/3. Đó có thể là những nhà hàng sang trọng, quán ăn với hàng loạt món ngon, quán cafe với thiết kế ấm cúng hay đơn giản chỉ là quán cóc ven đường - nơi gợi lại kỷ niệm những ngày đầu bạn và vợ/nàng hẹn hò. Để giúp bạn có nhiều ý tưởng hơn cho câu hỏi “đi chơi đâu ngày 8/3” , dưới đây là một số gợi ý thú vị. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Các cặp đôi tay trong tay hoà chung vào dòng người đi bộ quanh hồ, cùng nhau thưởng thức hương vị của món kem Tràng Tiền hay đơn giản nắm tay nhau đi dưới ánh đèn lung lình đầy màu sắc, tất cả đều chậm rãi nhưng cũng đủ nhẹ nhàng và đầy hạnh phúc rồi!

Hồ Gươm là một điểm đến không hề xa lạ với người dân Hà thành. Tuy nhiên không phải vì thế mà bạn nên bỏ qua địa điểm này trong dịp lễ 8/3 năm nay. Đối với những người bận rộn, không có thời gian để di chuyển đến những địa điểm xa hơn trong ngày lễ thì Hồ Gươm có lẽ vẫn là điểm đến thích hợp nhất.

2. Phố Cổ

Phố cổ Hà Nội - khu phố cổ kính và độc đáo giữa lòng Hà Nội!

Nếu bạn và người ấy là một tín đồ ẩm thực hẳn có lẽ bạn và không nên bỏ qua những khu phố ẩm thực quanh phố Cổ. Đâu cần phải đến những nhà hàng sang trọng đắt tiền, chỉ cần cùng người thương đi dạo quanh khu phố Cổ và khám phá những món ngon vỉa hè cũng đủ làm ấm lòng người ấy rồi.

Còn gì lãng mạn hơn khi cùng nhau nắm tay đi lang thang khắp phố phường dưới những hàng cây xanh và tha hồ lựa chọn những món ăn giản dị mang đậm chất vỉa hè và ngắm nhìn khung cảnh đầy cổ kính và xinh tươi nơi đây?!

3. Cầu Long Biên

Cầu Long Biên - nhân chứng tình yêu của nhiều cặp đôi!

Cây cầu trăm tuổi này đối với nhiều thế hệ người trẻ ở Thủ đô như một “nhân chứng của tình yêu”. Không khó để tìm thấy trên cầu Long Biên những dòng chữ tỏ tình lãng mạn hay những chiếc khoá tình yêu tồn tại nhiều năm với thời gian nhưng một chứng nhân cho tình cảm mà bạn dành cho người ấy.

Nếu đến thăm cây cầu đặc biệt này, bạn hãy gửi xe dưới chân cầu rồi cùng dạo chơi, hóng mát và thưởng thức ngô nướng hay ngắm dòng sông Hồng cuồn cuộn chảy dưới chân nhé.

4. Đường Hàn Quốc, bến Nhật Bản

Đường Hàn Quốc, bến Nhật Bản lộng lẫy và lung linh về đêm!

Khu vực ven Hồ Tây được giới trẻ Hà Nội đặt cho cái tên thân thương là "đường Hàn Quốc", "bến Nhật Bản". Lý do là vì khu vực này là một điểm đến rất lãng mạn và vắng vẻ. Đến với đường Hàn Quốc, các bạn trẻ có thể chụp ảnh, ngồi tâm sự trong một khung cảnh đẹp tuyệt vời. Nhược điểm duy nhất của địa điểm này đó là hiện tại thời tiết Hà Nội vẫn còn khá thất thường, nên đi chơi buổi tối có thể sẽ hơi lạnh.

TOP địa điểm đi chơi ngày 8/3 ở Sài Gòn

1. Cầu Ánh Sao - Trung tâm thương mại Crescent Mall

Cầu Ánh Sao - địa điểm lãng mạn, tích hợp nhiều khu vui chơi!

Tọa lạc ở Q.7 trong một không gian thoáng đãng với đường dạo bộ rộng rãi và nhiều cây canh, cầu Ánh Sao chắc chắn là một địa điểm thu hút đông đảo giới trẻ tới tham quan mỗi dịp lễ, tết. Điểm ấn tượng nhất của cây cầu này chính là những dòng đèn LED đa sắc màu tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn và nồng ấm trên mặt hồ Bán Nguyệt về đêm, giúp các đối lứa yêu nhau ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm đậm chất Sài thành.

Đến với khu vực này, sau khi tản bộ ở cầu Ánh Sao cũng như “đại lộ tình yêu”, người dân TP.HCM có thể tiếp tục tham quan, mua sắm trong trung tâm thương mại Crescent Mall. Nơi đây có nhiều mặt hàng thời gian liên tục được bán giảm giá “khủng” cùng các khu ăn uống, vui chơi và rạp chiếu phim. Nếu rạp chiếu phim tại Crescent Mall “cháy vé”, các cặp đôi có thể dạo bộ qua một rạp khác ở tòa nhà Parkson Paragon cách đó chỉ vài trăm mét.

2. Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Mặc dù không còn là một đường hoa sặc sỡ sắc màu như dịp Tết vừa qua, nhưng phố đi bộ Nguyễn Huệ chưa bao giờ giảm sức hút đối với giới trẻ. Mỗi đêm, nơi này luôn thu hút đông đảo giới trẻ tới vui chơi, chụp ảnh. Điểm nhấn của phố đi bộ Nguyễn Huệ là màn phun nước với hiệu ứng ánh sáng nghệ thuật. Và cũng không thể thiếu hàng sa số những thương hiệu ẩm thực, ăn uống, thời trang trải dài khắp 2 bên đường và các ngã rẽ nhỏ bên cạnh được. Đến với Phố đi bộ Nguyễn Huệ, bạn sẽ được thỏa sức dạo chơi, ăn uống cùng nhau, dù là hoạt động vui nhộn hay yên tĩnh nhâm nhi ly cocktail cùng người kia, tất cả đều "bao trọn" ở khu phố này.

3. Du thuyền dọc sông Sài Gòn

Buổi tối sang trọng và lãng mạn trên du thuyền cùng với người phụ nữ đặc biệt của mình, tại sao không?!

Ngoài phố đi bộ, nếu có điều kiện hãy đặt một bữa ăn tối trên một chuyến du thuyền và cùng nhau ngắm nhìn Sài Gòn phồn hoa trên mặt sông lấp lánh ánh đèn.

Trải qua một buổi tối nhiều cảm xúc như vậy, chắc chắn ngày 8/3 sẽ đáng nhớ hơn rất nhiều. Ngày Quốc tế phụ nữ không chỉ dành cho phụ nữ mà còn là ngày cho bạn cơ hội được yêu thương nhiều hơn đối với người phụ nữ quan trọng nhất của mình.

4. Phố đi bộ Bùi Viện

Một con đường không quá dài, nhưng chắc chắn đủ để bạn cảm nhận được sự náo nhiệt cả một đêm dài!

Phố đi bộ Bùi Viện là địa điểm rất hấp dẫn khi thu hút được rất nhiều khách ngoại, giới trẻ, nhất là về đêm với nhiều dịch vụ, giá cả vô cùng phải chăng. Khi đặt chân tới nơi đây, bạn sẽ cảm nhận một không khí náo động, sôi nổi khác hẳn những điểm vui chơi khác. Nếu chọn Phố đi bộ Bùi Viện để đi chơi ngày 8/3, chắc chắn bạn một buổi hẹn hò thú vị.

Ba con phố với trục chính là đường Đề Thám nhỏ và không quá dài nhưng có đến cả trăm cửa hàng ăn uống, café, hàng tạp hóa và thời trang để thỏa thích lựa chọn. Đặc biệt, đến Phố đi bộ Bùi Viện, trải nghiệm cảm giác ngồi bên vỉa hè để thưởng thức vài cốc bia, ngắm nhìn đường phố và trò chuyện cùng người mình yêu thương chắc chắn sẽ tạo nên kỉ niệm vô cùng độc đáo và khác lạ.

Trên đây là tổng hợp những địa điểm vui chơi ngày 8/3 tại Hà Nội và Sài Gòn. Hy vọng những thông tin ở bài viết trên sẽ hữu ích với bạn, và chúc các độc giả có một ngày 8/3 thật ý nghĩa và hạnh phúc bên người quan trọng của bạn nhé!