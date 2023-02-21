Thời gian sử dụng của trứng và cách nhận biết trứng bị hư mà bạn cần biết!

Dinh dưỡng 21/02/2023 13:30

Trứng có thể dùng trong bao lâu? Và làm cách nào để phát hiện trứng bị hỏng? Câu trả lời sẽ có ở ngay bài viết dưới đây nhé!

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Trứng được coi là một siêu thực phẩm vì lý do chính đáng. Mặc dù nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng trứng mang hương vị thơm ngon đặc trưng và chứa một lượng dinh dưỡng đậm đặc, giàu macro và vi lượng thiết yếu, bao gồm protein, axit béo omega-3, vitamin D, vitamin B12,...

Thời gian sử dụng của trứng và cách nhận biết trứng bị hư mà bạn cần biết! - Ảnh 1
 Trứng là siêu thực phẩm với hàm lượng dinh dưỡng vượt trội và hương vị thơm ngon!

Bởi nguồn dinh dưỡng dồi dào và hương vị thơm ngon này, mà chẳng lạ gì khi trứng trở thành nguồn thực phẩm không thể thiếu mỗi ngày và được bày bán trong tất các các siêu thị, chợ và hàng quán,... Nhưng trứng tươi để được bao lâu và làm thế nào bạn có thể biết trứng của mình có bị hỏng hay chưa cũng là vấn đề nan giải cho chị em mỗi lần chọn trứng!

Nhưng cũng đừng quá lo lắng, với các mẹo nhỏ sắp được chia sẻ dưới đây, các chị em sẽ chẳng còn phải lo ngại về vấn đề này nữa nhé!

Trứng để được bao lâu?

Theo USDA, trứng có thời hạn sử dụng khá dài. Sau khi được làm lạnh ở nhiệt độ 40°F hoặc thấp hơn một chút, trứng sống còn nguyên vỏ có thể để được từ ba đến năm tuần. Tuy nhiên, đồng hồ về độ tươi của chúng thực sự bắt đầu trước khi chúng được phân phối cho các cửa hàng tạp hóa, siêu thị,..

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 Thời gian sử dụng trứng chất lượng và dinh dưỡng nhất là khoảng 28-35 ngày sau đóng gói!

Mỗi hộp được bán bởi các cửa hàng tạp hóa lớn và nhỏ phải bao gồm ba dấu ấn sau: ngày đóng gói, hạn sử dụng tốt nhất và ngày hết hạn hoặc hạn bán (EXP). Trong đó, ngày "đóng gói" biểu thị ngày trứng được đóng gói ban đầu trong hộp của chúng. Thông thường, đây là một số có ba chữ số nằm trong khoảng từ 001–365, với mỗi bộ ba chữ số tương ứng với một ngày trong năm. Ví dụ: "001" đại diện cho ngày 1 tháng 1 và "356" đại diện cho ngày 31 tháng 12. Vì vậy, nếu trứng của bạn được đóng gói vào ngày 17 tháng 2, thì ngày đóng gói trên hộp sẽ ghi "048".

Ngày "hạn sử dụng" cho bạn biết thời gian dự kiến trứng sẽ duy trì trạng thái chất lượng Hạng A, tức là khoảng 28–35 ngày sau khi chúng được đóng gói.

Theo USDA, ăn trứng quá hạn sử dụng đôi khi vẫn có thể an toàn, nhưng được cảnh báo rằng điều này cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng hương vị của trứng. Chính vì vậy, để có những quả trứng tươi ngon nhất, bạn hãy luôn nhớ dùng trứng trước ngày "hạn sử dụng". 

Làm thế nào để biết trứng của bạn đã quá hạn?

Trước khi bạn thêm một hộp trứng vào giỏ hàng của mình, hãy mở nó ra và kiểm tra xem có vết nứt nào trên vỏ không. Ngay cả khi bạn thấy bề mặt bên ngoài của trứng có vết nứt như sợi tóc, hãy coi hộp đó là đồ không thể cứu vãn được và đừng mang chúng về nhà. Các dấu hiệu trực quan khác cho thấy một lô trứng sống còn nguyên vỏ kém chất lượng bao gồm bề mặt có chất nhầy hoặc bột.

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 Hãy kiểm tra kỹ vỏ ngoài của trứng, tuyệt đối không mua những quả có vết nứt ở vỏ!

Bạn cũng có thể kiểm tra độ tươi của trứng bằng cách thử độ nổi của trứng. Nếu sau khi (cẩn thận) thả quả trứng sống vẫn còn vỏ vào một bát nước lạnh mà bạn thấy nó nổi lên, thì rất có thể đó là quả trứng đã cũ. Mặc dù điều này không có nghĩa là nó nhất thiết không an toàn để ăn, nhưng bạn nên cũng nên lưu ý hơn trước khi nếm thử hương vị của những quả trứng này.

Có lẽ dấu hiệu nhận biết dễ dàng nhất để biết trứng của bạn còn ngon hay đã hỏng là dựa vào mùi của quả trứng. Dù đã nấu chín hay sống, trứng thối đều có mùi hăng đặc trưng giống mùi lưu huỳnh—vì vậy nếu trứng của bạn có mùi khét và đã quá ngày EXP, thì đã đến lúc bạn nên vứt bỏ chúng rồi nhé.

Những mẹo nhỏ để giữ trứng của bạn luôn tươi ngon

- Sau khi mua trứng về, bạn hãy đem trứng bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh càng sớm càng tốt. Đừng để chúng ở nhiệt độ phòng quá hai tiếng nhé.

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 Hãy đem bảo quản trứng ở ngăn mát tủ lạnh càng sớm càng tốt!

- Tránh đặt trứng của bạn ở ngăn cánh cửa tủ lạnh. Điều này không chỉ khiến trứng dễ bị nứt mà khu vực này còn có xu hướng chạy ở nhiệt độ hơi ấm hơn với các khu vực khác trong tủ lạnh, việc này có thể đẩy nhanh quá trình xuống cấp của tủ, đồng thời làm giảm chất lượng của quả trứng.

- Giữ trứng của bạn trong hộp đựng trứng đi kèm. Những hộp đựng này được thiết kế để giảm thiểu thất thoát nước và giảm thiểu sự hấp thụ các mùi vị thực phẩm khác trong tủ lạnh của bạn -  điều có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng hương vị của trứng.

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 Bạn nên giữ trứng trong hộp đi kèm để đảm bảo chất lượng và hương vị!

- Đối với những quả trứng tươi ngon nhất, bạn nên để chúng ở nơi lạnh nhất trong tủ lạnh, nơi có xu hướng hướng về phía sau gần bộ điều nhiệt. Như đã đề cập trước đó, nhiệt độ thích hợp nhất cho độ tươi là khoảng 40°F nếu không muốn nói là thấp hơn.

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi “trứng để được bao lâu và làm thế nào để biết trứng của bạn bị hỏng”, cũng như những mẹo nhỏ để giúp trứng được tươi ngon lâu hơn. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích với quý bạn đọc nhé!

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