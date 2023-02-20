Chuyên gia dinh dưỡng cho biết 5 loại siêu thực phẩm có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa sau tuổi 40!

Lão hóa có thể là một điều đẹp đẽ, và cuối cùng đó là điều mà chúng ta có thể biết ơn vì đó là bằng chứng cho thấy chúng ta sẽ sống thêm một ngày nữa. Nhưng, hãy thực tế đi—một số ngày, việc già đi có thể là một trở ngại thực sự. Cơ thể bạn trải qua nhiều loại thay đổi, cả bên ngoài lẫn bên trong, và đây có thể là một trải nghiệm khó chịu, đặc biệt vì lão hóa có thể là một yếu tố nguy cơ gây ra nhiều bệnh khác nhau. Rất may, có những loại siêu thực phẩm mà bạn có thể ăn thường xuyên để giúp làm chậm quá trình này.

"Siêu thực phẩm" là một thuật ngữ được nhắc đến khá thường xuyên, nhưng nó thực sự có nghĩa là gì? Theo Phòng khám Cleveland, không có cách nào rõ ràng để xác định đâu là siêu thực phẩm và đâu không được coi là siêu thực phẩm, nhưng về cơ bản, đó là bất cứ thứ gì cung cấp nhiều chất dinh dưỡng khác nhau và duy trì lượng calo thấp hơn. Mặc dù siêu thực phẩm rất tốt để đưa vào chế độ ăn uống của bạn bất cứ lúc nào, nhưng vẫn có những lựa chọn cụ thể chứa các chất dinh dưỡng liên quan đến việc làm chậm quá trình lão hóa.

Cụ thể là các loại thực phẩm dinh dưỡng nào?! Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Một số nhu cầu dinh dưỡng của chúng ta có thể thay đổi khi chúng ta già đi, vì vậy, bao gồm một số siêu thực phẩm cụ thể trong chế độ ăn uống mà mọi người có thể sống một cuộc sống khỏe mạnh khi về già.

Top 5 siêu thực phẩm giúp làm chậm quá trình lão hóa sau tuổi 40

1. Hạt dẻ cười

Hạt dẻ cười chứa chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do!

Các gốc tự do tấn công các tế bào khỏe mạnh của cơ thể và thiệt hại này được cho là góp phần gây viêm và tích tụ stress oxy hóa. Nói chung, điều này có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa ở cấp độ tế bào, đồng thời đóng vai trò nền tảng trong việc thúc đẩy các tình trạng sức khỏe mãn tính, bao gồm bệnh tim và ung thư. Các chuyên gia y tế khuyên dùng các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa để giúp bảo vệ các tế bào khỏe mạnh khỏi tác hại của các gốc tự do trong cơ thể.

May mắn thay, hạt dẻ cười được biết là có công dụng giúp chống lại các gốc tự do này nhờ khả năng chống oxy hóa của chúng. Cụ thể, một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Cornell và được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy hạt dẻ cười có khả năng chống oxy hóa rất cao, sánh ngang với các loại thực phẩm chứa chất chống oxy hóa phổ biến, bao gồm quả việt quất, quả lựu,...

Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng cho thấy rằng: việc ăn một ít hạt dẻ cười như một phần của chế độ ăn uống thông thường có thể ảnh hưởng tích cực đến quá trình lão hóa tế bào và tuổi thọ ở những người mắc bệnh tiền tiểu đường. Ngoài ra, hạt dẻ cười cũng chứa lutein, một loại caroten chống oxy hóa giúp hỗ trợ sức khỏe của mắt rất tốt nữa.

2. Cá hồi

Cá hồi là siêu thực phẩm giúp làm chậm sự lão hóa tuyệt vời!

Một siêu thực phẩm tuyệt vời khác giúp làm chậm quá trình lão hóa mà chúng ta không thể bỏ qua, đó chính là cá hồi cũng như nhiều loại cá béo khác. Cá hồi là một nguồn protein nạc tuyệt vời, một chất dinh dưỡng quan trọng để duy trì khối lượng cơ bắp và đặc biệt rất quan trọng đối với người lớn tuổi. Đồng thời, nó cũng rất giàu axit béo omega-3 - một loại hợp chất có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim vô cùng hiệu quả.

Trên thực tế, một nghiên cứu được công bố trên Thần kinh học cho thấy : những người ở độ tuổi 40 và 50 có tế bào hồng cầu chứa hàm lượng omega-3 cao hơn sẽ có chức năng nhận thức và cấu trúc não tổng thể tốt hơn so với những người có lượng omega-3 thấp hơn.

3. Cà chua

Cà chua chứa lycopene - hợp chất chống lại các gốc tự do gây lão hóa hiệu quả!

Một số loại thực phẩm có màu đỏ, chẳng hạn như cà chua, có chứa chất chống oxy hóa lycopene, giúp chống lại các gốc tự do gây ra lão hóa. Đồng thời Lycopene, một hợp chất thực vật cũng có trong dưa hấu và bưởi hồng, được biết đến với vô số lợi ích cho sức khỏe.

Cụ thể, lượng lycopene cao đã được chứng minh là giúp giảm cholesterol, cải thiện sức khỏe tim mạch và giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, giúp giảm nguy cơ đột quỵ và thậm chí giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Và, ngoài tất cả những lợi ích chống lại các bệnh liên quan đến tuổi tác, lycopene còn được biết là giúp giảm tổn thương da do ánh nắng mặt trời vô cùng công hiệu nữa đấy.

4. Dâu tây

Dâu tây giúp làm chậm quá trình lão hóa nhận thức!

Dâu tây là nguồn cung cấp vitamin C và các hợp chất thực vật. Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Bệnh Alzheimer, bổ sung đầy đủ vitamin C có thể giúp bảo vệ bạn chống lại sự suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác.

Bên cạnh đó, một số nghiên cứu cũng cho thấy việc ăn quả mọng hơn hai lần một tuần có thể làm chậm quá trình lão hóa nhận thức tới 2,5 năm. Đồng thời, quả mọng cũng có thể giúp bảo vệ các tế bào của chúng ta khỏi tác hại của các gốc tự do và giảm nguy cơ mắc bệnh tim cũng như ung thư hiệu quả.

5. Các loại rau lá xanh đậm

Các loại rau lá xanh đậm được các chuyên gia khuyến khích bổ sung mỗi ngày!

Các loại rau lá xanh như cải xoăn và rau bina rất giàu vitamin E và K, có thể ngăn ngừa chứng mất trí nhớ và giúp não bộ của chúng ta giảm đi bao nhiêu tuổi.

Các nghiên cũng ủng hộ điều này. Trong một nghiên cứu được công bố bởi Học viện Thần kinh học Hoa Kỳ, người ta đã kết luận rằng một khẩu phần rau lá xanh mỗi ngày có liên quan tích cực việc làm giảm và đẩy lùi quá trình suy giảm nhận thức của não bộ.

Tuy nhiên, lợi ích của rau lá xanh đậm không chỉ dừng lại ở đó. Các loại rau lá xanh đậm không chỉ giúp ích cho sức khỏe nhận thức của bạn, mà chúng còn chứa carotenoids - có thể giúp bảo vệ mắt chống lại tác hại của quá trình oxy hóa, và đặc biệt, rau bina cũng rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin A và C, rất hữu ích trong việc bảo vệ trái tim của bạn.

Trên đây là tổng hợp top 5 siêu thực phẩm giúp làm chậm quá trình lão hóa sau tuổi 40. Với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các độc giả còn chần chừ gì mà không bổ sung ngay những loại siêu thực phẩm này vào thực đơn mỗi ngày, để trẻ khỏe, đẹp xinh và tận hưởng cuộc sống mỗi ngày nào!?