Mẹo làm đẹp: 5 bước đơn giản để có được lớp trang điểm hoàn hảo!

Cho dù bạn là người mới bắt đầu trang điểm hay một chuyên gia trang điểm, những mẹo này sẽ giúp bạn có được lớp trang điểm hoàn hảo đáng ghen tị ngay lập tức. Hãy sẵn sàng để làm lóa mắt cả thế giới với vẻ ngoài trang điểm hoàn hảo của bạn nhé!

Chà, mẹo nhỏ ở đây là bạn không chỉ cần quan tâm đến chất lượng của các sản phẩm trang điểm, mà còn quan tâm đến một số điều cơ bản có thể giúp làn da của bạn trông hoàn hảo như tranh vẽ. Đặc biệt, điều cần thiết là phải chăm sóc làn da của chúng ta và tuân theo đúng thứ tự để có được lớp trang điểm hoàn hảo nhất. Hơn nữa, việc sở hữu lớp trang điểm hoàn hảo còn có thể giúp vẻ ngoài lung linh của bạn được kéo dài lâu hơn trong những buổi hẹn đấy.

Chắc hẳn chị em nào cũng mong ước sở hữu một lớp trang điểm hoàn hảo sau những giờ tỉ mỉ ngồi trang điểm. Tuy nhiên, để có được một lớp trang điểm hoàn hảo có thể là một thách thức, đặc biệt nếu bạn là người mới bắt đầu. Với rất nhiều sản phẩm, kỹ thuật và phong cách để lựa chọn, bạn có thể choáng ngợp khi không biết bắt đầu từ đâu.

Vậy đâu là quy trình làm đẹp tiêu chuẩn? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 5 bước đơn giản dưới đây nhé!

5 bước đơn giản cho một lớp trang điểm hoàn hảo

Bước 1: Chuẩn bị cho làn da của bạn

Hãy làm sạch và dưỡng ẩm cho da trước khi bước vào các bước trang điểm nhé!

Làn da của bạn là lớp nền trang điểm của bạn; do đó nó phải được chuẩn bị thật hoàn hảo. Nếu bạn có làn da tươi tắn và sáng sủa, lớp trang điểm của bạn sẽ luôn đẹp và tươi sáng nhất. Vì vậy, trước khi bắt đầu trang điểm, hãy làm sạch da mặt của bạn bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ. Sau đó, trên làn da ẩm ướt, hãy tiến hành thoa kem dưỡng ẩm phù hợp với làn da của bạn. Lưu ý là loại kem dưỡng ẩm này nên có kết cấu mỏng nhẹ, để lớp trang điểm của bạn được mướt hơn. Cuối cùng, hãy để yên như vậy khoảng 5-10 phút trước khi chuyển sang bước kế tiếp nhé!

Bước 2: Đừng bỏ qua lớp kem lót

Kem lót là bước không thể thiếu cho một lớp trang điểm hoàn hảo!

Kem lót cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn có một lớp trang điểm hoàn hảo. Tùy theo nhu cầu của làn da, bạn có thể chọn kem lót che lỗ chân lông, kem lót làm đều màu da hoặc kem lót bắt sáng. Nó sẽ giúp tạo ra một lớp nền mịn và cũng giúp ngăn ngừa nếp nhăn của lớp trang điểm.

Bước 3: Sử dụng miếng mút trang điểm có độ ẩm

Miếng mút trang điểm có độ ẩm sẽ giúp lớp trang điểm của bạn trông tự nhiên hơn!

Trong khi thoa phấn nền, hãy đảm bảo rằng bạn đang dùng miếng mút trang điểm có độ ẩm. Việc dùng miếng mút này sẽ giúp lớp trang điểm hoàn hảo của bạn lâu trôi hơn và nó cũng mang lại vẻ tự nhiên hơn cho làn da. Ngoài ra, nếu bạn dùng phấn phủ, bạn cũng có thể dùng miếng mút có độ ẩm này, vì nó sẽ không làm mặt bạn bị cakey.

Bước 4: Chọn những sản phẩm dạng kem

Các sản phẩm trang điểm dạng kem sẽ đem đến một lớp nền hoàn hảo!

Các sản phẩm dạng kem như kem che khuyết điểm, má hồng dạng kem, tạo khối dạng kem và phấn bắt sáng dạng lỏng rất phù hợp để có lớp nền hoàn hảo. Các sản phẩm dạng bột thường chồng chất lên nhau và cuối cùng tạo nếp nhăn, khiến khuôn mặt trông xỉn màu và khô ráp. Vì vậy, hãy lựa chọn các sản phẩm dạng kem để có được làn da sáng tự nhiên.

Bước 5: Kết thúc bằng xịt khoáng

Xịt khóa nền cho lớp trang điểm hài hòa và lâu trôi hơn!

Xịt khoáng sẽ đảm bảo khóa nền, giúp cho tất cả công sức trang điểm ở những bước trên của bạn được cố định, hài hòa và giữ được lâu hơn. Sẽ không có đường viền hoặc má hồng thô ráp nữa. Bạn hãy luôn nhớ phủ kín toàn bộ lớp trang điểm của bạn bằng một lớp xịt cố định lớp trang điểm dạng phun sương nhé. Đảm bảo rằng bạn đã để bình xịt khoáng cách mặt khoảng 6 inch và phun sương đều. Sau đó, dùng bàn tay của bạn để quạt khuôn mặt trong khoảng 1-2 phút là bạn đã hoàn thành lớp trang điểm hoàn hảo, vô cùng rạng rỡ và xinh tươi rồi đấy nhé!

Trên đây là chi tiết 5 bước đơn giản để có được một lớp trang điểm hoàn hảo nhất. Chúc các chị em áp dụng thành công và sở hữu được một vẻ ngoài lung linh, rạng rỡ nhất nhé!