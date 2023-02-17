Nhận thức về bệnh ung thư ở trẻ em là một bước quan trọng để nhắc nhở các bậc cha mẹ rằng mặc dù nhiều căn bệnh ở trẻ em là do vi-rút và các vấn đề phổ biến khác gây ra, nhưng trẻ em cũng có thể bị ung thư, do đó, điều quan trọng là phải nhận biết các triệu chứng có thể là dấu hiệu ung thư ở con bạn, chẳng hạn như nhiễm trùng thường xuyên, nhiễm vi-rút nghiêm trọng, sụt cân hoặc ăn không ngon, đau đầu hoặc sốt không rõ nguyên nhân,...

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng phần lớn các bệnh ung thư ở trẻ em là “chữa khỏi” nếu được chẩn đoán sớm và điều trị thích hợp nhưng chẩn đoán ung thư ở trẻ em thường là một thách thức đối với các bác sĩ đa khoa cũng như bác sĩ nhi khoa vì các dấu hiệu và triệu chứng thường giống với các bệnh thông thường ở trẻ em, do đó thường có nhiều chậm trễ 6-8 tuần kể từ khi khởi phát triệu chứng đầu tiên đến khi được chẩn đoán ở hầu hết trẻ em. Điều này phần lớn là do gia đình và bác sĩ đa khoa thiếu nhận thức và phân bổ sai các triệu chứng và người ta thường thấy rằng trung bình gia đình đã có 3-4 lần tư vấn y tế trước khi đến gặp Bác sĩ Ung thư Nhi khoa (chuyên gia về ung thư trẻ em).

Những tình trạng này có thể dễ bị nhầm lẫn với các bệnh khác nhưng các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng nếu tình trạng này kéo dài, cần đến bác sĩ chuyên khoa ung thư nhi càng sớm càng tốt.

Trong một cuộc phỏng vấn, Tiến sĩ S Jayanthi, Bác sĩ chuyên khoa Ung thư Nhi cấp cao tại Bệnh viện Kamineni ở Hyderabad, chia sẻ: “Điều quan trọng là cha mẹ phải nhận thức được một số dấu hiệu và triệu chứng phổ biến có thể cho thấy con mình bị ung thư. Các triệu chứng này có thể bao gồm mệt mỏi dai dẳng, nhức đầu, đau hoặc sưng khớp hoặc tay chân, sốt hoặc đổ mồ hôi ban đêm, sưng hạch bạch huyết ở cổ hoặc nách và dễ bị bầm tím hoặc chảy máu. Nếu bất kỳ triệu chứng nào trong số này kéo dài, điều quan trọng là phải tìm tư vấn y tế từ bác sĩ chuyên khoa ung thư nhi khoa càng sớm càng tốt.”

Điều quan trọng là cha mẹ cần phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của trẻ!

Tiến sĩ cũng tiết lộ rằng: “Các loại ung thư hàng đầu được tìm thấy ở trẻ em là bệnh bạch cầu và khối u não. Các loại ung thư mới hơn đã được xác định gần đây ở trẻ em bao gồm bệnh bạch cầu và ung thư hạch. Cha mẹ nên lưu ý bất kỳ thay đổi nào về sức khỏe của con mình, chẳng hạn như cục u hoặc vết sưng bất thường trên cơ thể, nhức đầu hoặc nôn mửa dai dẳng, sụt cân hoặc mệt mỏi. Phát hiện sớm là chìa khóa để điều trị các bệnh ung thư ở trẻ em, vì vậy điều quan trọng là cha mẹ phải cảnh giác với những dấu hiệu và triệu chứng này.”

Tiến sĩ cũng cảnh báo các bậc cha mẹ nên để ý đến bất kỳ thay đổi nào trong mắt con mình, đặc biệt là quầng trắng và cho biết: “Hàng năm, hàng nghìn trẻ nhỏ trên khắp thế giới được chẩn đoán mắc bệnh ung thư mắt, được gọi là u nguyên bào võng mạc. Đây là loại bệnh ung thư mắt phổ biến nhất và có thể ảnh hưởng đến cả hai mắt cùng một lúc. Các triệu chứng bao gồm những thay đổi về mắt như ánh sáng trắng có thể nhìn thấy khi ánh sáng chiếu vào đồng tử hoặc bóng tối xuất hiện trong đồng tử. Cha mẹ và người chăm sóc cũng nên để ý các vấn đề về thị lực hoặc đỏ, sưng và đau ở một hoặc cả hai mắt.”

Những dấu hiệu sớm của ung thư ở trẻ mà cha mẹ nên lưu ý

Để tránh nghi ngờ và trì hoãn chẩn đoán không cần thiết, Tiến sĩ Vinay Munikoty Venkatesh, Chuyên gia tư vấn - Ung thư Huyết học Nhi khoa và BMT tại Bệnh viện Manipal ở Yeshwanthpur, cho biết điều rất quan trọng là phải nhận biết các dấu hiệu và triệu chứng sau đây để có thể đưa ra manh mối sớm nghi ngờ ung thư ở trẻ em:

- Sốt kéo dài hơn 2 tuần không rõ nguyên nhân và không đáp ứng với các biện pháp điều trị thông thường.

- Da nhợt nhạt và mệt mỏi quá mức không rõ nguyên nhân (có thể do giảm hồng cầu).

- Dễ bị bầm tím hoặc dễ chảy máu, có thể được chẩn đoán là giảm sản xuất tiểu cầu. Ví dụ: vết bầm tím trên da, chảy máu mũi và nướu,...

- Một khối u hoặc sưng bất thường ở bất cứ đâu trong cơ thể. Ví dụ: sưng ở cổ, có cảm giác cứng trong bụng,...

- Đau chân, đi khập khiễng (không phải do chấn thương).

- Nhức đầu vào sáng sớm thường kèm nôn ói tái phát.

- Mắt hoặc tầm nhìn đột ngột thay đổi như xuất hiện một vệt trắng mờ khi bạn chiếu đèn pin vào mắt.

Nếu bé có bất kỳ triệu chứng nào như trên, cha mẹ hãy đưa bé đi thăm khám kịp thời!

Trong trường hợp bé có bất kỳ triệu chứng nào ở trên, bạn nên đưa bé đến gặp bác sĩ nhi khoa và được kiểm tra. Bác sĩ nhi khoa nên là điểm liên hệ đầu tiên để đánh giá bất kỳ triệu chứng đáng ngờ nào và sau đó giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa. Các xét nghiệm chẩn đoán đơn giản như xét nghiệm máu, hình ảnh siêu âm hoặc chụp CT sẽ giúp chẩn đoán chi tiết hơn.

Một vài nhận định sai lầm về ung thư ở trẻ em

Bên cạnh đó, cũng theo Tiến sĩ Vinay, có một vài điều hoang đường và niềm tin sai lầm cản trở việc điều trị thích hợp cho bệnh ung thư ở trẻ em, mà các bậc phụ huynh cần lưu ý là:

- Ung thư ở trẻ em không chữa được: Điều này là hoàn toàn sai lầm, nó có tỷ lệ chữa khỏi cao nếu được chẩn đoán sớm và điều trị thích hợp. Cụ thể, tỷ lệ khỏi bệnh >85-90% trong phần lớn các trường hợp.

- Bệnh ung thư ở trẻ em có tính di truyền: Thực tế, 95% bệnh ung thư ở trẻ em không di truyền. Gia đình không cần phải tự trách chính mình.

Bệnh ung thư của trẻ em không có tính di truyền hay lây lan!

- Ung thư ở trẻ em dễ lây lan, có nghĩa là chúng có thể lây lan từ người này sang người khác: Sự thực là ung thư không phải là bệnh có tính truyền nhiễm.

- Điều trị rất đau đớn: Thực tế, điều trị liên quan đến thuốc được gọi là hóa trị liệu được truyền qua một thiết bị chuyên dụng gọi là hóa trị liệu. Do đó, nó không gây đau đớn và có thể thực hiện dễ dàng tương tự như bất kỳ mũi tiêm nào khác.

- Trẻ em không chịu được liệu trình điều trị: Sự thật là trẻ em thực sự chịu đựng điều trị tốt hơn. Không giống như người lớn mắc các bệnh đi kèm như tiểu đường, bệnh tim và tăng huyết áp, trẻ em không mắc thêm bất kỳ căn bệnh nào như vậy. Do đó, trẻ em thường hoàn thành việc điều trị kịp thời và hiệu quả hơn.

Trẻ em thường hoàn thành liệu trình điều trị hiệu quả và nhanh chóng hơn người lớn!

- Điều trị đi kèm với tác dụng phụ lâu dài: Thực tế, việc điều trị được lập phác đồ và các phác đồ được thực hiện theo cách giảm thiểu tác dụng phụ. Bên cạnh đó, thỉnh thoảng các bác sĩ cũng tiến hành sàng lọc để tìm xem có bất kỳ tác dụng phụ nào cho trẻ không.

Trên đây là tất tần tật những dấu hiệu sớm về ung thư ở trẻ em mà các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý. Nếu các bé có xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào trong các triệu chứng trên, cha mẹ cần đưa bé đi thăm khám càng sớm càng tốt nhé. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích với quý độc giả!