Làm thế nào để nhanh chóng thoát khỏi chứng đau nửa đầu!

Hãy hỏi bất kỳ ai bị chứng đau nửa đầu xem trải nghiệm này như thế nào, và có thể bạn sẽ nghe thấy những từ như “đau đớn” và “khủng khiếp” được kêu lên từ họ. Thật vậy, chứng đau nửa đầu không phải là trò đùa và nếu bạn không may mắn mắc phải chứng đau nửa đầu, hãy tham khảo ngay những cách giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi những cơn đau này. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Đối với bệnh nhân, “chứng đau nửa đầu là gánh nặng thường xuyên trong cuộc sống bận rộn của họ,” Kiran F. Rajneesh MD, giám đốc Khoa Đau Thần kinh tại Trung tâm Y tế Wexner thuộc Đại học Bang Ohio, cho biết.

Chứng đau nửa đầu có thể xuất hiện đột ngột và kéo dài trong một khoảng thời gian không xác định. Chứng đau nửa đầu có thể kéo dài từ 4 đến 72 giờ nếu không điều trị.

Nó can thiệp vào mọi khía cạnh của cuộc sống, từ thời gian dành cho gia đình, kỳ nghỉ, thời hạn công việc, ngày lễ và cuối tuần. Tiến sĩ Rajneesh nói thêm: “Những người bị chứng đau nửa đầu liên tục cần phải thay đổi kế hoạch hoặc lưu ý đến chứng đau nửa đầu của họ mọi lúc”.

Amit Sachdev, giám đốc bộ phận y học thần kinh cơ tại Đại học Bang Michigan, cho biết mọi người cũng thấy rằng cuộc sống khó khăn hơn khi họ phải đối mặt với chứng đau nửa đầu. Cụ thể hơn, họ có thể vẫn tham gia vào các hoạt động hàng ngày nhưng sự thích thú của họ bị suy giảm đáng kể. Bên cạnh đó, họ có thể ít gắn bó với vợ/chồng, đồng nghiệp và con cái hơn mưc họ mong muốn.

Vì vậy, bạn có thể làm gì về nó? Chứng đau nửa đầu là một dạng đau đầu phức tạp và những gì hiệu quả với người này có thể không tốt nhất với người khác. Tuy nhiên, vẫn có một số phương pháp điều trị được coi là hữu ích đối với chứng đau nửa đầu.

Làm thế nào để thoát khỏi chứng đau nửa đầu?

Bạn có một vài lựa chọn khác nhau khi đối phó với chứng đau nửa đầu này. Hãy thử một hoặc một vài trong số các giải pháp dưới đây để nhanh chóng “tạm biệt” chứng đau nửa đầu này nhé!

Dùng các loại thuốc chống viêm không steroid (NSAID)

Các loại thuốc NSAID được chuyên dùng trong điều trị chứng đau nửa đầu!

Tiến sĩ Sachdev nói cho biết: “Các loại thuốc chống viêm không steroid (NSAID) giúp ngăn chặn việc sản xuất prostaglandin - hợp chất có liên quan đến việc tạo ra chứng đau nửa đầu. Đồng thời, các loại thuốc này cũng giúp giảm viêm tổng thể trong cơ thể bạn.”

Uống acetaminophen

Cách thức chính xác của acetaminophen (còn gọi là Tylenol) chống lại chứng đau nửa đầu vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, mặc dù đây là một trong những loại thuốc phổ biến nhất được sử dụng cho chứng đau nửa đầu. Tiến sĩ Rajneesh nói: Người ta cho rằng nó “ảnh hưởng đến các phân tử truyền tín hiệu gây viêm (trong não của bạn), làm giảm tình trạng viêm tổng thể”.

Uống một ít, nhưng không quá nhiều caffeine

Uống Caffeine ở mức độ vừa phải sẽ có công dụng làm giảm các cơn đau nửa đầu!

Caffeine hoạt động bằng cách tạm thời làm co mạch máu trong não, do đó làm giảm đau. Đáng chú ý: Caffeine có thể là tác nhân gây ra chứng đau nửa đầu, vì vậy bạn nên uống nó ở mức độ vừa phải. Ngoài ra, một số loại thuốc điều trị chứng đau nửa đầu, như Excedrin Migraine, thậm chí có chứa caffeine.

Hãy thử ngồi thiền

Các bài tập thiền và tập thở sẽ giúp não bộ tập trung vào trung tâm giảm đau và giúp tái tạo năng lượng!

Nghe có vẻ đơn giản một cách nực cười, nhưng việc sử dụng các kỹ thuật thư giãn như thiền hoặc các bài tập thở sẽ điều chỉnh một số vùng của não như trung tâm ngủ và trung tâm giảm đau trong não, đồng thời giúp tái tạo và nạp lại năng lượng cho cơ thể chúng ta nữa.

Hãy làm những gì có thể để giảm thiểu stress

Điều này sẽ làm giảm sự giải phóng nội tiết tố bất thường và khôi phục lại sự cân bằng bình thường trong cơ thể bạn.

Hãy di chuyển

Khi tập thể dục, não bộ sẽ giải phóng chất giảm đau vào máu!

Chắc chắn, điều này có thể phức tạp khi bạn bị đau, nhưng tập thể dục sẽ kích hoạt các trung tâm giảm đau của cơ thể chúng ta trong não, để giải phóng chất giảm đau - endorphin - vào trong máu.

Chườm lạnh

Nhìn chung, hầu hết những người bị chứng đau nửa đầu thích chườm lạnh hơn, theo Tổ chức Nhức đầu Quốc gia. Tổ chức này đặc biệt khuyên bạn nên chườm túi lạnh lên trán và thái dương để giảm đau.

Cố gắng ngủ một chút

Nói dễ hơn làm khi bạn đau đớn, nhưng giấc ngủ giúp thư giãn đầu óc và làm dịu những cơn đau cho chứng đau nửa đầu gây nên.

Cách ngăn ngừa chứng đau nửa đầu xảy ra ngay từ đầu

Tiêm botox: Botox làm được nhiều việc hơn là ngăn ngừa nếp nhăn. Tiến sĩ Sachdev nói: Nó cũng “ngăn chặn các tín hiệu đau đớn truyền đến não. Khi được sử dụng đúng cách, nó có thể làm giảm số cơn đau đầu mà bạn mắc phải.”

Giữ đủ nước: Theo Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia khuyến nghị, nam giới nên uống 15,5 cốc chất lỏng mỗi ngày và phụ nữ là 11,5 cốc/ngày.

Duy trì lối sống lành mạnh và ngủ đủ giấc!

Ưu tiên cho giấc ngủ: Nói chung, bạn nên đặt mục tiêu ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm.

Theo dõi lượng đường và caffein bạn có: Tiến sĩ Rajneesh chỉ ra rằng cả hai đều có thể gây ra chứng đau nửa đầu. Bạn hãy lưu ý nhé!

Tóm lại, nếu bạn đang vật lộn với chứng đau nửa đầu, hãy nói chuyện với bác sĩ để được hỗ trợ chăm sóc tốt nhất. Đồng thời, bạn cũng có thể áp dụng các giải pháp mới được chia sẻ trên đây để tăng hiệu quả và nhanh chóng “làm tan biến” những cơn đau nửa đầu khó chịu này nhé!