6 nguyên nhân phổ biến gây bùng phát viêm khớp dạng thấp!

Không giống như một số tình trạng mãn tính có xu hướng có các triệu chứng ổn định, viêm khớp dạng thấp (RA) có những thời điểm khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, sau đó là những giai đoạn họ cảm thấy dễ chịu hơn. Những đợt bùng phát này, khi các giai đoạn của các triệu chứng dữ dội đã được biết đến, có thể gây đau đớn, sưng tấy và cứng khớp cực độ, khiến bạn khó thực hiện các hoạt động hàng ngày.

Nhận thấy được mối liên hệ giữa những khoảnh khắc căng thẳng cao độ và các triệu chứng của bạn trở nên tồi tệ hơn có thể giúp bạn thực hiện các bước để tránh những tác nhân đó trong tương lai (hoặc ít nhất là chuẩn bị cho bản thân nếu bạn biết một đợt đau viêm khớp dạng thấp sắp xảy ra). Dưới đây là 6 tác nhân phổ biến gây nên những những cơn đau viêm khớp dạng thấp bất chợt mà bạn cần biết. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

Nhưng điều gì gây ra việc bùng phát những cơn đau viêm khớp dạng thấp (RA) đó? Câu trả lời là chưa có một chuẩn mực nhất định nào cả. Manish Jain, một bác sĩ chuyên khoa thấp khớp ở Chicago cho biết: “Những người mắc bệnh viêm khớp dạng thấp có thể có bị nhiều yếu tố đa dạng dẫn đến chứng bệnh này — từ thời tiết đến chứng mất ngủ. Đó là lý do tại sao việc để ý xem điều gì có thể gây ra những cơn đau viêm khớp của chính bạn lại quan trọng đến vậy.”

6 nguyên nhân phổ biến dẫn đến các cơn đau viêm khớp dạng thấp

1. Thiếu ngủ

Thiếu ngủ có thể làm tăng mức độ của các dấu hiệu viêm khớp!

Theo Tiến sĩ Jain, Viêm khớp dạng thấp (RA) là một bệnh viêm nhiễm và mức độ viêm nhiễm trong cơ thể bạn có thể bị ảnh hưởng bởi thời gian ngủ của bạn. Nghiên cứu cho thấy thiếu ngủ có thể làm tăng mức độ của các dấu hiệu viêm trong khi giảm ngưỡng chịu đau. Bởi vậy, sau đó cơn đau thậm chí còn gây ra nhiều vấn đề về giấc ngủ hơn, điều này có thể bắt đầu một chu kỳ nguy hiểm.

Điều này có thể giải thích tại sao 60% bệnh nhân viêm khớp dạng thấp khó ngủ. Không có giải pháp hoàn hảo nào, nhưng những việc như tắt thiết bị điện tử một giờ trước khi đi ngủ và tránh dùng caffein vào cuối ngày có thể hữu ích. Điều quan trọng nữa là bạn phải nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa thấp khớp về bất kỳ vấn đề nào về giấc ngủ—có một số loại thuốc RA có thể khiến bạn trằn trọc và họ có thể điều chỉnh kế hoạch điều trị của bạn.

2. Vật lộn với sức khỏe tâm thần

Bạn càng stress thì các triệu chứng của cơn đau viêm khớp dạng thấp càng trở nặng!

Bạn càng cảm thấy căng thẳng, bạn càng dễ bùng phát cơn đau. Và không chỉ làm bùng phát các triệu chứng của chứng viêm khớp dạng thấp, căng thẳng còn dẫn đến rối loạn tâm trạng, chẳng hạn như trầm cảm và lo lắng cũng vậy. Điều này có thể là do sự gia tăng các hormone liên quan đến căng thẳng và mức độ viêm cao hơn.

3. Thay đổi thời tiết

Không khí lạnh có ảnh hưởng rất lớn đến chứng đau viêm khớp dạng thấp của bạn!

Không khí lạnh có liên quan gì đến khớp của bạn? Thực ra là rất nhiều. Tiến sĩ Jain cho biết: “Đây là một trong những tác nhân phổ biến nhất.”

Một số nghiên cứu cho thấy những ngày nắng hơn, ít ẩm hơn sẽ dẫn đến các triệu chứng tốt hơn so với những ngày mưa, ẩm ướt hơn. Các nghiên cứu khác cũng cho thấy chính sự thay đổi thời tiết từ đẹp sang có bão hoặc ngược lại đã gây ra các đợt bùng phát cơn đau của những người bị viêm khớp dạng thấp.

Chính vì vậy, nếu thời tiết khiến bạn khó sống chung với các cơn đau viêm khớp dạng thấp, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn, để họ có những hướng điều trị tốt nhất nhé.

4. Hút thuốc

Những người hút thuốc có tình trạng viêm và đau nhiều hơn!

Đây là một lý do khác để cắt bỏ thuốc lá. Tiến sĩ Jain cho biết: “Những người hút thuốc có mức độ hoạt động của bệnh tật cao hơn. Nói cách khác, tình trạng viêm và đau nhiều hơn.”

Tuy nhiên, có một tin tốt: Mặc dù nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc hiện tại có nhiều đợt bùng phát các cơn đau viêm khớp dạng thấp hơn, nhưng khi họ bỏ thuốc, họ sẽ có cùng số lần bùng phát cơn đau với những người chưa bao giờ hút thuốc.

5. Ăn một số loại thực phẩm

Không có nhiều nghiên cứu cho thấy các loại thực phẩm cụ thể có thể kích hoạt các đợt bùng phát cơn đau viêm khớp, nhưng nhiều bệnh nhân viêm khớp dạng thấp nhận thấy có mối liên hệ. Tiến sĩ Jain cho biết: “Một số bệnh nhân của tôi nói rằng họ cảm thấy khổ sở hơn sau khi ăn một số loại thực phẩm.”

Nghiên cứu cho thấy các loại phản hồi tương tự khi những người mắc bệnh nói những thứ như thịt đỏ, rượu và soda làm cho các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn. Lời khuyên của Tiến sĩ Jain cho trường hợp này là: “Nói chung, hãy cố gắng thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh cho tim với nhiều trái cây và rau quả và không ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn. Và nếu bạn bắt đầu nghi ngờ có thể có mối liên hệ giữa chế độ ăn và những cơn đau viêm khớp dạng thấp, thì hãy ghi nhật ký thực phẩm để xem liệu có điều gì cụ thể để kiểm chứng hay không.”

6. Bị cảm lạnh hoặc các bệnh nhiễm trùng khác

Bị ốm hoặc nhiễm trùng sẽ dẫn đến hiệu ứng dây chuyền, khiến tình trạng viêm khớp trở nặng hơn!

Bị ốm có thể bắt đầu phản ứng dây chuyền dẫn đến các triệu chứng viêm khớp đau đớn. Theo Tiến sĩ Jain, nhiễm trùng có thể làm cho hệ thống miễn dịch của bạn hoạt động mạnh hơn, khiến nó dễ tấn công các khớp của chính bạn hơn.

Tiến sĩ Jain cũng cho biết: “Chúng tôi cũng thường khuyên bệnh nhân ngừng dùng thuốc điều trị viêm khớp dạng thấp nếu họ đang dùng kháng sinh vì cảm lạnh hoặc nhiễm trùng. Sự kết hợp đó có thể dẫn đến việc bùng phát các cơn đau viêm khớp dạng thấp. Lúc này, bệnh nhân viêm khớp dạng thấp có thể khó tránh khỏi bệnh hơn vì thuốc được kê đơn thường ức chế hệ thống miễn dịch. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải giảm thiểu rủi ro của bạn, chẳng hạn như tiêm vắc-xin cúm hàng năm, rửa tay thường xuyên và tránh tiếp xúc với những người bị bệnh.”

Trên đây là tổng hợp 6 nguyên nhân phổ biến gây nên những cơn đau viêm khớp dạng thấp ở nhiều người. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích với quý bạn đọc nhé!